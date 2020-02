Trend Micro Incorporated (TYO : 4704 ; TSE : 4704), l’un des leaders mondiaux en cybersécurité, vient d’annoncer avoir été classé par le cabinet de conseil IDC en tant que premier fournisseur de solutions de sécurité relatives à la charge de travail au sein des Software-Defined Compute (SDC). Les détails relatifs à ce classement sont disponibles dans le tout dernier rapport publié par le cabinet d’analystes et qui s’intitule : « Worldwide Software Defined Compute Workload Security Market Shares », 2018 (DOC #US45638919, NOVEMBRE 2019).

Le rapport révèle que Trend Micro a atteint des parts de marché de 35,5 % en 2018, soit presque le triple de celles de son plus proche concurrent.

” Nous avions prédit, il y a dix années de cela, que les entreprises auraient besoin d’une sécurité multicouche afin de réussir à protéger efficacement leurs environnements cloud et leurs centres de données définis par logiciel “, a déclaré Steve Quane, vice-président directeur de la défense du réseau et de la sécurité liée au cloud hybride chez Trend Micro. ” Nous sommes heureux de constater que notre prévoyance et notre esprit d’innovation soient aujourd’hui reconnus par autant de clients dans le monde; nous sommes fiers aussi d’avoir été classés par IDC en tant que leader en termes de parts de marché en 2018 “.

Dans son rapport, le cabinet de conseil définit la sécurité au sein des SDC comme suit : “Les technologies de protection des SDC sont souvent utilisées pour sécuriser les clouds publics ou privés, mais peuvent également être déployées au sein d’environnements non liés aux clouds – en particulier au sein d’environnements virtualisés et/ou conteneurisés. Ces technologies garantissent que le système n’exécutera aucun logiciel malveillant susceptible de compromettre les applications et les données des entreprises au sein des serveurs“.

” Cela fait des années déjà que Trend Micro ne cesse de développer, en étroite collaboration avec AWS, Azure et Google Cloud Platform, de nouvelles solutions de protection de la charge de travail des SDC, que ce soit pour les environnements virtuels, les clouds publics ou les conteneurs “, a déclaré Frank Dickson, vice-président du programme, sécurité et confiance chez IDC. “Trend Micro est aujourd’hui devenu l’acteur dominant sur ce marché“.

Aujourd’hui, on parle de sécurité en temps réel intégrée à des applications qui sont en cours d’exécution. A ce titre, Trend Micro s’est concentré sur l’automatisation de la sécurité en l’intégrant de manière transparente afin de protéger les pipelines DevOps, mais aussi pour sécuriser les conteneurs avant leur exécution.

Toutes ces innovations ont été complétées par la sortie, en août dernier, de la solution XDR qui est capable de compiler et de mettre en corrélation et en même temps plusieurs données (celles liées aux charges de travail du courrier électronique, du réseau, des points finaux, des serveurs et du cloud), et ce dans le but d’identifier toutes les activités malveillantes, même celles qui sont susceptibles de passer inaperçues.

Trend Micro a continué à développer ces capacités avec l’acquisition, en octobre dernier, du leader de la gestion de la posture de sécurité, Cloud Conformity. Ce mois-ci, Trend Micro a lancé un tout nouveau programme de services de sécurité liés au cloud : il s’agit de Trend Micro Cloud One™, une solution qui est capable de répondre à tous les besoins des clients en termes de sécurisation de leurs centres de données, IaaS, conteneurs, stockage et architectures sans serveur.