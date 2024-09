Si vous envisagez de changer de téléphone mais que vous trouvez compliqué d’apprendre à gérer un nouveau téléphone mobile, « Try Galaxy » est la solution idéale pour vous ! Avec la dernière mise à jour « Try Galaxy », Samsung apporte de grandes améliorations aux expériences de base One UI 6.1.1, aux fonctionnalités innovantes de Galaxy AI et aux derniers appareils pliables et portables de Samsung.

Avec Galaxy AI, Samsung propose de nouvelles expériences utilisateur faciles et intuitives à utiliser. Bien que ces fonctionnalités offrent une expérience exceptionnelle et facile à comprendre, certains peuvent se sentir confrontés à des difficultés lors de la transition vers un tout nouvel écosystème. Pour apaiser ces préoccupations, « Try Galaxy » comprend un petit guide qui vous montre comment les produits Samsung s’intègrent de manière transparente. Et grâce à la fonction « Smart Switch », vous pouvez passer en toute transparence de votre ancien système à Samsung sans craindre de perdre vos données.