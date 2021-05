A l’occasion de la fête d’Aïd el Fitr, UMIDIGI Tunisie lance son nouveau smartphone UMIDIGI A9, premier smartphone Android 11 au monde avec thermomètre AI. Avec la crise sanitaire de Covid 19, vous pouvez suivre la température de votre corps et surveiller votre santé physique à tout moment et n’importe où, rendant votre vie quotidienne plus saine.

Mohamed Tahar Azzouz, directeur général de UMIDIGI Tunisie, a déclaré que : « UMIDIGI A9 exécute le dernier Stock Android 11, vous offrant de puissants contrôles de l’appareil et des moyens plus simples de gérer les conversations, les paramètres de confidentialité et bien plus encore. Aussi, UMIDIGI A9 présente un design monocoque 3D et une texture anti-empreintes digitales, qui non seulement apporte une prise confortable, mais garde également l’appareil comme neuf tout le temps. »

UMIDIGI A9 : Grand écran de 6,53 po de qualité cinéma

Le grand écran de 6,53 po au format 20: 9 offre un large champ de vision. Grâce à la technologie cellulaire, chaque image semble plus naturelle avec des couleurs brillantes pour une vision immersive.

UMIDIGI A9 : Batterie massive 5150mAh

« Soutenu par une batterie haute capacité de 5150 mAh, l’UMIDIGI A9 vous permet de passer facilement deux jours ou plus, vous permettant de vous amuser sans vous soucier de manquer de puissance. En plus, L’UMIDIGI A9 peut être utilisé quotidiennement pendant plus de 2,5 ans sans aucune dégradation significative de la batterie, ce qui signifie que la durée de vie de la batterie est plus langue que les autres smartphones sur le marché de 25%. », a annoncé Anis Azzouz, directeur général adjoint de UMIDIGI Tunisie.

UMIDIGI A9 : Capturez plus de votre monde grâce au Triple caméra ultra large AI

« Découvrez une plus grande partie de votre monde avec la vaste caméra ultra-grand angle 120 ° et capturez facilement ce que vos yeux voient d’un simple toucher. La caméra principale est 13 MP et le mode Super nuit illumine votre nuit et garantit que vos photos sont vives et pleines de détails, même dans des conditions de faible éclairage. », a informé Anis Azzouz.

UMIDIGI A9 : Processeur Helio G25 Octa-Core, 3 Go de RAM LPDDR4X + 64 Go de stockage Flash

Mohamed Tahar Azzouz, a éclairci que UMIDIGI A9 est équipé d’un processeur octa-core Helio G25, ce qui offre des performances fluides, une efficacité énergétique améliorée et des connexions fiables à faible latence. De même, grâce aux avantages de la technologie HyperEngine, vous pouvez désormais profiter d’une expérience de jeu plus fluide et plus réactive et d’un gameplay plus long. Mémoire interne double canal LPDDR4X rend l’UMIDIGI A9 plus performant. »

UMIDIGI A9 : Double SIM + emplacement Micro-SD dédié

Grâce à la fente pour 3 cartes (Dual SIM + Dedicated Micro-SD), l’UMIDIGI A9 peut prendre en charge jusqu’à 256 Go de mémoire supplémentaire, vous permettant de conserver tout ce que vous aimez.

UMIDIGI A9 prend en charge 35 bandes globales et 4G dans les deux emplacements simultanément. Quel que soit votre lieu de résidence ou votre destination pour un voyage, vous pouvez vous connecter aux réseaux mobiles locaux avec votre UMIDIGI A9 partout dans le monde. Il prend également en charge la 4G dans les deux emplacements simultanément – profitez d’une transmission de données plus rapide, d’une consommation d’énergie réduite et d’une connexion plus fiable à partir de maintenant.

UMIDIGI A9 : Capteur d’empreintes digitales et déverrouillage du visage AI

Équipé du capteur d’empreintes digitales et du déverrouillage du visage AI, UMIDIGI A9 peut être déverrouillé rapidement et avec précision, tout en assurant la sécurité de vos informations.

Dans ce cas, qu’attendez-vous ? UMIDIGI A9 est désormais disponible en Tunisie au prix de 429 dinars.

Toute l’équipe de UMIDIGI Tunisie présente ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de succès à l’ensemble de ses partenaires et ses clients. Joyeux Aïd !

