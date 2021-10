Huawei est principalement connu par les smartphones. Elle a élargi son portefeuille de produits ces dernières années, en particulier pour les appareils portables et audio. Ses produits ont remporté de nombreuses distinctions grâce à leurs avancées dans la conception de logiciels de fitness personnels et la technologie de suivi de la santé.

Ces produits feront l’objet de promotions spéciales du 11 au 24 octobre 2021. Huawei propose à ses clients des prix attractifs sur les wearables et les appareils audio en magasins et sur son site internet Huawei mall.

Ci-dessous, Huawei met à votre disposition une sélection de meilleurs produits dont vous pouvez profiter pour vivre une expérience formidable grâce aux produits connectés Huawei.

HUAWEI Freebuds 4i et HUAWEI BAND6 : Rassemblez le fitness à la musique.

Voulez-vous une combinaison parfaite entre la musique et le fitness ? Voulez-vous vous entraîner en écoutant votre musique préférée ? Les HUAWEI FreeBuds 4i et HUAWEI Band 6 sont surement votre meilleur choix !

Les HUAWEI Freebuds 4i, True Wireless Stereo Headphones (TWS), sont dotés d’un son excellent. Ils se distinguent par leur design minimaliste et leur capacité à maintenir 10 heures de musique en continu. Les capteurs intégrés aux HUAWEI FreeBuds 4i détectent et réduisent activement le bruit ambiant. Profitez alors pleinement de vos chansons préférées.

Quant au HUAWEI BAND6, il s’agit d’un bracelet connecté qui dispose d’un écran tactile FullView AMOLED de 1,47 pouces avec une résolution de 194 x 368 pixels (282 PPI) et d’une batterie de 180 mAh lui permettant d’être autonome jusqu’à 14 jours, et une recharge rapide : 5mn = 2 jours d’utilisation.

Cette combinaison pourrait être votre combo le plus précieux pour rester intelligemment actif pour une bonne période tout en écoutant de la musique.

HUAWEI FreeBuds Pro : Son immersif à la demande

Les HUAWEI FreeBuds Pro, sont un autre joyau du TWS. Ils sont les premiers au monde à prendre en charge la suppression dynamique intelligente du bruit, leur taux de suppression du bruit ou de suppression du bruit de 40 dB, et une autonomie jusqu’à 7h avec 1 seule charge et 30h via le boîtier. Ils ont la possibilité de se recharger sans fil. Tout simplement, parmi les meilleurs de l’industrie.

Leur conception géométrique, leur contrôle gestuel intelligent et leu durée de vie de la batterie sont livrés avec la première suppression dynamique intelligente du bruit au monde pour offrir une expérience audio sans précédent.

HUAWEI WATCH GT 2 Pro : appareils pratiques de qualité professionnelle pour un usage quotidien

HUAWEI WATCH GT 2 Pro, offre près de deux semaines d’autonomie, plus de 100 modes d’entraînement (y compris les modes ski et parcours de golf) et des fonctionnalités de suivi de données de fitness de niveau professionnel. Cette montre de la collection Moon est pour les rêveurs, inspirée des nuits étoilées.

Avec ce bon plan, la Huawei Watch GT2 Pro est une aubaine à saisir pour connecter votre quotidien et suivre votre activité

HUAWEI WATCH FIT : Le partenaire intelligent de tous les jours

De son côté, la HUAWEI WATCH FIT est aussi légère qu’un bracelet de sport. La montre est équipée de HUAWEI TruSeen ™ 4.0, une fonction qui permet une surveillance cardiaque plus précise sur 24 heures en suivant les changements dans l’oxygène dans le sang, le sommeil et les conditions de stress. HUAWEI Watch Fit peut vous aider dans la journée, peu importe où et quand. « Personal Trainer », un coach d’animation 3D qui a les 12 exercices au corps à corps.

HUAWEI WATCH FIT prend soin de votre forme et vous accompagne comme s’il s’agissait de votre entraîneur personnel.

Tous ces produits portables et audio HUAWEI seront disponibles à des prix exceptionnels du 11 au 24 octobre 2021. Ne manquez pas cette opportunité et profitez-en dans les magasins.

Pour plus de détails s’il vous plaît visitez hmall.tn.

