Centre de données modulaire intelligent et économe en énergie, le dernier exploit de Huawei

Par : Yu Liang

Directeur Régional de l’énergie numérique de Huawei Afrique du Nord EBG

Le 28 octobre 2020, lors de l’événement Huawei Connect 2020 – Northern Africa Digital Power, Huawei a lancé son Smart Modular Data Center 5.0 de nouvelle génération. Une prouesse technologique s’appuyant sur une intelligence artificielle permettant une efficacité énergétique inégalée et des puissances d’opérations de dernière génération.

Zhenfu Fei, président de Huawei Data Center Facility Domain, a déclaré : « Avec le développement de l’intelligence artificielle (IA), des mégadonnées (Big Data), du Cloud Computing et de l’Internet des objets (IoT), les centres de données sont de plus en plus sollicités, ce qui marque un tournant dans le monde numérique intelligent.

Huawei Smart Modular Data Center 5.0 utilise l’IA pour développer l’intelligence des centres de données à un niveau supérieur ».

Centre de données modulaire intelligent, vert et compacte

C’est un centre de données intelligent simplifié, vert et sécurisé basé sur SmartLi inside, un grand écran de réplique numérique du centre avec une AI-Robot permettant d’améliorer les opérations et la maintenance (O&M).

Huawei Modular Data Center 5.0 est compacte et peu énergivore. Les tuyaux de climatiseur et les câbles à courant sont acheminés par le haut, ce qui signifie que l’équipement peut être logé à des hauteurs de plafond aussi basses que 2,6 m, bien en dessous de la hauteur de 3 m requise pour un centre de données traditionnel.

Aussi, l’alimentation sans coupure (UPS) SmartLi est extrêmement faible – inférieure à 1000 kg / m2 pour les centres de données Tier III et Tier IV dans TIA-942 – ce qui signifie que le système d’alimentation électrique et les dispositifs informatiques (IT) peut être déployé dans la même pièce, partageant le même espace.

En supprimant le besoin d’une salle de puissance séparée, cette solution dite haute densité réduit l’espace nécessaire pour les batteries au lithium de 75%, par rapport aux alternatives au plomb-acide, ce qui signifie que vous pourrez déployer davantage d’armoires informatiques génératrices de revenus.

Enfin, une extension flexible de la capacité du centre de données devient possible. Avec la solution Huawei Smart Modular Data Center 5.0 – et SmartLi à l’intérieur – une alimentation de secours entièrement modulaire est disponible. Concrètement, un système d’alimentation modulaire de batterie, est proposé. Une aubaine pour les entreprises qui pourront ainsi ne payer que ce dont elles ont besoin, réduisant considérablement les dépenses d’investissement. La solution s’adapte à tous les budgets, réduisant considérablement la taille de l’investissement initial requis.

Centre intelligent visualisable, rendant les opérations et la maintenance plus fiable, efficace et simple

Huawei Smart Modular Data Center 5.0 possède un écran tactile local de 43 pouces qui intégrer les technologies de l’information et de la communication (TIC), les algorithmes d’IA, les communications intelligentes et leur l’infrastructure. Le jumelage numérique – autrement dit la modélisation du centre de données et de son intelligence – est mis en œuvre pour les centres de données modulaires physiques et des fonctionnalités i3 intelligentes – iPower, iCooling et iManager – sont également prises en charge sur l’écran intelligent local.

Pour rappel, les fonctionnalités i3 intelligentes de Huawei sont les suivantes :

iPower: Visualisation des liaisons de distribution d’alimentation du centre de données, des modules clés vers les systèmes et de la maintenance prédictive.

Visualisation des liaisons de distribution d’alimentation du centre de données, des modules clés vers les systèmes et de la maintenance prédictive. iCooling: les liaisons de refroidissement sont visualisées avec une optimisation de l’efficacité énergétique du refroidissement par IA augmentant l’efficacité de la consommation d’énergie (PUE) de 8% à 15%.

les liaisons de refroidissement sont visualisées avec une optimisation de l’efficacité énergétique du refroidissement par IA augmentant l’efficacité de la consommation d’énergie (PUE) de 8% à 15%. iManager: la visualisation, le diagnostic et l’optimisation des centres de données mondiaux réduisent les coûts d’exploitation et de maintenance de 35%.

De plus, la reconnaissance faciale peut être utilisée pour activer la fonction de contrôle d’accès de l’écran intelligeant et ainsi se connecter au système de gestion, renforçant ainsi la sécurité. L’objectif est de présenter l’intelligence, de manière claire et intuitive, en accélérant aux opérations et la maintenance (O&M) et, tout en réduisant les coûts d’utilisation.

La solution Smart Modular Data Center 5.0 de Huawei marque un pas en avant dans le parcours de Huawei pour promouvoir et diriger la numérisation de l’énergie, en construisant un monde plus vert et plus intelligent. Huawei Digital Power continuera à innover et à intégrer les TIC, les algorithmes d’IA, les communications intelligentes et leur infrastructure pour permettre la conduite automatisée des centres de données, en exploitant l’intelligence pour créer de la valeur réelle pour les clients.

A propos de Yu Liang :

Yu Liang, Directeur Régional de l’énergie numérique de Huawei Afrique du Nord EBG. Il travaille à Huawei à partir de 2015 et a plus de 19 ans d’expérience dans le secteur industriel。

Au cours des 3 dernières années, il a travaillé sur la promotion des centres de données et des installations électriques de site dans la région du Moyen-Orient et a géréé de nombreux projets tels que ceux des secteurs publiques en matière de Pétrole & Gaz, et du transport dans de nombreux pays du Moyen-Orient: UAE DEWA, la compagnie d’électricité saoudienne KSA, le ministère du pétrole KSA, l’aéroport international de Bahreïn, le ministère du pétrole IRAQ…

A propos de Huawei Enterprise Business Group :

Huawei Enterprise Business Group est l’un des trois groupes d’entreprises de Huawei, qui est le leader mondial dans la distribution de solutions TIC. Huawei Enterprise Business Group offre une large gamme de solutions et de services TIC hautement efficaces et centrés sur le client pour les entreprises et les industries verticales du monde entier, qu’il s’agisse de gouvernements et du secteur public de transports, d’électricité et d’énergie, d’entreprises privées et de fournisseurs d’accès Internet. Le portefeuille de solutions innovantes de Huawei Enterprise Business Group comprend des infrastructures de réseau, des communications unifiées, des centres de données et du Cloud Computing, la sécurité des informations d’entreprise et des applications industrielles.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web : https://e.huawei.com/ma/

(Vus 16 fois, 1 visites Aujourd'hui)