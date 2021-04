Ooredoo annonce le démarrage de sa campagne ramadanesque intitulée « vivez le meilleur ramadan avec Ooredoo ». L’opérateur poursuit l’accompagnement de ses fidèles abonnés à travers un ensemble de surprises et de cadeaux durant le mois saint : beaucoup de jeux et promotions sont planifiés pour que Ramadan soit plus festif. En plus, l’opérateur a prévu plusieurs campagnes citoyennes dans le cadre de son programme de RSE pour que le mois de ramadan soit une bonne occasion pour accréditer l’état d’esprit positif et la solidarité pour tous.

Ooredoo a démarré ce programme riche par une campagne sociétale autour de la responsabilité digitale. Une campagne visant l’incitation à rendre l’espace virtuel plus positif et plus rassurant pour tous, et ce à travers des vidéos, afin de mettre l’accent sur l’utilisation (responsable, optimale, efficiente) de l’Internet pour la bonne cause. Ces vidéos abordent également des sujets liés à la cyber intimidation, à la propagation de rumeurs non vérifiées, etc.

Ooredoo a conçu une animation à partir d’une vidéo lancée le premier jour de ramadan, suivie de plusieurs vidéos courtes. L’animation raconte l’histoire d’Internet et son développement en le comparant à un enfant, qui a été influencé, façonné et moulé par les internautes. A travers cette campagne, Ooredoo incite à responsabiliser les tunisiennes et les tunisiens à plus de sécurité et de positivité en ligne. https://fb.watch/4T8iFJDHIW/

À l’occasion du lancement du programme ramadanesque de l’opérateur, monsieur Mansoor Rashid Al Khatir a déclaré : « Nous avons choisi, cette année, d’utiliser nos moyens de communication dans la diffusion de la positivité et l’esprit de coopération et de bienveillance. Nous avons démarré le programme par une campagne incitant le public à optimiser l’utilisation d’internet, cette invention extraordinaire qui a changé le monde et qui nous donne sans aucun doute des moyens de toutes les manières possibles. Depuis notre implantation en Tunisie, Ooredoo n’a pas cessé de booster ses performances techniques et nous continuons d’investir massivement dans le développement et l’amélioration de nos réseaux. Mais nous voulons aussi nous assurer que nos concitoyens mènent une vie digitale saine et améliorée par Internet et non l’inverse ».

Ooredoo annoncera le long du mois de ramadan les détails des campagnes planifiées pour un mois exceptionnel.

