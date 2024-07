Mercredi 26 Juin, Universal Motors Importateur officiel de Volvo en Tunisie a célébré autour d’un cocktail dinatoire le lancement du nouveau Volvo EX30 100% électrique au Showroom de la Charguia 1.

Depuis son relancement en 2022, Volvo Tunisie ne cesse d’intensifier sa stratégie d’électrification, d’abord elle s’est distingué comme étant la seule marque exclusivement hybride à être commercialisée et aujourd’hui toujours dans la continuité elle dévoile son 3éme modèle 100% électrique adoptant le nouveau langage stylistique de la marque.

Un partenariat stratégique entre Universal Motors et la société V2C fabriquant espagnol de chargeurs pour véhicules électriques a été présenté en présence de Mr Hugo Mestre Cheif Business Officer of V2C et Mr Mohamed Ben Jemâa Directeur général de Universal Motors.

Volvo EX30 : Un design minimaliste et innovant.

Le Volvo EX30 affiche le nouveau Design et code stylistique de la marque. Il s’agit d’une révolution car l’extérieur et l’intérieur ont été complétement repensés en exploitant tous les avantages des nouvelles plateformes 100% électriques.

L’habitacle du nouveau EX30 se caractérise par un espace généreux et optimisé. Une tablette de 12,3 pouces combine parfaitement l’écran destiné au conducteur et l’écran central accentuant ainsi l’aspect minimaliste de la voiture. Les hauts parleurs traditionnels sont remplacés par une barre de son Harman-Kardon situé en dessous du pare-brise pour une immersion totale.

En termes de dimensions, le Nouveau EX30 mesure 4,23 m de long pour 1,83 de large. Il s’inscrit parfaitement dans l’esthétique scandinave à tendance minimaliste.

Volvo EX30 : Commercialisation en Tunisie

Pour la Tunisie, 3 niveaux de finitions seront commercialisés : Core, Plus et Ultra, proposant une multitude d’options et équipements.

« Pour lancer le Volvo EX30 en Tunisie nous avons opté pour une tarification et des configurations très agressives afin de se positionner comme étant le SUV compact 100% électrique le plus abordable, le plus équipé et le plus performant du marché automobile Tunisien. Le nouveau Volvo EX30 est officiellement la voiture Premium la plus rapide commercialisée en Tunisie avec un 0 à 100Km/h en 3,6s. Faire les choses différemment est notre devise » Affirme Mr Aymen Montacer, Managing Director de Volvo Tunisie.

Caractéristiques techniques :

Le Nouveau Volvo EX30 sera disponible en 3 motorisations :

Version Capacité de la batterie Puissance en CH.DIN Autonomie Prix en dt ttc Core 51kWh 272ch 344 km 124 900 Ultimate Single Motor Extended Range 69kWh 272ch 475 km 159 900 Ultimate Twin Motor Performance 69kWh 428ch 460 km 169 900

