Le travail et l’apprentissage à distance sont une nécessité pour tout le monde, disposer d’un ordinateur portable capable d’améliorer la productivité tout en offrant un superbe écran FullView et en étant suffisamment léger est devenu essentiel. Donc, si vous recherchez une gamme de PC performant, Huawei est la solution.

Depuis son entrée sur le marché des ordinateurs portables en 2016, Huawei a affiné son offre d’ordinateurs portables grâce à une recherche et un développement intensif pour créer des PC dans toutes les gammes de prix, offrant aux consommateurs la facilité de choisir leur prochain ordinateur portable compatible Windows.

Huawei a amélioré l’expérience avec ses superbes produits phares, comme le HUAWEI MateBook X Pro et le HUAWEI MateBook D pour ceux qui recherchent une valeur réelle. Aussi, la marque a élargi sa gamme de produits avec le MateBook D15 qui est en précommande du 20 Septembre au 4 Octobre 2021 avec des cadeaux offerts sur Huawei Mall , sur https://hmall.tn/produit/huawei-matebook-d-15-i5/ https://hmall.tn/produit/huawei-matebook-d-15-i3/ ainsi que dans les boutiques agrées de Huawei.

Ci-dessous ce que chaque gamme peut vous procurer.

HUAWEI MateBook X Pro

Huawei a toujours travaillé sur les meilleurs ordinateurs portables au design pur et minimaliste qui sont dotés de nombreuses fonctionnalités pour offrir des performances de haut niveau. Lancé en 2020, le HUAWEI MateBook X Pro offre aux consommateurs une expérience PC premium.

En tant que produit léger conçu pour un usage professionnel, le HUAWEI MateBook X Pro incarne la conception et le savoir-faire de Huawei.

Cet ordinateur portable phare ne pèse que 1,33 kg[1] et ne mesure que 14,6 mm ce qui le rend un outil parfait pour tout professionnel qui apprécie la mobilité et la productivité.

Les percées dans l’écran tactile 3K FullView, collaboration multi-écrans et connectivité tous scénarios permettent aux consommateurs de rester productifs n’importe où et à tout moment.

Le HUAWEI MateBook X Pro est l’ordinateur portable aux performances et au design parfait pour les professionnels à la recherche d’un PC pratique et à haute puissance.

HUAWEI MateBook D

Parfaite pour les jeunes consommateurs avides d’apprentissage, de productivité et de divertissement, la série HUAWEI MateBook D est livrée avec tout ce dont ils ont besoin pour exceller.

La série est livrée avec un écran FullView doté de cadres incroyablement étroits pour un look élégant et une excellente immersion lors de la visualisation des contenus. Avec un processeur Intel et un stockage allant jusqu’à 512 SSD, la série HUAWEI MateBook D offre des performances puissantes et fiables. De plus, les HUAWEI MateBook D 14 et MateBook D 15 sont livrés avec un chargeur rapide USB-C de 65 W pratique et permet le transfert de données, idéal pour ceux qui étudient souvent dans une bibliothèque ou travaillent dans un café.

Le point en commun de ces PC ?

Les consommateurs constateront que dans toute la gamme, il existe des caractéristiques déterminantes qui lient intrinsèquement les PC de Huawei. Tous sont dotés d’une apparence attractive, d’un design métallique et léger, d’un écran FullView avec des capacités de productivité intelligentes, d’une commodité semblable à celle d’un smartphone, d’un refroidissement efficace, d’une charge rapide, d’une caméra encastrée, d’un capteur d’empreinte digitale intégré au bouton d’alimentation, et plus encore. Chaque HUAWEI MateBook est conçu et fabriqué avec la technologie de pointe et la vision avant-gardiste de Huawei pour répondre aux différents besoins des consommateurs.

Donc, si vous recherchez un ordinateur portable qui peut vraiment tout faire et qui convient à vos attentes, ne cherchez pas plus loin que Huawei. Découvrez les PC Huawei riches en fonctionnalités disponibles sur: https://consumer.huawei.com/tn/laptops/ et précommandez le Huawei MateBook D15 avec les cadeaux offerts sur : https://hmall.tn/produit/huawei-matebook-d-15-i3/

https://hmall.tn/produit/huawei-matebook-d-15-i5/

[1] Les données proviennent des laboratoires Huawei. Le poids réel du produit peut varier en fonction de la configuration du produit, des techniques de fabrication et des méthodes de calcul

