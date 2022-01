Profitez de vos divertissements ou travaillez de manière plus productive grâce à l’écran FullView 2K, aux fonctions futuristes de Super Device et à la grande batterie avec les vitesses de SuperCharging.

Vous êtes à la recherche d’un tout nouvel ordinateur portable ? Si la réponse est oui, vous devez certainement jeter un œil sur le HUAWEI MateBook 14, le dernier né de la série HUAWEI MateBook. Voici sept raisons pour lesquelles le HUAWEI MateBook 14 est le bon choix pour vous.

Raison 1 : Touchez ce que vous voyez avec l’écran FullView 2K de confort visuel

Vous voulez tous un ordinateur portable qui met en valeur votre personnalité et vos goûts. C’est ce que Huawei a fait avec son tout dernier ordinateur portable de milieu de gamme, le HUAWEI MateBook 14. Cet ordinateur portable est doté d’un écran FullView 2K confortable pour les yeux, prenant en charge le tactile et offrant un rapport écran/corps élevé de 90 %. L’écran est également multitouch et prend en charge les gestes, comme la capture d’écran par gestes des doigts, qui vous permet de réaliser rapidement une capture d’écran en faisant glisser trois doigts vers le bas de l’écran, aussi facilement que sur un smartphone.

Raison 2 : Stream, téléchargement ou travail en toute fluidité avec le processeur Intel® Core™ de 11e génération.

Le HUAWEI MateBook 14 est alimenté par le processeur Intel® Core™ de 11e génération. La version aux spécifications les plus élevées est alimentée par le processeur[1] i7-1165G7. En tant que processeur de pointe développé par Intel, le processeur Intel® Core™ de 11e génération fabriqué avec un processus Superfin avancé de 10 nm offre des performances 29 %[2] plus puissantes vous permettant d’effectuer des calculs compliqués et de gérer plusieurs tâches avec facilité.

Raison 3 : Grande RAM avec capacité de stockage interne énorme

En plus de la mise à niveau du processeur et de la carte graphique, le HUAWEI MateBook 14 dispose de 16 Go[3] de RAM à double canal et d’un SSD PCIe NVMe de 512 Go[4], ce qui signifie que les utilisateurs n’ont pas à s’inquiéter de manquer de stockage. La lecture, l’enregistrement et la compression des fichiers deviennent plus efficaces, et le multitâche est rendu plus facile et plus fluide.

Raison 4 : une plus longue durée de vie de la batterie pour un meilleur élan

Les petits appareils tels qu’un ordinateur portable de 14 pouces sont faciles à transporter à l’extérieur pour les utiliser. C’est pourquoi Huawei a consenti de gros efforts au HUAWEI MateBook 14 en termes d’autonomie de la batterie et de prise en charge de la charge rapide. Il est équipé d’une grande batterie de 56Wh (capacité nominale) qui peut supporter 11 heures[5] de lecture continue de vidéos locales 1080P.

Raison 5 : capacités SuperCharge pour une recharge rapide

L’adaptateur d’alimentation 65W USB Type-C polyvalent dans la boîte prend en charge plusieurs normes de sortie d’alimentation pour non seulement la charge rapide des ordinateurs portables, mais aussi HUAWEI SuperCharge[6] lorsqu’il est connecté aux smartphones Huawei compatibles. De plus, en cas de besoin, la fonction Power off Reverse Charging permet au nouvel ordinateur portable de 14 pouces de servir de banque d’énergie d’urgence pour charger d’autres appareils[7].

HUAWEI MateBook 14 est maintenant disponible en Tunisie, vous pouvez l’acheter sur hmall.tn et dans les magasins agréés Huawei. Cliquez ici pour plus de détails.

[1] Le HUAWEI MateBook 14 est également disponible en configuration Intel® Core™ i5-1135G7.

[2] Les données proviennent du laboratoire de Huawei. Le test de performance multithread CineBench R15 a été réalisé en comparant la configuration la plus élevée du HUAWEI MateBook 14 (i7+16GB+UMA) et la plus haute édition (i7+16GB+UMA) de la dernière génération. Les performances et les données peuvent varier selon les modèles et les conditions de test.

[3] Des modèles avec 256 Go de RAM sont également disponibles. Les options de configuration peuvent varier selon les modèles.

[4] Des modèles avec 256 Go de RAM sont également disponibles. Les options de configuration peuvent varier selon les modèles.

[5] La date est obtenue auprès du laboratoire Huawei. Les données relatives à l’autonomie de la batterie sont obtenues auprès des laboratoires Huawei. Les tests ont été effectués avec une luminosité de l’écran du produit réglée à 150 nits. L’autonomie réelle de la batterie varie selon la configuration et le cas d’utilisation.

[6] L’adaptateur d’alimentation 65W prend en charge HUAWEI SuperCharge pour les appareils compatibles, notamment HUAWEI P40 Pro, HUAWEI P40, HUAWEI Mate Xs, HUAWEI Mate 30 Pro et HUAWEI Mate 30. Pour obtenir la dernière liste des appareils pris en charge, les clients peuvent contacter le service clientèle de Huawei. L’adaptateur d’alimentation 65W supporte 5V2A, 9V2A, 12V2A, 15V3A, 20V3.25A et plus, et doit être adapté à l’appareil chargé.

[7] La charge inversée avec mise hors tension n’est prise en charge que sur les séries HUAWEI Mate 40, P40 et P30 qui sont équipées d’un port Type-C. Lors de la charge, veuillez utiliser le câble Type-C d’origine et vous assurer que le niveau de la batterie de l’ordinateur portable est supérieur à 10 % avant de l’éteindre, tandis que le smartphone en charge doit être allumé.

