Il n’est jamais trop tôt pour planifier sa prochaine aventure, surtout lorsqu’on est atteint de la fièvre du voyage. Les voyageurs vont prendre plaisir à programmer une année exceptionnelle de voyages avec les promotions mondiales d’Emirates.

Pour une durée limitée, les Tunisiens passionnés de voyage peuvent s’attendre à des offres exceptionnelles vers les destinations les plus prisées du réseau mondial Emirates avec des tarifs spéciaux en classe Affaires ainsi qu’en classe Economique.

Avec des tarifs à partir de 1100 Dinars, les voyageurs ont une raison de plus pour se lancer dans de nouvelles aventures en 2020 et planifier leurs voyages en avance.

Pour en bénéficier, les tarifs promotionnels seront disponibles du 6 au 21 Janvier et valables pour les voyages entre le 7 Janvier et le 30 Novembre 2020.

Ci-dessous la liste des destinations concernées et les tarifs de lancement: entre le 06 et le 21 Janvier

DESTINATION Tarifs de classe Economique à partir de ( en DT) Tarifs de classe Affaires à partir de (en DT) Dubai 1099 3896 Phuket 2145 6055 Shanghai 2105 6355

*Les tarifs sont également disponibles en Première Classe. Les conditions générales s’appliquent

Voyagez mieux, des expériences à bord et au sol inégalées

Emirates croit fermement en l’idée que chaque expérience de vol doit être extraordinaire. C’est pourquoi nous investissons constamment dans nos appareils, pour former la flotte d’Airbus 380 et Boeing 777 la plus large et la plus moderne au monde. Notre philosophie consiste à vous proposer une offre meilleure à chaque vol.

Profitez de notre service gratuit de voiture avec chauffeur et nos luxueux salons dans plusieurs aéroports du monde entier, ainsi que des améliorations à bord. C’est notre promesse, Voyagez avec Emirates, Voyagez Mieux et profitez d’une expérience de voyage ininterrompue.

Une douche-spa à bord, de la cuisine gastronomique et un salon lounge sont certaines des expériences exclusives qui attendent les passagers en Première Classe à bord d’A380, tandis que le Boeing 777 offre aux voyageurs un luxe sans compromis et une intimité totale avec ses suites entièrement closes en Première Classe et son éclairage d’ambiance personnalisable pour un confort inégalé. Fenêtre virtuelle en HD et intérieur élégant tout en cuir inspiré de la Mercedes-Benz Classe-S viendront parfaire le tableau. Des repas gastronomiques d’inspiration locale sont servis pour satisfaire tous les palais.

Les passagers voyageant en Classe Affaires à bord du Boeing 777 profitent d’un niveau de confort sans précèdent avec des sièges plus larges et plus ergonomiques. Les voyageurs en Première Classe et Classe Affaires peuvent quant à eux faire connaissance et discuter devant de délicieux canapés et des boissons exclusives à bord d’une salle plus emblématique de l’A380.

Détendez-vous et choisissez parmi une vaste sélection de plus de 4500 chaines de films, TV, musique, TV en directe et vidéos à la demande, le tout dans plusieurs langues sur Ice-notre Système de Divertissement à Bord maintes fois primé d’Emirates. Profitez de jusqu’à 20 Mo de Wi–Fi gratuits et d’une cuisine d’inspiration régionale et internationale servi par un personnel aimable et très aimable.

Avec la ville animée et dynamique de Dubaï comme hub, Emirates connecte ses passagers vers plus de 150 destinations dans 85 pays et territoires dont 43 destinations en Europe, 17 en Amériques, 23 en Afrique, 13 au Moyen-Orient et 17 en Asie du Sud. Emirates opère 7 vols hebdomadaires de Tunis à Dubaï.

Pour plus d’informations sur Emirates, la réservation de vols et la liste complète des termes et conditions générales, prenez attache avec votre agence de voyage ou visitez www.emirates.com/tn .