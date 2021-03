Le 31 mars prochain, c’est la journée « World Backup Day ». Autrement dit, une journée idéale pour se rappeler de sauvegarder toutes vos données, que ce soit les documents importants, des photos de vacances en famille ou bien les e-mails que vous souhaitez conserver.

Puisque, attention ! Personne n’est à l’abri d’un petit accident. Qui n’a jamais perdu ou fais tomber son téléphone portable, ne serait-ce qu’une fois ? Si vous avez déjà vécu cette expérience, vous connaissez le triste sentiment d’avoir perdu toutes ses données, les souvenirs contenus dans ce téléphone mais aussi dans vos autres appareils. Dans ces moment-là, si vous aviez pensé à faire une sauvegarde au préalable, vous auriez pu dormir l’esprit tranquille. De quoi, peut-être, vous donner envie de commencer à en faire une aujourd’hui.

Pourquoi faire une sauvegarde ?

Si vous n’êtes pas convaincu d’avoir besoin de faire une sauvegarde, réfléchissez aux nombreuses raisons qui pourraient vous pousser à en faire une. Vous pourriez, dès demain, être la victime d’un piratage ou d’un virus qui supprimerait toutes vos données. Vous pourriez aussi faire une erreur de manipulation et être la cause de votre malheur. Des problèmes informatiques pourraient survenir à n’importe quel moment. Ou vos pertes de données pourraient aussi être dues à des causes naturelles. En effet, personne n’est à l’abri d’un incendie ou d’une inondation qui détruirait vos biens matériels et informatiques.

Vous voilà maintenant convaincu de faire une sauvegarde ? Vous vous donc demander légitimement, par où commencer ? Tout d’abord, vous devez définir la fréquence de sauvegarde. N’attendez pas tous les 31 mars pour le faire. Une fois par an, ce n’est pas suffisant !

Pensez aussi à faire des copies des fichiers que vous souhaitez sauvegarder avant même de les sauvegarder. Et enfin, utilisez plusieurs supports de sauvegarde différents, ne conservez pas tout sur votre ordinateur.

Quel support choisir ?

La première solution est de choisir une sauvegarde locale. Cela peut-être une clé USB, un CD ou DVD, un disque dur ou bien des NAS. Cependant, avant de choisir la sauvegarde locale, il faut prendre en compte les avantages et les inconvénients qui y sont associés. Du côté des avantages, vous avez le contrôle sur vos sauvegardes et savez exactement où ces dernières se trouvent. Cependant, les inconvénients sont que vous pouvez être victime d’un vol ou de pertes de vos sauvegardes. Par exemple, il est très facile de perdre une clé USB.

Si ces inconvénients vous font peur, vous aurez peut-être envie de vous tourner vers une sauvegarde en ligne. Bien qu’elle possède des inconvénients, vous n’avez que très peu de chances de vous faire voler ou de perdre vos données. Ses inconvénients comprennent le fait d’avoir besoin d’une connexion internet et de ne pas avoir de contrôle sur vos données. Dans la plupart des cas, vous ne savez pas où se trouvent vos données.

La meilleure solution serait donc de mélanger les sauvegardes locales et en ligne. Vous bénéficierez ainsi des avantages des deux solutions et vous vous assurerez que vos données soient bien sauvegardées pour éviter d’être la victime des blagues habituellement faites le 1er avril.

S’il y a une chose à retenir du World Backup Day, c’est que sauvegarder ses données est important, mais le faire régulièrement, plus d’une fois par an, l’est d’autant plus.

