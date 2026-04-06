أبرز أخبار الأسبوع – 29‏/3‏/2026 – 5‏/4‏/2026

شهد هذا الأسبوع تحولات تكنولوجية لافتة للنظر، ابتداءً من الابتكارات في عالم السيارات وصولاً إلى التطورات في أجهزة الألعاب والتخزين. كما برزت قضايا تتعلق بالخصوصية والأمن الرقمي مع تحديثات مهمة لبعض التطبيقات والأجهزة. لنغوص في أبرز هذه المستجدات التي shaping مستقبلنا التكنولوجي.

تكنولوجيا السيارات والابتكار

مرسيدس-بنز: تقنية طيران على عجلات مع EQS المعاد تصميمها: تستعد مرسيدس-بنز لإحداث ثورة في عالم السيارات مع تقديم تقنية “التوجيه الكهربائي” (steer-by-wire) كخيار في طرازها EQS المُحدث. هذه التقنية المستوحاة من الطيران تلغي الارتباط الميكانيكي بين عجلة القيادة والعجلات، مما يمثل قفزة نوعية في تجربة القيادة والتحكم.

السيارات الكهربائية الفرنسية تجتاح الأسواق الخارجية: تكشف التقارير أن السيارات الكهربائية الفرنسية، مثل رينو 5، تلقى رواجاً كبيراً في الأسواق العالمية، وخاصة في المملكة المتحدة. يؤكد هذا الاتجاه المتنامي على أن المصنعين الفرنسيين يركزون بشكل متزايد على إنتاج السيارات الكهربائية وتسويقها بنجاح خارج حدود بلادهم.

ألعاب وتكنولوجيا الترفيه

ريماستر Zelda Ocarina of Time: ترقب وحذر: تدور الشائعات بقوة حول تطوير نسخة مُعاد تصميمها من لعبة Zelda Ocarina of Time لجهاز Switch 2، والمتوقع إصدارها في أعياد 2026. بينما يثير هذا الخبر حماسة محبي اللعبة، تتجه الأنظار نحو نينتندو لمعرفة مدى تلبية هذا الريماستر للتوقعات المتضخمة للجماهير.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 يشغل RE9 بـ 90 إطاراً في الثانية باستهلاك طاقة مرتفع: اختبر معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 قدرته على تشغيل لعبة Resident Evil 9 بمعدل 90 إطاراً في الثانية، وهو أداء مثير للإعجاب. ومع ذلك، صاحبه استهلاك طاقة مرتفع يصل إلى 50 واط، مما يثير تساؤلات حول الكفاءة الحرارية ومدة عمر البطارية للأجهزة التي ستدمج هذا المعالج.

عودة محتملة لميزة Snap Xbox: يتذكر محبو Xbox ميزة “Snap” التي كانت تسمح بتشغيل عدة مهام فيديو في وقت واحد. ومع مشروع “Helix” القادم، قد تشهد هذه الميزة المحبوبة عودة قوية، مما يغير قواعد اللعبة لتجربة اللاعبين في منازلهم ويُعزز من إمكانيات تعدد المهام على أجهزة Xbox.

PO’ed: لعبة 3DO FPS تُظهر أهمية Halo في هيمنة ألعاب التصويب على الحاسوب: استعادت لعبة PO’ed، التي تم إعادة تصميمها بواسطة Nightdive، أهمية تاريخية. تُظهر هذه اللعبة كيف ساهمت ألعاب مثل Halo في تغيير مشهد ألعاب التصويب على الحاسوب وتأسيس معايير جديدة للنوع.

الخصوصية والأمن الرقمي

تحديث AirTag 2 لتعزيز الأمان ومكافحة التتبع: في استجابة للانتقادات المتعلقة بالاستخدامات غير المشروعة لـ AirTag، أطلقت Apple تحديث 3.0.45 لـ AirTag 2 يركز على زيادة الأمان. الهدف من التحديث، الذي يتضمن صوت تنبيه جديد، هو تعقيد مهمة المتتبعين غير المرغوب فيهم وتوفير حماية أكبر للخصوصية.

التعرف البيومتري عبر اهتزازات الجمجمة في الواقع المعزز: وداعاً للمسح البصري ورموز التعريف الشخصية في الواقع الافتراضي. تقنية جديدة تسمح لخوذات الواقع المعزز بالتعرف عليك من خلال تحليل الاهتزازات الدقيقة لجمجمتك. هذه التقنية الواعدة لا تتطلب أي مستشعرات إضافية، مما يمثل نقلة نوعية في طرق المصادقة البيومترية.

أدوات وتطبيقات جديدة

مراجعة Sharge Disk Pro 2TB: تخزين فائق السرعة وتبريد نشط ومحور مدمج: يقدم Sharge Disk Pro محرك أقراص صلبة (SSD) بسرعة 10 غيغابايت في الثانية مع محور منافذ مدمج ونظام تبريد نشط، كل ذلك في تصميم مدمج وجذاب. هذا الجهاز مثالي للاعبين والمسافرين، حيث يوفر أداءً ممتازًا وعمليةً في آن واحد.

تطبيق Blip: نقل الملفات بين جميع الأجهزة دون الحاجة إلى السحابة: في عالم التكنولوجيا المتعددة الأجهزة، يأتي تطبيق Blip المجاني كحل مبتكر لتحدي نقل الملفات. يتيح التطبيق للمستخدمين نقل الملفات بسلاسة بين أجهزتهم المختلفة دون الاعتماد على التخزين السحابي، مما يوفر بديلاً فعالاً لخدمات مثل AirDrop و Nearby Share.

واتساب يسمح بإدارة حسابين على نفس iPhone: سيتمكن مستخدمو واتساب على iPhone أخيراً من إدارة حسابين مختلفين على نفس الجهاز، اعتباراً من 26 مارس 2026. هذه الميزة المنتظرة ستنهي الحاجة إلى استخدام هاتفين منفصلين للعمل والحياة الشخصية، مما يبسط تجربة المستخدمين بشكل كبير.

مراقبات Modos Tech e-paper: تجربة عملية مع شاشات الحبر الإلكتروني: قدمت Modos Tech الفرصة لتجربة شاشاتها الجديدة من الحبر الإلكتروني بحجم 13.3 بوصة، بما في ذلك طراز Dev Kit الحالي وطراز Modos Flow القادم المزود بخاصية اللمس. هذه الشاشات تعد بتقديم تجربة قراءة فريدة وفعالة في استهلاك الطاقة.

قضايا متنوعة

تطبيق البيت الأبيض المخصص لـ دونالد ترامب: أطلق البيت الأبيض تطبيقاً خاصاً به لنشر رسائله مباشرة، إلا أن التطبيق يثير الجدل حول كونه منصة للرئيس السابق دونالد ترامب أكثر من كونه أداة رسمية محايدة، مما يطرح تساؤلات حول الحيادية في الاتصال الحكومي.

اختتمنا أسبوعاً مليئاً بالأخبار التقنية التي تعكس الوتيرة المتسارعة للابتكار. من السيارات ذات التقنيات المتقدمة إلى أجهزة التخزين المحمولة الفائقة، وصولاً إلى التطورات في عالم الألعاب وأمن البيانات، يبدو أن المستقبل يحمل الكثير من المفاجآت التي ستعيد تشكيل حياتنا اليومية وتفاعلاتنا مع التكنولوجيا.