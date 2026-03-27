توقيع اتفاقيّة تعاون بين المعهد الألمانيّ “كارلسروه” للتّكنولوجيا ومجمع وأكاديميّة ”سوبال” بصفاقس

زار وفد ألمانيّ يمثّل معهد “كارلسروه” للتّكنولوجيا KIT الوحدات الصّناعيّة بمجمع “سوبال” بصفاقس، يومي 25 و26 مارس 2026، إضافة إلى أكاديميّة التّكوين SOPAL Academy.

وكلّلت هذه الزّيارة، التي حظيت بدعم من وكالة التّعاون التّنموي الألمانيّGIZ ، بالنّجاح إذ تمّ توقيع اتفاقيّة تعاون بين الطّرفين تهدف إلى تعزيز التّبادل والشّراكة في مجالات التّكوين المهنيّ والتّدريب الفنّي وتنمية المهارات على مدى ثلاث سنوات في مرحلة أولى.

وتمّ توقيع هذه الاتفاقيّة رسميّا بصفاقس يوم الخميس 26 مارس من قبل السّيد مهدي رقيّق، مدير عام مجمع SOPAL والسيدة سابرينا هاينزه Sabrina HEINZE مديرة التّكوين المستمرّ الخارجيّ بمعهد KIT، بحضور السّيد كورت كنوبلوخ Kurt KNOBLOCH مدرّب خبير في الميكنة الآليّة بمعهد KIT والسّيد كريستوف غولدنيك Christophe Goldnick مدير برنامج develoPPP لدى GIZ ألمانيا.

وإلى جانب تبادل المعارف والخبرات والزّيارات والتّطوير المشترك لبرامج التّكوين المهنيّ في أكاديميّة “سوبال”، سيقع منح فرص لتنمية المهارات الفنّية في ألمانيا للمتدرّبين والمدرّبين، مع التّركيز بشكل خاصّ على الابتكار ورقمنة الأدوات البيداغوجيّة ووسائل التّكوين.

وصرّح السيّد مهدي رقيّق، مدير عام مجمع SOPAL قائلا: “نحن جدّ فخورون بهذا التّعاون والشّراكة مع إحدى أبرز المؤسّسات الجامعيّة والتّكوينيّة المتخصّصة في ألمانيا من أجل تنمية المهارات وتحسين برامجنا للتّدريب المهنيّ. ونأمل بالتّالي في توسيع أنشطتنا التّكوينيّة بالأكاديميّة بما يعود بالنّفع على الشّباب التّونسي مع فتح آفاق جديدة وفرص توظيف لهم في قطاعاتنا واختصاصاتنا الصّناعيّة”.

معهد ”كارلسروه” للتّكنولوجيا KIT هو جامعة بحثيّة رائدة في ألمانيا تأسّس سنة 1825. ويحظى بسمعة مرموقة في أوروبا لما يتميّز به من برامج تعليميّة وتدريبيّة متطوّرة في مجالات الهندسة وعلوم الحاسوب والطاقة والتنقّل. ويركّز المعهد على البحث العلميّ والابتكار ونقل المعارف إلى الصّناعة.

أكاديميّة ”سوبال”: سنة أولى مميّزة في مجال التّدريب المهنيّ والتّوظيف

بدأت أكاديميّة ”سوبال” نشاطها الفعليّ في فيفري 2025. وهي نتاج مبادرة من المجمع التّونسيّ SOPAL بدعم من وكالة التّعاون التّنموي الألمانيّ GIZ تونس. ويتمّ تنفيذ هذا المشروع في إطار برنامج develoPPP، بتكليف من وزارة التّعاون الاقتصاديّ والتّنمية (BMZ)لجمهورية ألمانيا الاتّحادية وبمساهمة المبادرة الخاصّة “عمل لائق من أجل انتقال عادل”.

وتهدف أكاديمية SOPAL إلى تطوير مهارات الشّباب بشكل منتظم بما يتوافق مع حاجيات المجمع ومنظومته الاقتصاديّة في مختلف المهن مثل fonderie – polissage – affutage والتّصنيع الميكانيكيّ وتصميم المنتوجات والمعدّات.

وسيتمّ خلال الفترة المتراوحة بين 2025 و2027، تكوين 300 شابّ وشابّة (30% من الإناث)، وإدماجهم اقتصاديّا في مختلف الاختصاصات الصّناعيّة. كما سيتمّ توفير تكوين إضافيّ تأهيليّ لقرابة 180 فنّي تركيب من القطاع غير المنظّم. ويستفيد أيضا 80 مكوّنا (50% منهم من الإناث) من برنامج تعزيز القدرات، مع إيلاء اهتمام خاصّ بمشاركة المرأة وادماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصيّة والفئات الهشّة.

وإلى حدّ الآن، شارك ما يقارب 70 شابّا، من بينهم 32 إناثا، في برنامج التّدريب في مهنة التّلميع polissage وتمّ دمجهم فيما بعد في مجمع ”سوبال” للعمل. كما تمّ تكوين 58 مدرّبا ومدرّبة في عدّة اختصاصات وتحصّلوا على شهادات.

تعدّ SOPAL من أبرز الشّركات والعلامات الرّائدة في الصّناعة التّونسيّة. وهي تتميز بخبرة تزيد عن 40 عاما في مجالي الإنتاج والتّصدير لأدوات السّباكة الخاصّة بالماء والغاز والحنفيّات الصحيّة ومستلزمات المطابخ وغرف الاستحمام وغيرها من تجهيزات الغاز (كأدوات الرّبط والصمّامات وحنفيّات قوارير الغاز).