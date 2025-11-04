الأحد, نوفمبر 9, 2025
Home بلاغ صحفيشركة إل جي تعلن عن نتائجها للربع الثالث من سنة 2025
بلاغ صحفي

شركة إل جي تعلن عن نتائجها للربع الثالث من سنة 2025

by أمين الجلاصي
by أمين الجلاصي 0 comments

أعلنت شركة إل جي للإلكترونيات (LG) عن تسجيل إيرادات مجمعة بلغت 21.87 تريليون وون كوري، ودخل تشغيلي قدره 688.9 مليار وون كوري في الربع الثالث من سنة 2025.

وقد حقق قسما حلول الأجهزة المنزلية (HS) وحلول السيارات (VS) أداءً قويًا رغم التحديات الخارجية، بما في ذلك التعريفات الجمركية الأمريكية وتباطؤ سوق السيارات الكهربائية.

و تعكس هذه النتائج التحول المستمر في محفظة أعمال إل جي والتزامها بالنمو النوعي، مدفوعًا بتطوير حلول الأعمال بين الشركات (B2B)، وخدمات الاشتراك، ومنصة webOS  .

ارتفعت إيرادات إل جي من حلول الأعمال بين الشركات (B2B) بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 5.9 تريليون وون كوري، بينما ارتفعت إيرادات اشتراكات الأجهزة بنسبة 31% لتصل إلى 700 مليار وون كوري.

وقد حقق قسم حلول الأجهزة المنزلية (HS) ربحًا تشغيليًا قدره 365.9 مليار وون كوري، بفضل استراتيجية ركزت على قطاعي المنتجات الفاخرة والاستهلاكية، وتوسيع نطاق خدمات الاشتراك.

كما حقق قسم حلول السيارات (VS) ربعًا قياسيًا بهامش ربح تشغيلي تجاوز 5%، مدعومًا بثبات الطلب على حلول السيارات الكهربائية.

فيما حافظ قسم الحلول البيئية (ES) على نمو مطرد، لا سيما في حلول تبريد مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويواصل قسم حلول الترفيه الإعلامي (MS) تنويع منصة webOS وتطوير أعماله في مجالي الإعلان والمحتوى.

تخطط شركة إل جي لتعزيز قدرتها التنافسية في الربع الرابع من خلال التركيز على النمو النوعي، وتحسين التكاليف، وتوسيع نماذج أعمالها القائمة على الخدمات.

