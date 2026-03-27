للسنة 13 على التوالي: إل جي تؤكد ريادتها العالمية في سوق تلفزيونات OLED

تعزز شركة إل جي للإلكترونيات مكانتها كرائدة عالميًا في سوق تلفزيونات OLED للسنة الثالثة عشرة على التوالي، بحصة بلغت 49.7٪ في سنة 2025 وفقًا لشركة Omdia .

وقد شحنت الشركة حوالي 3.22 مليون وحدة، في سوق عالمية تشهد نموًا بنسبة 6.6٪ ليصل إلى 6.47 مليون وحدة.

و تظل أوروبا سوقًا رئيسيًا، حيث تم بيع أكثر من 3 ملايين تلفزيون OLED في سنة 2025. وتتصدر إل جي السوق هناك بحصة بلغت 50.5٪، مع تحقيق أداء قوي أيضًا في أمريكا الشمالية بلغ 50.1٪ وفي منطقة آسيا-أوقيانوسيا ب 62.3٪ .

وبفضل هذه النتائج، تواصل شركة إل جي الابتكار في سنة 2026 من خلال مجموعتها الجديدة OLED evo، التي تتضمن تقنية Hyper Radiant Color، والتي توفر سطوعًا يصل إلى 3.9 مرات أعلى من شاشات OLED التقليدية، بالإضافة إلى معالج α11 AI Gen 3 لتحسين جودة الصورة.

كما تتميز الأصناف الجديدة بحيازتها لشهادة Reflection Free Premium، التي تضمن إدارة ممتازة للانعكاسات حتى في البيئات المضيئة.

وأخيرًا، تواصل شركة إل جي الابتكار في مجال التصميم مع تلفزيون Wallpaper OLED evo TV W6، وهو تلفزيون فائق النحافة حائز على جوائز عديدة بفضل تصميمه الفريد وأدائه المتميز.