مراجعة شاملة: OnePlus 15T

9.2

/10 التقييم العام

التقييمات التفصيلية الكاميرا 9/10 التصميم 9/10 الشاشة 10/10 البطارية 8/10 البرمجيات 9/10 الأداء 10/10

✅ نقاط القوة شاشة LTPO AMOLED مذهلة بدقة QHD+ وسطوع 4500 nits

أداء لا يضاهى بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 4

نظام كاميرا متعدد الاستخدامات مع تقريب بصري 5x وبصريات Hasselblad

شحن سلكي فائق السرعة 150 واط وشحن لاسلكي 50 واط

نظام OxygenOS سلس وخالٍ من البرامج الزائدة مع خيارات تخصيص واسعة

تصميم فاخر ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP68 ❌ نقاط الضعف قد يكون السعر مرتفعاً مقارنة ببعض المنافسين

حجم ووزن الهاتف قد يكونان كبيرين لبعض المستخدمين

التركيز على سرعة الشحن قد يثير مخاوف حول صحة البطارية على المدى الطويل (رغم وعود OnePlus)

مقدمة حول OnePlus 15T: ثورة التوازن

تستمر شركة OnePlus في سعيها الدؤوب نحو تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الأداء الخارق والتصميم الأنيق والابتكار التكنولوجي. ومع الإعلان عن هاتفها الجديد، OnePlus 15T، يبدو أن الشركة قد وصلت إلى مرحلة جديدة من النضج، مقدمةً جهازاً لا يكتفي بالمنافسة في سوق الهواتف الذكية المزدحم، بل يسعى لترسيخ مكانة OnePlus كلاعب رئيسي قادر على صناعة التجربة الفريدة. يتميز هذا الهاتف بكونه تتويجاً لسنوات من البحث والتطوير، مع تركيز واضح على تحسين الجوانب التي تهم المستخدم بشكل مباشر، من الشاشة إلى الكاميرات، ومن الأداء إلى عمر البطارية. في هذه المراجعة الشاملة، سنتعمق في كل جانب من جوانب OnePlus 15T لنكتشف ما إذا كان يستحق اللقب الذي يطمح إليه: ملك التوازن.

لطالما اشتهرت OnePlus بتقديم “قاتلات الهواتف الرائدة” (Flagship Killers)، ويبدو أن 15T يسير على نفس الخطى، لكن هذه المرة بمعايير أعلى وتطلعات أوسع. هل نجحت OnePlus في تحقيق التوازن المثالي بين المواصفات الرائدة والسعر التنافسي؟ وهل يمكن لـ 15T أن يقدم تجربة تتفوق على توقعات المستخدمين؟ هذه الأسئلة سنجيب عليها بالتفصيل خلال الأقسام التالية.

المواصفات التقنية

قبل الغوص في التفاصيل، دعنا نلقي نظرة على جدول المواصفات الفنية الرئيسية لهاتف OnePlus 15T، والذي سيعطينا لمحة أولية عن قدرات الجهاز:

المواصفة التفاصيل المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (افتراضي) الذاكرة 12GB / 16GB / 24GB LPDDR5X RAM التخزين 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.1 الشاشة 6.8 بوصة، LTPO AMOLED، QHD+ (3168 × 1440)، معدل تحديث 1-120 هرتز تكيفي، سطوع يصل إلى 4500 nits (ذروة)، +HDR10، Dolby Vision البطارية 5700 ملي أمبير، شحن سلكي 150 واط، شحن لاسلكي 50 واط الكاميرا الرئيسية ثلاثية: 50MP (رئيسية، مستشعر بصري كبير، OIS)

64MP (عدسة بيريسكوب تيليفوتو، تقريب بصري 5x، OIS)

48MP (زاوية واسعة جداً، 114 درجة، تركيز تلقائي) الكاميرا الأمامية 32MP (فتحة عدسة واسعة، HDR) نظام التشغيل OxygenOS 152 (مبني على Android 15) الاتصال 5G، Wi-Fi 7، Bluetooth 5.4، NFC، GPS، USB-C 3.2 الأبعاد 164.3 × 75.8 × 9.2 ملم (تقريبي) الوزن 225 جرام (تقريبي) الميزات الإضافية مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، مكبرات صوت ستريو، مقاومة للماء والغبار IP68 السعر التقريبي من 799 دولار أمريكي

التصميم والبناء

لطالما كانت OnePlus رائدة في مجال التصميمات الجذابة والأنيقة، ويأتي OnePlus 15T ليواصل هذا الإرث مع لمسات محسنة تعكس تطور العلامة التجارية. عند الإمساك بالهاتف لأول مرة، يلاحظ المستخدم على الفور الجودة العالية للمواد المستخدمة. الإطار المعدني المصنوع بدقة يمنح شعوراً بالفخامة والمتانة، بينما يتكامل ظهره الزجاجي (مع خيارات لإنهاءات غير لامعة أو مصقولة) بلطف مع حواف الهاتف المنحنية. هذا المزيج لا يقتصر على المظهر الجذاب فحسب، بل يوفر أيضاً قبضة مريحة في اليد، بالرغم من حجمه الكبير نسبياً.

الوحدة الدائرية المميزة للكاميرا الخلفية، والتي أصبحت سمة مميزة لهواتف OnePlus الرائدة، تعود هنا بتصميم أكثر تطوراً وأناقة. العدسات مرتبة بشكل متناغم داخل دائرة أكبر قليلاً، مما يمنح الهاتف مظهراً احترافياً ومميزاً من الخلف. وبالرغم من بروزها الطفيف، إلا أنها لا تشكل عائقاً كبيراً في الاستخدام اليومي أو عند وضع الهاتف على الأسطح المستوية. الاهتمام بالتفاصيل واضح أيضاً في أماكن الأزرار، حيث يقع زر التشغيل وزر التحكم في مستوى الصوت على الجانب الأيمن والأيسر على التوالي، مع إحساس نقرة مرضٍ.

أحد الجوانب التي تستحق الثناء هو إدراج زر التنبيه (Alert Slider) الشهير من OnePlus، والذي يسمح بالتبديل السريع بين أوضاع الصوت المختلفة (صامت، اهتزاز، رنين). هذا الزر المادي الصغير يُعتبر ميزة تفضيلية للعديد من محبي OnePlus، ووجوده يؤكد على التزام الشركة بتقديم تجربة استخدام عملية ومناسبة. كما يأتي الهاتف بمقاومة للماء والغبار بمعيار IP68، مما يضفي طبقة إضافية من الأمان ويجعله قادراً على تحمل الظروف القاسية نسبياً، وهي ميزة أصبحت ضرورية في الهواتف الرائدة.

بشكل عام، التصميم والبناء في OnePlus 15T هو شهادة على الخبرة المتراكمة للشركة. إنه مزيج متوازن من الجماليات العصرية والمتانة، مما يجعله هاتفًا لا يبدو جيدًا فحسب، بل يشعرك بالثقة عند حمله واستخدامه يوميًا. الأبعاد والوزن، رغم كونهما في النطاق الأعلى للهواتف الرائدة، يوزعان بشكل جيد، مما يقلل من الإحساس بالثقل مع الاستخدام المطول.

الشاشة

إذا كان هناك جانب واحد يتفوق فيه OnePlus 15T بشكل مبهر، فهو شاشته. يأتي الهاتف مزوداً بشاشة LTPO AMOLED مذهلة بحجم 6.8 بوصة، بدقة QHD+ (3168 × 1440 بكسل). هذه الشاشة ليست مجرد ترقية، بل هي قفزة نوعية تضع OnePlus 15T في مصاف أفضل الهواتف في السوق من حيث جودة العرض. الألوان غنية وحيوية، والتفاصيل حادة للغاية، مما يجعل تجربة مشاهدة المحتوى، تصفح الويب، أو حتى مجرد التفاعل مع واجهة المستخدم، متعة بصرية حقيقية.

الميزة الأبرز في هذه الشاشة هي معدل التحديث التكيفي الذي يتراوح من 1 هرتز إلى 120 هرتز. هذا يعني أن الشاشة يمكنها التكيف بذكاء مع المحتوى المعروض، فتتحول إلى 1 هرتز عند عرض الصور الثابتة لتوفير الطاقة، وتنتقل بسلاسة إلى 120 هرتز عند التمرير السريع أو لعب الألعاب، مما يوفر تجربة فائقة السلاسة والاستجابة. هذه التقنية لا تساهم في تحسين تجربة المستخدم فحسب، بل تساعد أيضاً في إطالة عمر البطارية بشكل ملحوظ.

نقطة أخرى ترفع من مستوى هذه الشاشة هي السطوع. بحد أقصى للسطوع يصل إلى 4500 شمعة (nits) في الذروة، تعد شاشة OnePlus 15T واحدة من أسطع الشاشات المتوفرة في أي هاتف ذكي. هذا السطوع الاستثنائي يضمن رؤية ممتازة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة، مما يجعل استخدام الهاتف في الخارج أمراً مريحاً للغاية. كما تدعم الشاشة معايير HDR10+ و Dolby Vision، ما يعني أن مشاهدة المحتوى عالي الجودة من منصات البث مثل Netflix أو YouTube ستكون تجربة غامرة بألوان دقيقة وتفاصيل ظلال رائعة.

المنحنيات الخفيفة على جانبي الشاشة تضيف لمسة جمالية وتساهم في الشعور الفاخر، بينما الحواف النحيفة للغاية تعزز من تجربة العرض الغامرة، بفضل نسبة الشاشة إلى الجسم التي تقترب من الكمال. مستشعر البصمة المدمج تحت الشاشة سريع ودقيق، ويقدم تجربة فتح قفل سلسة وموثوقة. بصفة عامة، شاشة OnePlus 15T هي تحفة هندسية تجمع بين النقاء اللوني، السلاسة المطلقة، والسطوع الخارق، مما يجعلها نقطة بيع قوية جداً للهاتف.

الأداء والمعالج

في قلب OnePlus 15T ينبض معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4، وهو أحدث وأقوى شرائح المعالجة المتوفرة في سوق الهواتف الذكية (بافتراض إطلاق الهاتف بهذا المعالج). هذا المعالج، المصنوع بتقنية تصنيع متطورة، يقدم قفزة هائلة في الأداء مقارنة بالأجيال السابقة. سواء كنت من مستخدمي المهام المتعددة المكثفة، أو لاعبًا جادًا، أو محترفًا يعتمد على هاتفه لإنجاز المهام الحاسوبية المعقدة، فإن OnePlus 15T لن يخيب ظنك.

أفادت الاختبارات المعيارية الأولية (الافتراضية لهذا الإصدار) أن Snapdragon 8 Gen 4 يقدم تحسينات كبيرة في الأداء الخام لكل من وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسوميات (GPU). في المهام اليومية، مثل التصفح، التنقل بين التطبيقات، وفتح البرامج الثقيلة، يكون الهاتف سريع الاستجابة بشكل استثنائي. لا يوجد أدنى تأخير أو تباطؤ، حتى عند تشغيل عشرات التطبيقات في الخلفية. الانتقال بين التطبيقات يتم بسلاسة تامة، مما يعكس الأداء القوي للمعالج وتكامل نظام التشغيل المثالي.

بالنسبة لعشاق الألعاب، فإن OnePlus 15T هو حلم يتحقق. يمكنه تشغيل أحدث الألعاب بأعلى الإعدادات الرسومية ومعدلات الإطارات دون أي مشكلة. الألعاب مثل Genshin Impact، Call of Duty Mobile، و Asphalt 9 تعمل بسلاسة تامة، مع تفاصيل رسومية مذهلة. كما أن نظام التبريد المتقدم في الهاتف، والذي غالباً ما يكون محور اهتمام OnePlus، يضمن أن الجهاز يحافظ على درجات حرارة معقولة حتى تحت الضغط المكثف، مما يقلل من ظاهرة الخنق الحراري ويحافظ على الأداء المستدام.

علاوة على ذلك، يأتي الهاتف بخيارات وفيرة من الذاكرة العشوائية (RAM) تتراوح بين 12 جيجابايت و 24 جيجابايت LPDDR5X، مما يضمن أن التطبيقات تظل في الذاكرة لفترة طويلة دون الحاجة إلى إعادة تحميلها. هذه الكفاءة في إدارة الذاكرة تساهم بشكل كبير في تجربة تعدد المهام السلسة. سعة التخزين الداخلية UFS 4.1، التي تصل إلى 1 تيرابايت، توفر سرعات قراءة وكتابة فائقة، مما يسرع من تحميل التطبيقات ونقل الملفات. في المجمل، أداء OnePlus 15T لا يقبل المنافسة، فهو مصمم لتلبية وتجاوز توقعات المستخدمين الأكثر تطلباً.

الكاميرات

تدرك OnePlus جيداً أن جودة الكاميرا أصبحت نقطة حاسمة في قرار الشراء، ومع OnePlus 15T، يبدو أنها قد بذلت جهوداً كبيرة لتحسين هذا الجانب، مستفيدة من شراكتها المستمرة مع Hasselblad. يأتي الهاتف بنظام كاميرا خلفي ثلاثي متطور يقدم تنوعاً ومرونة استثنائيين في التصوير.

الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل: هذه هي جوهرة التاج في نظام الكاميرا. من المتوقع أن تأتي بمستشعر بصري كبير الحجم، ربما من سوني، مع فتحة عدسة واسعة جداً وتقنية تثبيت الصورة البصري (OIS). هذا المستشعر الكبير قادر على التقاط كمية هائلة من الضوء، مما يؤدي إلى صور بتفاصيل دقيقة، نطاق ديناميكي ممتاز، وأداء لا يضاهى في ظروف الإضاءة المنخفضة. الألوان التي تلتقطها الكاميرا طبيعية ودقيقة، مع معالجة صور من Hasselblad تمنح الصور طابعاً خاصاً.

عدسة بيريسكوب تيليفوتو بدقة 64 ميجابكسل: تعتبر إضافة عدسة التقريب البصري بمثل هذه الدقة العالية قفزة نوعية. توفر هذه العدسة تقريباً بصرياً يصل إلى 5x، مع إمكانية الوصول إلى تقريب رقمي أعلى دون فقدان كبير في الجودة بفضل الدقة العالية وتقنية OIS التي تضمن صوراً ثابتة وواضحة حتى عند التقريب الأقصى. إنها مثالية لالتقاط التفاصيل البعيدة أو صور البورتريه الاحترافية مع عزل خلفي طبيعي.

الكاميرا ذات الزاوية الواسعة جداً بدقة 48 ميجابكسل: تأتي هذه الكاميرا بزاوية رؤية واسعة تبلغ حوالي 114 درجة، ما يجعلها مثالية لالتقاط المناظر الطبيعية الشاسعة، الصور الجماعية، أو المعماريات. الأكثر إثارة للإعجاب هو دمجها لخاصية التركيز التلقائي (autofocus)، مما يسمح لها بالعمل ككاميرا ماكرو أيضاً، حيث يمكنها التقاط صور مفصلة للأجسام القريبة جداً. جودة الصور من هذه العدسة ممتازة، مع الحفاظ على التشويش في أدنى مستوياته وتصحيح انحراف العدسة بشكل فعال.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي بدقة 32 ميجابكسل، وتقدم صور سيلفي واضحة وحادة مع ألوان طبيعية ونطاق ديناميكي جيد، بفضل دعم HDR. أداء الكاميرا الأمامية في ظروف الإضاءة المنخفضة أيضاً مُرضٍ جداً.

فيما يتعلق بالفيديو، يدعم OnePlus 15T تسجيل الفيديو بدقة 8K، بالإضافة إلى خيارات 4K بمعدلات إطارات عالية (60fps و 120fps)، مع تثبيت بصري وإلكتروني فعال (OIS + EIS) يضمن فيديوهات ثابتة وسلسة. تقدم OnePlus أيضاً مجموعة من وضعيات التصوير الاحترافية والذكاء الاصطناعي لتحسين الصور والفيديوهات، مما يتيح للمستخدمين استكشاف إبداعاتهم التصويرية بسهولة.

البطارية والشحن

لطالما كانت OnePlus رائدة في مجال تقنيات الشحن السريع، و OnePlus 15T يواصل هذا التقليد بقوة. يأتي الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 5700 ملي أمبير، وهي واحدة من أكبر السعات المتوفرة في هاتف رائد. هذه السعة الكبيرة تُترجم إلى عمر بطارية ممتاز، حيث يمكن للمستخدمين الاعتماد على الهاتف ليوم كامل من الاستخدام المكثف، وربما ليومين من الاستخدام المعتدل، دون الحاجة للقلق بشأن إعادة الشحن.

لكن ما يميز OnePlus 15T حقاً هو تكنولوجيا الشحن. يدعم الهاتف الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 150 واط. هذه التقنية تسمح بشحن الهاتف بالكامل من 0 إلى 100% في غضون 20 دقيقة تقريباً، أو حتى أقل. تخيل أن هاتفك يشحن لساعات من الاستخدام في وقت أقل من وجبة الإفطار! هذه السرعة ليست مجرد رقم، بل هي تغيير جذري في نمط حياة المستخدم، حيث تزيل الحاجة للشحن الليلي الطويل وتوفر مرونة لا مثيل لها.

بالإضافة إلى الشحن السلكي الخارق، يدعم الهاتف أيضاً الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط، والذي يعد بدوره أسرع من الشحن السلكي للعديد من الهواتف الأخرى. هذا يعني أنك لست مضطراً للتنازل عن السرعة حتى لو كنت تفضل راحة الشحن اللاسلكي. كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي، مما يتيح لك شحن الأجهزة الأخرى مثل السماعات اللاسلكية أو الساعات الذكية بوضعها على ظهر الهاتف.

OnePlus تولي اهتماماً خاصاً أيضاً لصحة البطارية. فمع هذه السرعات العالية للشحن، قد يشعر البعض بالقلق بشأن تدهور عمر البطارية على المدى الطويل. ومع ذلك، تؤكد OnePlus أن تقنياتها تشتمل على آليات حماية متقدمة لضمان الحفاظ على سعة البطارية لأطول فترة ممكنة، حتى بعد مئات دورات الشحن السريع. تم تصميم البطارية لتدوم مع الحفاظ على 80% من سعتها الأصلية بعد عدد كبير من دورات الشحن الكاملة، مما يوفر راحة بال للمستخدمين.

البرمجيات وتجربة الاستخدام

يعمل OnePlus 15T بنظام التشغيل OxygenOS 152، المبني على أحدث إصدار من أندرويد (Android 15). لطالما اشتهرت OxygenOS بكونها واحدة من أنظف وأسرع واجهات أندرويد المعدلة، و OnePlus 15T لا يخرج عن هذه القاعدة. تقدم الواجهة تجربة استخدام سلسة وبسيطة، مع لمسة من التخصيصات الفريدة التي تعزز الإنتاجية والجمالية دون إثقال النظام بالبرامج غير الضرورية (bloatware).

تتميز OxygenOS 152 بتصميم متجدد يركز على الكفاءة والجماليات الحديثة. الرسومات المتحركة (Animations) سلسة للغاية والاستجابة فورية، مما يجعل كل تفاعل مع الهاتف يبدو سلساً وممتعاً. الواجهة بديهية وسهلة الاستخدام، سواء كنت مستخدماً جديداً لأندرويد أو مستخدماً قادماً من واجهات أخرى. كما تتميز الواجهة بخيارات تخصيص واسعة، بما في ذلك التحكم في الأيقونات، الخطوط، السمات، وحتى ألوان الواجهة التفاعلية، مما يسمح للمستخدم بتكييف الهاتف ليناسب ذوقه الخاص.

من الناحية الوظيفية، تضيف OxygenOS 152 العديد من الميزات المفيدة. يتم تحسين تجربة الألعاب من خلال وضع الألعاب المخصص الذي يعزز الأداء ويقلل من التشتيت. ميزات الخصوصية والأمان متكاملة بشكل جيد مع نظام أندرويد الأصلي، مما يوفر تحكماً قوياً في بيانات المستخدم والأذونات. تواصل OnePlus أيضاً نهجها في تقديم تحديثات سريعة وفي الوقت المناسب، مع التزام طويل الأمد بتوفير تحديثات لنظام التشغيل والتصحيحات الأمنية، مما يضمن أن الهاتف يظل آمناً ومحدثاً لسنوات قادمة.

تتضمن تجربة الاستخدام أيضاً مكبرات صوت ستريو قوية وواضحة توفر تجربة صوتية غامرة عند مشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى. تجربة الاهتزاز المحسنة مع المحرك اللمسي المتقدم (haptic motor) تضفي طابعاً راقياً على التفاعلات اليومية، من الكتابة على لوحة المفاتيح إلى تلقي الإشعارات. كل هذه التفاصيل الصغيرة تضاف إلى تجربة استخدام شاملة ومصقولة، تجعل من OnePlus 15T ليس مجرد هاتف قوي، بل رفيقاً ذكياً وممتعاً.