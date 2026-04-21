بلاغ صحفي
معرض EuroCucina 2026 : إل جي تعرض مجموعتها الجديدة من غسالات الأطباق

من قبل أمين الجلاصي
من قبل أمين الجلاصي

معرض EuroCucina 2026 : إل جي تعرض مجموعتها الجديدة من غسالات الأطباق

من المنتظر أن تكشف شركة إل جي للإلكترونيات عن جيلها الجديد من غسالات الأطباق المدمجة خلال معرض EuroCucina، المنضوي تحت أسبوع التصميم بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 26 من شهر أفريل الجاري.

وتمثل هذه المجموعة أول إعادة تصميم كاملة للمنصة منذ تسع سنوات، حيث تم تطويرها خصيصًا لتلبية متطلبات السوق الأوروبية من حيث الأداء والسرعة وكفاءة استهلاك الطاقة.

توفر النماذج الجديدة دورة غسيل وتجفيف كاملة خلال ساعة واحدة فقط، بفضل تقنيات متقدمة مثل QuadWash™ Pro وDynamic Heat Dry+ وTrueSteam، مما يضمن تنظيفًا عميقًا ونتائج جد مرضية .

وتعتمد غسالات الأطباق على تقنية AI SenseClean™ التي تقوم تلقائيًا بضبط الإعدادات حسب مستوى الاتساخ، مما يحسن استهلاك الماء والطاقة والمنظفات.

وقد صُممت هذه النماذج لتناسب المطابخ الأوروبية الحديثة، حيث تتكامل بسهولة مع وحدات المطبخ المدمجة، وتوفر ميزات عملية مثل نظام EasyRack™ Plus ووضع Bottle Wash. كما تتميز بهدوء التشغيل (حتى 37 ديسيبل) وكفاءة طاقة من الفئة A.

