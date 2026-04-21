Ooredoo تونس الراعي الرسمي للدورة الخمسين لمهرجان دقة الدولي

تونس، 20 أفريل 2026 – تعلن Ooredoo تونس عن توقيع اتفاقية رعاية تُجسّد مشاركتها الأولى كراعٍ رسمي لمهرجان دقة الدولي، وذلك بمناسبة دورته الخمسين. ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد Ooredoo التزامها بدعم الثقافة وتقريب التجارب الفنية الراقية من الجمهور التونسي.

تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة إذ تحتفي بخمسة عقود من التميز الثقافي في أحد أبرز المواقع الأثرية في تونس. وفي إطار هذه الرعاية، ستدعم Ooredoo تونس أيضًا حفلتين استثنائيتين تُنظّمان خارج البرنامج الرسمي للمهرجان، يحييهما الفنان العالمي برايان آدامز يومي 2 و3 ماي 2026، لتمنحا الجمهور تجربة موسيقية فريدة تسبق الافتتاح الرسمي.

ستُقام الدورة الخمسون من مهرجان دقة الدولي من 2 إلى 15 جويلية 2026، ببرنامج ثري ومتنوع يجمع أبرز الأسماء في الساحة الموسيقية التونسية والعربية.

وفي هذا السياق، صرّح إياس عساف، المدير التنفيذي لـOoredoo تونس: « في Ooredoo تونس، نؤمن بأن الثقافة ليست فقط مجالًا للدعم، بل هي تجربة تُعاش وتُتقاسم. التزامنا يتجاوز مجرد توفير الاتصال، فهو يتمثل في خلق لحظات تقرّب بين الناس، وتُلهمهم، وتُجسّد هويتنا. ويأتي دعمنا للدورة الخمسين من مهرجان دقة الدولي امتدادًا طبيعيًا لهذه الرؤية. ففي مكان يلتقي فيه التاريخ بالإبداع، نفخر بالمساهمة في تقديم تجارب تلامس جميع الأجيال وتعكس ثراء الهوية الثقافية التونسية. »

ومن جهته، أضاف مختار بالعاتق، رئيس مهرجان دقة الدولي: « تمثل هذه الدورة الخمسون محطة مهمة في مسيرة المهرجان، ويسعدنا أن نرحب بـOoredoo تونس كشريك لأول مرة. ويعكس هذا الدعم طموحًا مشتركًا للارتقاء بالثقافة وتقريبها من جمهور أوسع. ونتطلع معًا إلى تقديم دورة استثنائية تكرّم إرث دقة وتفتح آفاقًا جديدة. »

ومن خلال انضمامها إلى هذا الحدث الثقافي البارز، تواصل Ooredoo تونس تعزيز دعمها للفنون والثقافة، مؤكدةً دورها كفاعل أساسي في المشهد الثقافي الوطني. وتعكس هذه الشراكة طموح Ooredoo في خلق تجارب ذات معنى ولحظات فرح لمختلف فئات المجتمع في كافة أنحاء البلاد.

ومع تزايد الترقب، تعد هذه الدورة الذهبية بأن تكون احتفالًا نابضًا بالموسيقى والتراث والمشاعر المشتركة، يجمع مختلف الأجيال حول عروض استثنائية تحت سماء دقة.