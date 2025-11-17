الخميس, ديسمبر 11, 2025
آخر المستجدات
تمتّعوا بعرض Forfait Data Partagé من إتّصالات تونس و شاركوا الإنترنت...
هواوي تتيح لك فرصة ربح هاتف Huawei Y9 2019
أوريدو تونس تطلق عرض “Kridi- net” للإنترنت على الجوّال !
تحديث iOS 26.2: مستخدمو iPhone يحصلون على ميزات جديدة وأمان معزز
أوريدو تونس تطلق عرض الإنترنت الجديد للجوّال ذي ال25 جيقا, مقابل...
أرونج تونس توفر إشتراكات beIN Sport عبر تطبيقbeIN CONNECT !
طريقة سهلة لاسترجاع أرقام قائمة الاتصال Contacts عند ضياع الهاتف أو...
أفضل 5 تطبيقات لمعرفة أحوال الطقس لأجهزة أندرويد
متجر جوجل بلاي يحتوي الآن على ملخصات تقييمات الذكاء الاصطناعي
تمتّعوا بخدمة SOS Crédit من أورانج تونس :
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home بلاغ صحفيOoredoo  تونس تعزز جهودها الوطنية لإعادة التشجير وتطلق حملة بيئية جديدة ضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية “تونس تعيش”
بلاغ صحفي

Ooredoo  تونس تعزز جهودها الوطنية لإعادة التشجير وتطلق حملة بيئية جديدة ضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية “تونس تعيش”

by أمين الجلاصي
by أمين الجلاصي 0 comments

تعلن Ooredoo تونس عن مواصلة مبادرتها البيئية وإطلاق حملة جديدة مخصّصة لإعادة التشجير واستعادة المناطق الطبيعية المتضررة من حرائق الغابات، وذلك ضمن إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة “تونس تعيش”.

في عام 2023، بادرت Ooredoo بإطلاق مشروع كبير لإعادة التشجير شمل 70 هكتارًا في منطقة برڨو التي تضررت بشكل كبير بسبب حرائق الغابات. وقد لاقت هذه المبادرة إشادة واسعة وحصلت على جائزة وطنية في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وفي عام 2024، كشفت الشركة عن مشروع جديد يمتد على 100 هكتار في ولاية باجة، وهي أيضًا من المناطق التي شهدت حرائق مدمّرة. وحتى الآن، تم إعادة تشجير 100 هكتار في بر برڨو وباجة، وهو ما يشكل تقدّمًا مهمًا في هذا البرنامج طويل المدى.

وتواصل Ooredoo هذا العام جهودها عبر إعادة تشجير 30 هكتارًا إضافيًا في إطار مشروع باجة، ما يعكس التزامها الواضح بدعم برامج الدولة في إعادة تأهيل الغابات.

حملة بيئية جديدة لإحياء المناطق المتضررة

تزامنًا مع العيد الوطني للشجرة، وفي ظل تزايد الاهتمام بالقضايا البيئية، تطلق Ooredoo حملة جديدة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية التشجير وإعادة إحياء المناطق التي أتلفتها الحرائق.

وتركّز الحملة على دور كل فرد في حماية الطبيعة، مع إبراز مساهمات Ooredoo المتواصلة في هذا المجال.

وقال منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لـOoredoo تونس: “إعادة الحياة إلى المناطق التي دمرتها الحرائق مسؤولية وطنية وشرف نتحمله بكل التزام.” وأضاف: “من خلال برنامجنا للمسؤولية الاجتماعية تونس تعيش، نعمل على تنفيذ مبادرات حقيقية تُسهم في إعادة بناء غاباتنا. وبالتعاون المشترك، يمكن أن نحقق مستقبلًا أكثر خضرة لتونس.”

تؤكد Ooredoo تونس استمرارها في تنفيذ مبادرات بيئية ضمن برنامج “تونس تعيش”، وبالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية، للمساهمة في حماية التنوع البيولوجي وترميم المناطق المتضررة.

وتعزز الشركة مكانتها كفاعل رئيسي في بناء مستقبل بيئي مستدام وأكثر صمودًا في تونس.

You may also like

شركة إل جي تعلن عن نتائجها للربع الثالث من سنة 2025

إطلاق سلسلة OPPO A6 PRO : بطاریة تدوم و قوة إستثنائیة لا تعرف الحدود

تصمیم متطور و أداء سلس بلا حدود : الجدید OPPO A6 PRO

إطلاق سلسلة HONOR 400 في تونس بكاميرا متطوّرة معزّزة بتقنيات الذّكاء الاصطناعيّ

HONOR تطلق في تونس هاتفها الجديد HONOR X6c  

نقدم لكم OPPO A5 Pro: هاتف ذكي متين وموثوق وعالي الأداء للأنشطة الخارجية، الألعاب...

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

© 2025. جميع الحقوق محفوظة