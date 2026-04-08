QNED evo 2026 : إل جي تدفع حدود الشاشات الكبيرة بفضل الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة إل جي للإلكترونيات عن مجموعتها الجديدة لسنة 2026 من أجهزة تلفاز QNED evo Mini LED، والتي يتصدرها طراز رائد بحجم 115 بوصة.

تجمع هذه السلسلة بين الشاشات كبيرة الحجم وتقنيات الصورة والصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة فريدة مخصصة لهواة الرياضة والألعاب والترفيه المنزلي.

هذه التلفزيونات المتطورة مزودة بمعالج α8 AI Gen 3 و توفر ألوانًا غنية وتباينًا محسّنًا وسطوعًا عاليًا بفضل تقنيتي Dynamic QNED Color Pro و Precision Dimming Ultra كما تعمل ميزتا AI Super Upscaling وAI Picture Pro على تحسين جودة الصورة، في حين يقدم AI Sound Pro صوتًا محيطيًا مميزا.

تعزز منصة webOS 26 التجربة باعتماد تقنية الوقت الفعلي، بالإضافة إلى واجهة مدعمة ب Voice ID وAI Concierge .

كما يستفيد عشاق الألعاب من سلاسة مثالية بفضل دعم VRR حتى 165 هرتز، وتقنية AMD FreeSync Premium، وأداء محسّن للمحتوى السريع.

وأخيرًا، يتيح دمج حلول الذكاء الاصطناعي مثل Google Gemini و Microsoft Copilot للمستخدمين التفاعل والبحث والوصول إلى المعلومات مباشرة من خلال التلفاز.