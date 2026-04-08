الأربعاء, أبريل 8, 2026
آخر المستجدات
أرتميس 2 ستبث صورًا للقمر بدقة 4K بفضل تقنية ليزر جديدة...
ألعاب بلايستيشن تقتحم الحاسوب: 300 مليون دولار أرباحًا!
تطبيق Blip : التطبيق المجاني الذي ينقل ملفاتك بين جميع أجهزتك،...
فورد تحطم رقماً قياسياً في نوربورغرينغ بسيارتها GT Mk IV
بعد كشف ثغرة أمنية، جوجل تعلن عن غلق شبكة Google Plus...
كاسبرسكي: ريادة مطلقة في الأمن السيبراني لعام 2025
شركة Oracle : آلاف خارجًا، والذكاء الاصطناعي يتصدر المشهد
لعبة GTA 6: كل ما نعرفه عن موعد الإطلاق، العرض الدعائي،...
خللٌ تقنيٌّ في Outlook يعيقُ رحلةَ ناسا القمريّة
بيكسل 11 برو: تسريب الصور الأولى، يبدو أن جوجل قد استمعت...
Copyright 2021 - All Right Reserved
QNED evo 2026 : إل جي تدفع حدود الشاشات الكبيرة بفضل الذكاء الاصطناعي
QNED evo 2026 : إل جي تدفع حدود الشاشات الكبيرة بفضل الذكاء الاصطناعي

من قبل أمين الجلاصي 0 التعليقات

كشفت شركة إل جي للإلكترونيات عن مجموعتها الجديدة لسنة 2026 من أجهزة تلفاز QNED evo Mini LED، والتي يتصدرها طراز رائد بحجم 115 بوصة.

تجمع هذه السلسلة بين الشاشات كبيرة الحجم وتقنيات الصورة والصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة فريدة مخصصة لهواة الرياضة والألعاب والترفيه المنزلي.

هذه التلفزيونات المتطورة مزودة بمعالج α8 AI Gen 3 و توفر ألوانًا غنية وتباينًا محسّنًا وسطوعًا عاليًا بفضل تقنيتي Dynamic QNED Color Pro و Precision Dimming Ultra كما تعمل ميزتا AI Super Upscaling وAI Picture Pro على تحسين جودة الصورة، في حين يقدم AI Sound Pro صوتًا محيطيًا مميزا.

تعزز منصة webOS 26 التجربة باعتماد تقنية الوقت الفعلي، بالإضافة إلى واجهة مدعمة ب Voice ID وAI Concierge .

كما يستفيد عشاق الألعاب من سلاسة مثالية بفضل دعم VRR حتى 165 هرتز، وتقنية AMD FreeSync Premium، وأداء محسّن للمحتوى السريع.

وأخيرًا، يتيح دمج حلول الذكاء الاصطناعي مثل Google Gemini و Microsoft Copilot للمستخدمين التفاعل والبحث والوصول إلى المعلومات مباشرة من خلال التلفاز.

اترك تعليقًا

حفظ اسمي وعنوان بريدي الإلكتروني وموقع الويب الخاص بي في هذا المتصفح لاستخدامهما في المرة القادمة التي أعلق فيها.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

© 2025. جميع الحقوق محفوظة