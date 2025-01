Exploiter la puissance de l’IA : coup d’œil sur la façon dont Samsung simplifie la complexité

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans le domaine médical et aujourd’hui à la tête de l’équipe Digital Health de Samsung Electronics, je passe beaucoup de temps à réfléchir à la manière dont la technologie peut apporter un véritable progrès dans le domaine des soins de santé, plutôt que se résumer à une innovation de plus pour le plaisir d’innover. C’est pourquoi je vois l’IA d’un très bon œil, car elle offre de nouveaux moyens de combattre de nombreux problèmes de santé de la société à grande échelle, de manière plus simple.

Dans le cadre de notre travail visant à remodeler la conscience du bien-être, Samsung s’appuie sur des algorithmes d’IA avancés et une riche expertise technique pour proposer des solutions telles que le Score d’énergie. Cette fonction quantifie les niveaux d’énergie physique et mentale à l’aide de plusieurs indicateurs, notamment le sommeil, la fréquence cardiaque et l’activité physique[1]. Nous avons pour ambition d’inclure des mesures plus complètes comme la nutrition, le bien-être mental et d’autres schémas d’utilisation des téléphones portables afin de fournir une vision holistique du bien-être de utilisateurs, alimentée par l’IA.

L’IA ouvre de formidables perspectives en matière de prévention précoce des maladies grâce à l’analyse des habitudes et des comportements, à la détection des anomalies et même à la prédiction des problèmes de bien-être potentiels. En combinant nos capteurs innovants à un leadership en matière d’IA, nous souhaitons développer nos compétences en matière de reconnaissance des maladies et à les étendre aux conditions cardiométaboliques. Nous nous intéressons tout particulièrement à la glycémie, et Samsung a travaillé à la mise au point d’un algorithme de capteur permettant de prédire les premiers signes de diabète, ainsi que d’une technologie non invasive de contrôle de la glycémie et d’un coaching nutritionnel intégré à celui-ci.

Nous avons pour objectif de soutenir une gestion de l’aide sociale, en réduisant les contraintes qui pèsent sur les individus, les familles et les communautés. Je suis intimement convaincu que l’IA est appelée à révolutionner le secteur du bien-être numérique et à simplifier le parcours de bien-être de chacun. En tant que leader mondial de la technologie, Samsung détient des atouts uniques pour concrétiser ce projet grâce à son mélange d’innovations technologiques et à un écosystème de partenaires en pleine expansion.