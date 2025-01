Samsung élargit sa vision de l’« IA pour tous » au CES 2025 afin d’intégrer l’IA partout et dans la vie de tous les jours

Samsung Electronics Co., Ltd. a dévoilé aujourd’hui sa nouvelle vision de l’« IA pour tous » au CES® 2025, avec pour objectif de transformer l’IA en une expérience « de tous les jours, partout ». Forte d’une décennie de leadership dans le domaine de la maison connectée, Samsung exploite la puissance de l’IA pour apporter de l’intelligence au quotidien, permettant ainsi aux gens de vivre dans un monde plus personnel, avec plus de sens et une plus grande autonomie.

Jong-Hee (JH) Han, vice-président, PDG et directeur de la division Device eXperience (DX) de Samsung, a ouvert la conférence de presse CES 2025 de Samsung en présentant la feuille de route de l’entreprise pour Home AI, un plan visant à redéfinir le sens du mot « foyer » en fournissant des services véritablement personnalisés par le biais de tous les appareils intelligents et connectés. Cette stratégie, ainsi que les innovations de Samsung en matière d’appareils alimentés par l’IA dans les domaines de la téléphonie mobile, de l’électroménager et de l’affichage visuel, témoignent de l’engagement de longue date de Samsung en faveur de l’innovation centrée sur l’humain et mettent la puissance de l’IA au service des expériences quotidiennes afin d’améliorer la vie de tous.

« Je suis fier de la manière dont nous avons introduit de nouvelles technologies et de l’intelligence dans les foyers, connecté des appareils clés et redéfini les normes de la maison du futur », a déclaré le vice-président Han. « Cette année, au CES, nous réaffirmons notre engagement à offrir des expériences personnalisées grâce à la mise en œuvre généralisée de l’IA, et nous poursuivrons notre quête de leadership en matière d’IA dans la maison et au-delà, non seulement pour la prochaine décennie, mais aussi pour le siècle à venir. »

Améliorer le quotidien grâce à Home AI

Plus tard au cours de la conférence de presse, Jonathan Gabrio, responsable du Connected Experience Center chez Samsung Electronics America, a approfondi la vision de Samsung pour Home AI, soulignant l’engagement de l’entreprise à intégrer l’IA sous toutes ses formes afin de répondre aux différents styles de vie. Qu’il s’agisse d’un foyer composé d’une seule personne ou d’une famille multigénérationnelle vivant sous le même toit, Home AI analyse les habitudes et s’adapte aux routines individuelles pour offrir une expérience hyper-personnalisée de la maison intelligente.

Samsung place la sécurité et la protection de la vie privée au cœur de sa stratégie pour Home AI. L’entreprise estime qu’à mesure que les utilisateurs introduisent davantage d’appareils connectés dans leur foyer et que l’IA devient plus personnelle, elle doit également protéger leur vie privée. Pour répondre à ces besoins en constante évolution, elle a étendu ses capacités en matière de sécurité. Désormais, Samsung Knox Matrix protège les appareils électroménagers ainsi que les appareils mobiles et les téléviseurs grâce à sa technologie blockchain emblématique, qui permet à ces appareils connectés de travailler ensemble pour protéger le foyer de l’utilisateur, ses données et les autres appareils contre les cybermenaces. Avec le tableau de bord Knox Matrix, un outil transparent de contrôle de la confidentialité, Samsung offre une gestion simplifiée de la sécurité dans l’ensemble du foyer connecté. Lorsque les informations sont synchronisées entre les appareils, la fonction Credential Sync de Knox Matrix garantit que les données ne peuvent être cryptées ou décryptées qu’à partir des appareils de l’utilisateur. Par ailleurs, Samsung Knox Vault ajoute une couche de protection, en conservant les informations sensibles telles que les mots de passe ou les codes PIN isolés dans un endroit sûr.

L’interface One UI de Samsung offre une expérience logicielle intégrée sur tous les appareils Samsung connectés, améliorant l’interopérabilité, permettant aux utilisateurs de bénéficier de fonctions basées sur l’IA et fournissant des mises à jour logicielles pendant une période pouvant aller jusqu’à sept ans.

Le tout repose sur SmartThings, la plateforme de maison intelligente de Samsung qui offre une connectivité intelligente à des centaines de millions de foyers dans le monde entier. Conformément à la philosophie de Samsung en matière d’innovation et de partenariat ouverts, SmartThings se dote des dernières technologies IA afin de simplifier et de personnaliser l’expérience de la maison intelligente, pour un confort inégalé. SmartThings Ambient Sensing comprend intuitivement l’environnement et le contexte situationnel de l’utilisateur en analysant même les mouvements humains et les sons ambiants à travers les appareils connectés dans la maison, leur permettant ainsi de répondre et de s’adapter de manière intelligente et harmonieuse aux routines quotidiennes.

Bixby Voice, un assistant vocal IA amélioré, viendra compléter le tableau pour accroître la convivialité. L’assistant a été formé pour reconnaître les voix individuelles et répondre aux commandes de la manière la plus adaptée à chaque utilisateur.

SmartThings simplifie également le quotidien grâce à Flex Connect, le programme de réponse à la demande d’énergie de Samsung qui incite les clients à enregistrer leurs appareils avec SmartThings et à utiliser SmartThings Energy. Les utilisateurs contribuent à réduire la pression sur les réseaux électriques locaux et reçoivent des récompenses sous la forme de points Samsung Rewards. En 2025, le programme sera déployé de New York et de la Californie à certaines régions du Texas pour répondre aux besoins urgents de l’État en matière de réseau électrique.

Ces mises à jour de Home AI dégagent du temps jusque-là consacré à la gestion de la maison et permettent aux utilisateurs de se concentrer sur ce qui compte le plus et d’explorer de nouvelles passions. Les nouveaux Galaxy Book5 Pro et Galaxy Book5 360 de Samsung sont des PC AI conçus pour stimuler la productivité grâce aux processeurs Intel® Core™ Ultra (série 2) et améliorer la créativité grâce à des fonctionnalités telles que AI Select et Samsung Studio. AI Select facilite la navigation, tandis que Samsung Studio permet aux utilisateurs d’éditer du contenu sur leur smartphone Galaxy, leur tablette ou leur PC, quel que soit l’endroit où ils trouvent l’inspiration, à la maison ou en déplacement. Grâce au NPU, Photo Remaster permet de convertir des photos basse résolution en images de haute qualité, tandis que Storage Share permet aux utilisateurs d’accéder directement aux fichiers de leur smartphone depuis leur PC, évitant ainsi le processus de téléchargement.

La productivité va également de pair avec la proactivité. En alliant l’IA et Samsung Health, les utilisateurs prennent le contrôle de leur santé et de leur bien-être. Grâce aux informations sur la santé basées sur l’IA et recueillies sur la Galaxy Ring et la Galaxy Watch, Samsung aide les utilisateurs à donner un sens à leurs données et à prendre des décisions plus éclairées sur leur bien-être. Ces nouvelles fonctionnalités amélioreront encore l’expérience globale de Samsung Health, qui se distingue en tant que solution de santé de bout en bout intégrant l’ensemble de la maison sans discontinuité.

Divertissement intégré à l’ère de l’IA

Les dernières expériences d’écran de Samsung, alimentées par Samsung Vision AI, apportent une joie inattendue aux journées des utilisateurs grâce à une personnalisation inégalée et à de nouvelles fonctionnalités passionnantes. L’expérience AI Screen insuffle de l’intelligence dans les téléviseurs, en mettant à la disposition des utilisateurs des fonctions telles que Generative Wallpaper, Live Translate et Click to Search. À l’avant-garde de cette technologie se trouve le Neo QLED 8K, qui offre les expériences visuelles les plus avancées grâce à des fonctions d’IA telles que 8K AI Upscaling Pro, Auto HDR Remastering Pro et Color Booster Pro. Toutes travaillent en coulisse pour améliorer intelligemment la qualité de l’image. De plus, l’expérience artistique de The Frame se développe en proposant sur tous les Samsung QLED une collection numérique de plus de 2.600œuvres d’art pour transformer n’importe quelle pièce en galerie d’art personnelle.

L’engagement de Samsung en faveur de sa stratégie Screens Everywhere se traduit par de nouvelles options d’affichage pour ses appareils, notamment ses nouveaux réfrigérateurs dotés d’écrans Home AI de 9 pouces et d’autres appareils dotés d’écrans de 7 pouces. Les consommateurs apprécieront les fonctionnalités améliorées, notamment les divers services de divertissement, les fonctions d’IA telles que AI Vision Inside et l’accès direct au service d’épicerie en ligne Instacart, sur une plus large gamme de produits.

L’IA partout

Au-delà du foyer, les innovations de Samsung en matière d’IA sont prêtes à transformer de nouveaux secteurs et catégories avec SmartThings Pro. Créée pour apporter aux professionnels les mêmes solutions numériques alimentées par l’IA que SmartThings offre aux consommateurs, SmartThings Pro propose une solution B2B couvrant les habitations multi-résidentielles, les espaces commerciaux, les hôtels, les écoles et bien plus encore. Depuis son lancement en juin dernier, SmartThings Pro fournit aux entreprises des intégrations permettant de mieux comprendre la consommation d’énergie, d’identifier de manière proactive les appareils nécessitant une maintenance et d’offrir un contrôle complet des solutions connectées. Samsung travaille avec des partenaires pour créer une plateforme innovante, Future Innovation Technology (FIT), permettant de mettre en place des contrôles climatiques automatisés pour les grandes entreprises et les grands bâtiments, afin d’économiser de l’énergie et de réduire les coûts d’électricité.

L’entreprise prépare également avec Samsung Heavy Industries une nouvelle collaboration SmartThings qui exploite la norme de connectivité Matter pour se connecter aux navires compatibles. SmartThings pour les navires propose un mode « Pre-Sailing » qui permet aux capitaines et aux équipages d’automatiser le démarrage du moteur et d’activer les paramètres de température et d’éclairage, afin d’économiser du temps et de l’énergie. Le mode « Care » offre, quant à lui, une vue complète de l’alimentation électrique, des systèmes de climatisation et des détecteurs de fumée du navire, tandis que le mode « Protection » surveille en permanence toute activité anormale et en avertit le capitaine et l’équipage.

En outre, Samsung étend ses intégrations SmartThings et automobiles dans le cadre d’un nouveau partenariat avec Hyundai Motor Group afin d’intégrer SmartThings aux véhicules électriques Hyundai. Grâce au développement de l’écosystème, les utilisateurs utilisent désormais SmartThings Find pour localiser facilement leur voiture garée, même dans les parkings bondés. En se servant de la puissance de Home AI, SmartThings formule des recommandations sur le moment de recharger les VE en fonction des horaires et des tarifs. Et en cas de panne de courant dans le quartier, l’application active automatiquement le mode « Battery Backup », qui fonctionne en parallèle avec le mode « Energy AI » pour prolonger l’énergie de la batterie afin d’alimenter les éléments essentiels de la maison.

Dans le domaine de l’automobile, Samsung et sa filiale Harman poursuivent leur promesse de transformer l’expérience automobile avec de nouveaux produits qui introduisent la connaissance du contexte dans l’habitacle. S’appuyant sur l’expertise de Samsung en matière d’interface utilisateur et d’intelligence artificielle, le nouvel avatar de HARMAN agit comme un copilote numérique intelligent qui travaille avec des produits Harman tels que Ready Care et Ready Vision pour anticiper les besoins pendant que les conducteurs se concentrent sur la route.

Donner du pouvoir à la prochaine génération

Enfin, Inhee Chung, vice-présidente du Corporate Sustainability Center, a souligné que la vision de l’« IA pour tous » de Samsung est ancrée dans l’engagement de la marque à exploiter la puissance de la technologie avancée pour un monde meilleur et plus inclusif. La marque introduit des fonctions d’accessibilité diverses et améliorées par le biais de ses appareils et services alimentés par l’IA, à commencer par la possibilité de synchroniser automatiquement les fonctions d’accessibilité sur les appareils électroménagers à partir d’un smartphone.

Dès le premier semestre de cette année, Bixby permettra aux appareils connectés d’afficher automatiquement du texte à fort contraste ou de fournir un guide vocal aux membres de la famille malvoyants, tout cela sur simple reconnaissance vocale. Pour les personnes malvoyantes, l’IA améliore les sous-titres audio en réduisant le son des langues étrangères et en lisant les sous-titres dans la langue choisie par l’utilisateur.

Inhee Chung a également expliqué en quoi des initiatives telles que Samsung Solve for Tomorrow, Samsung Innovation Campus et le travail de l’entreprise avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) permettent de former la prochaine génération d’innovateurs. Aujourd’hui, Samsung Solve for Tomorrow incite plus de 2,6 millions d’étudiants dans 66 pays à utiliser les STIM pour relever les défis de leur communauté. Lors des Jeux olympiques de Paris 2024 l’année dernière, Samsung et le Comité international olympique (CIO) ont notamment lancé une communauté numérique intitulée « Together for Tomorrow, Enabling People » et ont nommé les dix meilleures équipes du programme mondial Solve for Tomorrow en tant qu’ambassadeurs de la communauté. De son côté, Samsung Innovation Campus a contribué à préparer près de 180 000 jeunes à travers 33 pays à la vie active grâce à des formations sur les technologies émergentes telles que l’IA, l’IoT et le big data.

Achim Steiner, PNUD directeur général, a rejoint virtuellement la vice-présidente Inhee Chung par message vidéo pour partager le point sur le partenariat entre Samsung et le PNUD visant à mettre le pouvoir de la technologie au service du bien. Depuis sa création il y a cinq ans, l’application Samsung Global Goals a permis de collecter plus de 20 millions de dollars grâce à près de 300 millions d’utilisateurs qui utilisent un smartphone, une tablette ou une montre Galaxy. De plus, le travail conjoint de Samsung et du PNUD dans le cadre de l’initiative Generation17 continue d’inspirer de jeunes leaders extraordinaires dans le monde entier, qui mobilisent leurs communautés dans la réalisation des objectifs mondiaux.