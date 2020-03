Pour contribuer à la lutte contre le Covid-19, Med.tn vient de mettre en ligne une plateforme pour aider les Tunisiens à évaluer leurs symptômes et à être conseillés sur la démarche à suivre.

Cette interface est fournie à titre gratuit par Med.tn, est sous tutelle du Ministère de la Santé et sous contrôle du Conseil National d’Ordre des Médecins (CNOM), pour contribuer à fluidifier la prise en charge des personnes par les services d’urgences pendant la pandémie du COVID-19.

Test anonyme et gratuit

La plateforme www.med.tn, permet à tous ceux qui pensent être contaminés de faire un test en ligne anonyme et gratuit et seront contactés après par un médecin pour vérifier les symptômes et mieux traiter et orienter les cas : 18 questions sur les symptômes (fièvre, toux, gêne respiratoire, courbatures, etc.) et aussi sur les antécédents médicaux.

Rassurer et réduire les appels au 190

L’objectif est de rassurer, mais aussi de réduire les appels inutiles vers le Samu, qui est saturé.

‘’ A tous nos collègues bénévoles. Pour désencombrer le 190, un seul reflexe : Aller sur le site med.tn activez vos comptes on vous mettra rapidement en contact avec des patients pour les rassurer et les orienter, plus vous êtes nombreux et plus le SAMU sera soulagé et traitera uniquement les cas sérieux’’ a expliqué le CNOM sur sa page officielle pour inciter les médecins à y adhérer massivement.

La plateforme permet essentiellement d’établir un test en ligne instantané afin de détecter les cas positifs et les cas négatifs et de prendre en conséquence les décisions adéquates et nécessaires.

Cette initiative permet d’éviter les mouvements de panique et les déplacements inutiles des patients qui vont avoir une réponse rapide par un professionnel de santé en ligne et d’éviter ainsi le contact physique entre les patients et les médecins.

Plus que 1200 médecins bénévoles

L’interface a déjà réuni 1200 médecins bénévoles qui se portent volontaires pour traiter l’information en temps réel, et qui sont connectés aux différents intervenants SAMU, Ministère de la Santé, Hôpitaux, Pharmacie Centrale et à une cellule de prise en charge psychologique pour les patients.

Cette interface met le patient en contact direct avec des médecins bénévoles à partir de chez eux, qui auront pour tâche de vérifier si la symptomatologie que le patient présente pourrait être celle du Covid-19, et de l’orienter pour le dépistage ou autres protocoles.

Protection des données personnelles

Med.tn s’engage à respecter la législation tunisienne concernant la protection des données personnelles, et s’engage ainsi au respect de la vie privée et en fait sa priorité.

La santé numérique tourne autour des données personnelles des patients, nous travaillons en étroite collaboration avec l’INPDP (Instance Nationale de Protection des Données Personnelles).

Les données traitées sont la propriété du Ministère de la Santé, et elles sont collectées et stockées sur le territoire tunisien, et sont transmises uniquement aux professionnels de santé et au Ministère de la Santé.