Huawei a profité de la cérémonie de lancement de sa gamme Mate 30 en septembre 2019 pour nous dévoiler sa nouvelle génération de montre connectée, la Watch GT 2.

Nous avons eu le plaisir de tester la montre connectée de Huawei, une montre dotée des services Google, et surtout elle conserve les codes d’une vraie montre horlogère à un design soigné.

Design :

Dès le premier regard sur la montre, on remarque la beauté du design et l’évolution de sa conception par rapport au modèle précédent “Watch GT”.

On a ainsi droit à une montre qui est proposée en deux formats, boîtier de 46 mm avec écran Amoled 454×454 pixels de 1,39 pouce et un 2ème de 42 mm avec écran Amoled 390×390 pixels de 1,2 pouce.

La montre intègre deux boutons sur le côté, le bouton positionné en haut vous connecte directement au menu des options, tandis que celui du bas vous aide à configurer les paramètres. Par exemple, vous pouvez utiliser le traqueur de mouvement en appuyant d’un seul coup sur le bouton. La Huawei Watch GT 2 voit la dalle en verre de l’écran se prolonger jusque sur les bordures du boîtier, recouvrant ainsi la couronne. Un choix de design que Huawei qualifie d’écran en « verre 3D ».

Huawei vous donne également la possibilité de choisir entre un bracelet classique et un autre moderne, le premier est en cuir tandis que le second est en caoutchouc.

Batterie :

La batterie a une capacité de 455mAh, le constructeur chinois précise qu’avec le lecteur de rythme cardiaque et les notifications d’appel activées, le modèle 46 mm peut durer jusqu’à deux semaines pour le grand modèle (46 mm), et une semaine pour le petit modèle (42 mm).

On a pu charger la montre de 0 à 100% en 1h32, le chargeur est une pastille magnétique blanche toute simple sur laquelle la montre est aimantée. Il est livré avec un câble USB. Nous avons mis 1h40 pour recharger la Huawei Watch GT 2 à fond.

Interface :

La Huawei Watch GT 2 est compatible à la fois avec les smartphones tournant sous Android (4.4 ou supérieur) et iOS (iOS 9.0 et supérieur). En ce qui concerne les services de connectivité, la montre ne prend pas en charge le réseau Wi-Fi ni la carte SIM, mais dépend uniquement du Bluetooth 2.0 pour se connecter à un smartphone. Grâce au processeur kirin A1 intégré dans la Watch GT 2, Huawei promet notamment une connectivité entre le smartphone et la montre jusqu’à 150 mètres de distance. En cas d’activité extérieure, la montre se connecte automatiquement au GPS. On peut bien entendu choisir son cadran parmi des dizaines que ce soit sur le smartphone ou également sur la montre et sans oublier bien sûr ses fonctions de mesures : rythme cardiaque, niveau de stress, météo, musique.

Fitness et suivi d’activité :

Nous avons choisi de porter une attention très particulière à cet aspect, étant donné que la Watch GT 2 est une montre sportive avec le privilège d’être riche en fonctionnalités qui soutiennent votre santé.

La montre dispose d’un tracker de mouvement capable d’indiquer votre tracé de parcours quelque soit le sport que vous pratiquez, la course, la marche, le vélo, la natation, l’aviron, l’escalade, l’aérobic, etc.

La montre vous offre également un entraîneur virtuel, sportif intelligent et personnel qui vous guide vers les séances d’entrainement les plus appropriées et les plus efficaces.

Votre assistant numérique communique avec vous pour vous demander de bien garder un rythme convenable.

Quand vous terminez les entrainements, l’assistant vous fournit un bilan de vos données qui comprend les calories, les muscles ciblés et le plusieurs autres données.

Le capteur de la fréquence cardiaque fonctionne très efficacement, alertant ainsi l’utilisateur par vibration à chaque fois que le rythme cardiaque dépasse ou diminue de la normale.

Il est possible pour l’utilisateur de déterminer le “taux normal” selon l’avis de son médecin personnel.

En outre, la montre intelligente de Huawei dispose de la fonctionnalité “TruSleep” qui surveille votre sommeil et votre respiration, l’application Huawei Health collecte ces données pour analyser vos cycles de sommeil.

Le prix:

Avec la Watch GT 2, Huawei prouve une fois de plus qu’elle n’est pas seulement un géant de la téléphonie mais aussi des objets connectés. La Huawei Watch GT 2 se révèle être une montre de très belle facture dont les fonctions connectées conviendront à la plupart des utilisateurs. Il ne lui manque pas grand-chose pour être parfaite, comme une navigation plus ergonomique ainsi que la possibilité de répondre aux messages. Des absences qu’on lui pardonne en raison de sa grosse autonomie et aussi de son prix qui sera de 799dt pour la version 42mm et 899dt pour la version 46 mm.