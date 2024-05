Africa Solar, filiale du groupe 3S, en collaboration avec Green Power Technologie, Huawei et Jinko Solar, a récemment organisé un séminaire à Tunis le jeudi 25 avril 2024, axé sur le thème du photovoltaïque.

Organisé sous la thématique : « Réduire l’empreinte carbone pour un avenir durable grâce au photovoltaïque », l’événement a rassemblé plus de 100 experts en énergie solaire de toute l’Afrique du Nord, avec une attention particulière portée à la Tunisie.

Cette réunion d’envergure a été marquée par des échanges fructueux avec des représentants de haut niveau, notamment M. Abdelhmid Khalfallah du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Mme Samia Leghrib de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), ainsi que M. Ali Kanzari de la Chambre Syndicale du Photovoltaïque de Tunisie (CSPV).

A cette occasion, M. Adel Dahmani, Directeur Général Adjoint du groupe 3S s’est félicité de cette collaboration et a indiqué « L’engagement conjoint de Green Power Technologie, Huawei, Jinko Solar et Africa Solar en faveur de l’énergie solaire en Afrique est un exemple inspirant de ce qui peut être accompli lorsque des acteurs clés s’unissent dans un esprit de partenariat et d’innovation. Ensemble, nous sommes plus forts et nous pouvons transformer les défis en opportunités ».

Pendant ce séminaire, Green Power technologie, Huawei et Jinko Solar ont dévoilé une gamme variée de solutions photovoltaïques personnalisées, conçues pour répondre aux besoins divers des particuliers et des entreprises. Des offres couvrant une large palette de secteurs, du résidentiel au commercial et industriel, ainsi que les grandes installations centrales.

Ahmed kammoun, CTO Green Power Technologie a, de son côté déclaré « En célébrant cette collaboration, nous célébrons également les avantages inestimables que l’énergie solaire apporte à l’Afrique. Parce qu’au-delà de l’accès à l’électricité, le photovoltaïque offre une multitude d’avantages, allant de la création d’emplois locaux à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en passant par le renforcement de la résilience face aux changements climatiques ». Pour sa part, M. Hong Liang, Directeur Général Adjoint de Huawei Digital Power Tunisie et Libye a souligné la contribution de Huawei dans le domaine de l’énergie solaire en Afrique. « En tant que leader mondial de la technologie, Huawei apporte non seulement son expertise en matière de solutions photovoltaïques de pointe, mais également son engagement envers le développement socio-économique durable. Grâce à ce partenariat, nous ouvrons la voie vers un avenir énergétique plus propre et plus inclusif pour l’Afrique », a-t-il expliqué.

L’évènement a abordé ainsi les dernières solutions innovantes et incitations réglementaires dans le domaine de l’énergie solaire pour réduire l’empreinte carbone, stimuler la croissance économique et assurer un avenir énergétique durable pour les industries et les entreprises tunisiennes.