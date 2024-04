Green Power Technologie et Huawei ont renouvelé leur partenariat stratégique avec Watany Group Energy, partenaire Gold de Huawei, pour l’année 2024, et ce le 24 avril 2024 à Tunis. Cette continuité témoigne de la confiance mutuelle et de l’efficacité de leur collaboration historique. En unissant à nouveau leurs forces, ces entreprises leaders dans le domaine des technologies vertes s’engagent à poursuivre leur mission commune : promouvoir et distribuer les solutions innovantes de Huawei Fusionsolar sur le marché tunisien.

Green Power Technologie, partenaire à valeur ajoutée (VAP) de Huawei en Europe et en Afrique, collabore étroitement avec Huawei pour commercialiser ses solutions photovoltaïques de pointe. Forte d’une expérience étendue dans le développement de marchés, Green Power Technologie accélère son engagement en Afrique à travers sa connaissance du marché, son expertise technique reconnue en solutions solaires intelligentes, accompagnée d’une gamme complète de services à forte valeur ajoutée, comprenant des formations, des services de dimensionnement, d’aide à la mise en service et de dépannage.

Ahmed kammoun, CTO Green Power Technologie, a déclaré à cette occasion que « la mission chez Green Power Technologie est d’accélérer la distribution et l’adoption de solutions d’énergie et de mobilité innovantes, sécurisées et durables à travers une offre de produits et de services à forte valeur ajoutée ».

Huawei, le leader chinois des télécommunications, renforce sa position en tant qu’acteur majeur dans le secteur de l’énergie grâce à une vaste gamme de solutions technologiques, à travers Huawei FusionSolar. L’entreprise offre une diversité de solutions photovoltaïques sur mesure, adaptées aux besoins variés des particuliers et des entreprises, couvrant ainsi les secteurs résidentiel, commercial et industriel, ainsi que les grandes centrales.

Hong Liang, Directeur Général Adjoint de Huawei Digital Power Tunisie et Libye, a indiqué : « en unissant les forces de l’innovation technologique de Huawei FusionSolar et de l’expertise de Green Power Technologie, nous nous engageons à façonner un avenir durable en offrant des solutions novatrices qui répondent aux besoins techniques et environnementaux de nos clients et partenaires ».

Cette alliance renouvelée renforce leur positionnement dans le secteur de l’énergie solaire en Tunisie et démontre leur engagement envers le développement durable et l’électrification verte du pays.

Mme Asma Meddeb, représentante de Watany Group Energy a quant à elle souligné que le renouvellement de ce partenariat avec Huawei et Green Power Technologie témoigne de l’engagement indéfectible envers le développement durable et l’électrification verte du pays. « En unissant nos forces avec les innovations technologiques de Huawei FusionSolar, nous consolidons notre mission commune de fournir des solutions éco-responsables et de haute qualité », a-t-elle indiqué.