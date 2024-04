Samsung Electronics Co., Ltd. a tenu son exposition de design lors du Fuorisalone 2024[1] de la Milan Design Week, du 16 au 21 avril. L’exposition s’est trouvée à Le Cavallerizze, dans le prestigieux Musée national de la science et de la technologie Leonardo da Vinci à Milan, Italie. Lors de l’événement, l’exposition du Corporate Design Center de Samsung, « Newfound Equilibrium », mettra en avant la philosophie de design centrée sur l’utilisateur de Samsung, « Identité de Design Samsung 5.0 : Essentiel∙Innovant∙Harmonieux ».

« Le design doit prendre pleinement en compte l’expérience humaine, et les principes de design de Samsung y parviennent », a déclaré TM Roh, président et chef du Corporate Design Center chez Samsung Electronics. « Avec notre philosophie de design centrée sur l’humain, nous visons à créer un avenir qui s’harmonise avec la vie de nos clients grâce à une innovation ciblée. »

Cinq espaces uniques donnent vie à l’Essentiel∙Innovant∙Harmonieux

L’exposition « Newfound Equilibrium » de Samsung lors de la Semaine du Design de Milan 2024 a présenté une vision inspirante pour un meilleur avenir qui englobe l’équilibre entre les personnes et la technologie. Pour marquer les esprits des participants, l’exposition a mis en vedette des œuvres d’art médiatique qui éveillent les sens — en particulier la vue, l’ouïe et l’odorat.

Ancrant l’expérience multisensorielle, l’installation immersive a guidé les visiteurs à travers cinq espaces qui expriment l’identité de design Essentiel⸱Innovant⸱Harmonieux de Samsung comme une composition réfléchie de lumière, de son et d’interactions numériques. Les cinq espaces qui communiquent avec les visiteurs par le biais d’écrans, de capteurs et de lumières s’intitulent « Essence », « Innovation », « Harmony », « Infinite Dream» et « New Dawning ». À mesure que les visiteurs s’approchent des écrans dans les espaces, des éléments translucides se sont transformés en formes et textures spécifiques, et les formes au-delà de la fenêtre semblent s’approcher des spectateurs, leur permettant de s’immerger dans le rêve d’un futur infini qui se rapproche.

Grâce à des collaborations avec l’artisanat humain des maîtres céramistes de MUTINA et des magiciens du placage de bois ALPI, le Bespoke réfrigérateur et l’AirDresser ont également été repensés en considérant la coexistence des personnes et de la technologie.

[1] Le Fuorisalone est l’ensemble des événements organisés dans différents quartiers de Milan pendant la Milan Design Week.