Le Samedi 07/12/2019 est définitivement une date à retenir, la société Pro2i distribution l’un des principaux acteurs du marché IT en Tunisie et Xiaomi corporation le numéro deux chinois, et quatrième mondial fêteront le lancement de la série 8 des smartphones Xiaomi

Xiaomi est connue par ses smartphones hautement équipés à des prix attractifs qui répondent à toutes les attentes et les exigences des consommateurs

La société Pro 2i est connue par la distribution de plusieurs marques : Nikon, Sandisk, Romoss, Western digital … l’âge de maturité « 20 ans » de ce géant tunisien et l’esprit compétitif de son dirigeant Mr Lassaad CHAABANE lui permettent d’être le distributeur exclusif de cette marque.

Le partenariat entre ces deux géants a débuté le mois de septembre lors de l’introduction et la distribution des smartphones série 7 sur le territoire tunisien.

Ce samedi 07/12/2019, Xiaomi dévoilera ses stars :

Redmi Note 8 Pro :

Le Redmi Note 8 Pro, le Flagship de la série 8, avec ‘‘Glass Sandwich’’,la face avant que la face arrière, les 2 équipés du Gorilla Glass 5, Muni par un processeur Mediatek Helio G90T HyperEngine Game Technology une puce performante optimisée pour le gaming, de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage équipé d’un système à refroidissement liquide, le Redmi Note 8 Pro est doté d’ un écran LCD de 6.53 pouces d’une résolution Full HD, une batterie de 4500 mAh compatible avec QuickCharge 4+ via USB type C.

À l’arrière du Smartphone, Quadruple module photo : un capteur principal de 64 Mpx (ouvrant à f/1.9), un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx (ouvrant à f/2.2), un capteur pour le mode Macro de 2 Mpx (ouvrant à f/2.4) et un capteur de profondeur de 2 Mpx.

À l’avant, un capteur de 20 Mpx (ouvrant à f/2.0) situé dans l’encoche en forme de goutte d’eau. Coté connectivité ce petit bijou de 199 Grammes est doté du NFC, Bluetooth 5.0 et d’un émetteur infrarouge.

Le Redmi Note 8 Pro peut accueillir nano-SIM et une carte microSD ou bien 2 Nano Sim dans la boite : un chargeur de 18W et un port jack 3.5mm

Le Note 8 pro sera disponible en Ocean Blue, Pearl White, Forest Green et en Mineral Grey.

Redmi Note 8 4/64 Go et 4/128 :

Les modèles Redmi Note 8 seront proposés en Moonlight White, Neptune Blue et Space Black

Le smartphone embarquera un quadruple capteur à l’arrière, dont un équipé d’un capteur photo de 48 Mégapixels (Samsung ISOCELL GM2) Les trois autres sont des modules de 8 Mégapixels (ultra-grand-angle) et de 2 x 2 Mégapixels (TOF + macro).

A l’avant, c’est un affichage 6,3 pouces FHD+ qui est présent avec une petite encoche logeant un capteur photo avant de 13 Mégapixels avec fonction d’embellissement des selfies.

Le Redmi Note 8 possède un SoC Snapdragon 665, le SoC est doté de huit cœurs Kryo 260, dont quatre cadencés à 2,2 GHz et l’autre à 1,8 GHz

Le note 8 dispose d’une batterie de 4000 mAh compatible charge rapide via USB type C.

Redmi note 8 peut accueillir 2 cartes nano-SIM et une carte microSD.

Ce smartphone est livré avec un chargeur de 10W compatible charge rapide jusqu’à 18 W et un port jack 3.5mm.

Redmi 8A et Redmi 8 : les champions de l’autonomie.

Redmi 8

Les Redmi 8, 3/32 et 4/64, seront proposés en Onyx Black, Sapphire Blue et Ruby Red. Le design est résistant aux éclaboussures « Splash Proof » et l’écran, LCD 6,22 avec encoche en goutte d’eau pour loger la caméra frontale, est protégé par du verre Gorilla Glass 5.

Au-delà de son design, le Redmi 8 présente les ingrédients d’une belle endurance, une batterie de 5000 mAh supporte le Quick Charge 3.0 USB-C et un SoC Qualcomm Snapdragon 439.

Une utilisation plus soutenue verra rarement le smartphone réclamer son chargeur avant la matinée du second jour.

Ce modèle de 188 g est équipé de Caméra frontale de 8 mégapixels f/2,0 et de double module photo dorsal : un capteur principal de 12 mégapixels et une optique de 27 mm ouvrant à f/1,8 le deuxième capteur et ses 2 mégapixels servent à reproduire l’effet de profondeur en arrière-plan

Lecteur d’empreintes digitales « Finger Print », positionné idéalement au dos du mobile pour être atteint du bout de l’index lorsque le Smartphone est en main.

Le Redmi 8 peut accueillir 2 cartes nano-SIM et une carte microSD, dans la boite : un chargeur de 10W et un port jack 3.5mm.

Red Mi 8 A :

Le Redmi 8A 2/32 sera proposé en Midnight Black, Ocean Blue et Sunset Red.

Une batterie de 5000 mAh compatible au Quick Charge 3.0 via USB type C, un SoC Qualcomm Snapdragon 439 et un grand écran de 6,22 pouces HD+ de diagonale et n’est encadré que par de fines bordures. Ainsi il occupe 81,6 % de la surface protégé par du verre Gorilla Glass 5.

Dotant d’une caméra frontale de 8 mégapixels f/2,0 logeant dans l’encoche en goutte d’eau.

Et d’un capteur dorsal de 12 mégapixels et une optique de 27 mm ouvrant à f/1,8

Redmi 8A peut accueillir 2 cartes nano-SIM et une carte microSD.

Dans la boite : un chargeur de 10W et un port jack 3.5mm