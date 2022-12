Suite au lancement du Redmi A1+ en Tunisie, Xiaomi a organisé une caravane Redmi A1+ afin de promouvoir ses 9 Xiaomi Stores présents dans la région de Tunis du 25 octobre au 09 novembre. Dans ce contexte et dans le but de fidéliser ses clients, la marque a fait gagner des lots de 2 smartphones par Xiaomi Store et un smartphone pour chaque exposition dans les 3 grandes villes : Tunis, Sousse et Sfax.

La caravane Redmi A1+ ne s’est pas arrêtée là, elle a également parcouru les universités afin d’être plus proche des jeunes et de la génération Z. Grâce à cette action, 130 000 personnes ont été touché et 2350 personnes ont participé à chaque exposition sur ces 3 grandes villes.

Découvrez l’ambiance de la caravane sur notre page Facebook : https://fb.watch/h5BQ7yBwqN/

Le Redmi A1+, un produit au design époustouflant, adéquat aux attentes des consommateurs grâce à son prix imbattable et ses caractéristiques déterminantes. Ce fameux smartphone est disponible sur le marché tunisien au meilleur prix à 399 dinars seulement.

Le nouveau membre de la famille Redmi, est composé d’une double caméra 8MP AI qui est associée à un objectif auxiliaire portrait qui sert à immortaliser des moments inoubliables de votre vie. Disposant d’une caméra frontale 5MP, vous avez la capacité de prendre des selfies de meilleure qualité. Ce smartphone vous garantit une expérience vidéo agréable avec des détails fascinants et des mouvements fluides en mettant à votre disposition plusieurs options en photographie.

Pour faciliter l’utilisation, ce dernier est équipé : d’un détecteur d’empreintes digitales pour le déverrouillage en une seule touche tout en protégeant les données personnelles, une batterie typique 5000 mAH grâce à laquelle les utilisateurs ont la possibilité d’effectuer 30 heures d’appels continus, 10W de charge rapide, un processeur MediaTek Helio A22 ainsi qu’un design élégant à cadre plat.

Le smartphone a un Chipset MediaTek Helio A22, qui est le chipset le plus puissant, et pour donner plus de puissance à ce smartphone, il dispose d’un processeur Octa-Core de 2,0 GHz à l’intérieur du Redmi A1+ pour rendre l’appareil ultra rapide.

Le nouveau-né de la série Redmi Note est livré avec un écran HD+ de 6,52 pouces pour une excellente immersion lors de la visualisation des contenus et propose également un mode sombre et un mode nuit, qui aident à prévenir la fatigue oculaire. D’où il fournit à l’utilisateur une résolution Full HD avec une résolution de 720 x 1600 pixels.

Doté d’une apparence attractive grâce à son écran tactile capacitif LCD IPS qui est connu pour ses résultats exceptionnels, il permet aux consommateurs de rester productifs toute la journée en leur offrant une expérience unique.

Héritant du design familial de la série Redmi Note, le nouveau bijou de Xiaomi est disponible en sublime coloris : Black, light green, light blue. De plus, les deux appareils photos arrière et frontal sont équipés de modes polyvalents, conçus pour une utilisation quotidienne.

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone performant et qui répond à vos attentes, optez pour le Redmi A1+, le nouveau membre de la série Redmi Note.