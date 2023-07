Xiaomi a annoncé aujourd’hui Redmi 12, son dernier smartphone d’entrée de gamme doté de fonctionnalités de qualité supérieure conçues pour tous ceux qui recherchent une valeur maximale, une excellente expérience de divertissement et un système d’exploitation fluide pour un prix de départ de 599 TND.

Redmi 12 apporte sur le marché une nouvelle expérience transparente. Mesurant seulement 8,17 mm1 d’épaisseur, doté d’un dos en verre haut de gamme et d’un tout nouveau design d’appareil photo infini, ce smartphone a un look élégant tout en offrant aux utilisateurs une poignée confortable. Avec son indice de protection IP53,2 Redmi 12 est conçu pour gérer la poussière et les éclaboussures quotidiennes. Pour améliorer encore l’utilisation, il est équipé d’un port de charge rapide Type-C de 18 W et d’une prise casque 3,5 mm. Disponible en trois couleurs différentes – Midnight Black, Sky Blue et Polar Silver – le Redmi 12 est à la fois fonctionnel et attrayant.

Redmi 12 dispose d’un incroyable écran FHD + DotDisplay de 6,79 pouces avec 90Hz Adaptive Sync. Cet écran, avec une résolution de 2460×1080, est également le plus grand à ce jour de la série Redmi, offrant une expérience de visionnage améliorée pour la lecture, le visionnage de vidéos, les jeux, etc. Le téléphone est certifié SGS Low Blue Light, et son mode de lecture 3.0 permet aux utilisateurs de profiter du contenu plus longtemps sans exercer de pression supplémentaire sur l’œil. 4

Le système de triple caméra de Redmi 12 dispose d’une caméra principale de 50MP qui capture les détails avec clarté et précision. Ce trio puissant est complété par un appareil photo ultra-large de 8 MP et un appareil photo macro de 2 MP. De plus, Redmi 12 propose sept filtres filmCamera populaires pour améliorer votre expérience photographique avec des calculs au niveau des pixels et des aperçus en temps réel.

Soutenu par le puissant processeur MediaTek Helio G88, Redmi 12 dispose d’un processeur qui horloge jusqu’à 2,0 GHz avec extension de mémoire, offrant plus de possibilités aux utilisateurs d’explorer. Un impressionnant stockage extensible de 1 To est également inclus dans le package pour vous aider tout au long de votre journée la plus chargée, de la prise de photos à la garantie que tous vos morceaux préférés sont toujours à portée de main. La batterie de 5 000 mAh5 élimine tous les soucis de perte de puissance, offrant 23 jours de veille, 133 heures de lecture de musique, 26 heures de lecture en ligne ou 16 heures de visionnage de vidéos. 6 Redmi 12 est livré avec un capteur d’empreintes digitales latéral convivial pour un accès rapide et facile. Le smartphone peut également être utilisé comme une télécommande IR pour contrôler les appareils à la maison. Rehaussant encore l’expérience de divertissement, Redmi 12 est équipé d’un haut-parleur puissant pour un voyage auditif captivant et dynamique.

Redmi 12 est disponible en trois variantes – 4 Go + 128 Go et 8 Go + 128 Go avec 4 Go + 128 Go à partir de 599 TND. Les prix peuvent varier d’un marché à l’autre.