La joie des retrouvailles était à la hauteur du grand succès de la première édition de Ooredoo Night Run by Xiaomi, ce qui a rendu le défi encore plus grand en cette deuxième édition lors de la soirée qui s’est tenue le 15 avril 2023 à l’avenue Habib Bourguiba.

Un Challenge remporté haut la main par Ooredoo et son partenaire stratégique Xiaomi, en compagnie des différents partenaires et intervenants lors de cet événement. Un événement qui, une fois de plus, a fait figure d’un moment de joie et de gaieté dans le cœur des Tunisiens à travers une soirée ramadanesque qui mêlait sport, culture et divertissement, une soirée qui ne sera décidément pas oubliée de sitôt.

Une affluence record, plus de 20 000 personnes réunies pour une soirée mémorable dans la mythique avenue Habib Bourguiba dans une ambiance festive qui a attiré tous les regards lors de l’une des plus grandes manifestations de cette année.

Sur la ligne de départ, la scène était grandiose, plus de 4 000 coureurs, prêts à relever tous les défis.

Les adultes d’une part, femmes et hommes de tous les âges présents pour participer à la course de 5 et 10 km, de l’autre des enfants effervescents n’attendaient qu’une chose, le signal de départ de leurs courses de 2 km. Une image digne des plus grands évènements et la preuve du « SOLD OUT » des places observé une semaine avant l’événement.

Ooredoo Night Run By Xiaomi, s’est également déroulé en présence de Madame la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui, qui a salué cette initiative et exprimé sa joie devant l’engagement environnemental et sociétal tangible qu’elle a constaté. En effet, la deuxième édition de Ooredoo Night Run By Xiaomi était aussi placée sous le signe de l’engagement environnemental à travers le programme RSE d’Ooredoo « Tounes t3ich » et le partenariat avec Colibri, qui a apporté son soutien et son savoir-faire aux actions de nettoyage de l’avenue Habib Bourguiba après la fin des festivités, en plus de sensibiliser à l’importance de la préservation de l’environnement.

« Nous étions tout à fait convaincus dès le début de l’accueil formidable que cet événement allait trouver de la part des Tunisiens. Aujourd’hui, j’ai été ravi de voir les sourires que nous avons pu dessiner sur les visages de chacun, petits et grands. Chacun a pu trouver son bonheur lors de ce grand événement. » a déclaré Mansoor Rashid Al Khater, PDG d’Ooredoo Tunisie. « Cette initiative reflète la culture de notre organisation et son orientation continue vers le soutien au sport et s’inscrit également dans la stratégie de responsabilité sociétale de l’entreprise, qui encourage les jeunes tunisiens que nous croyons en leur rôle dans le progrès de la société. » a déclaré M. Sunil Mishra, CMO de Ooredoo Tunisie

Ooredoo, en tant que premier supporter du sport et des nobles causes, des valeurs ancrées dans l’ADN de l’entreprise et de son programme de responsabilité sociétale, n’est pas étranger à l’organisation d’un événement de cette ampleur. Ooredoo poursuit, comme l’année dernière, son engagement de principe inconditionnel envers les enfants atteints de la maladie du cancer, à l’origine de cet événement, en allouant l’intégralité des bénéfices et recettes de cet événement au profit de l’unité pédiatrique de l’hôpital Salah Azaiz, afin de soutenir le combat acharné mené par ces héros. Parce que chaque centime contribue à augmenter leurs chances de guérison et à leur rappeler que ce combat n’est pas seulement le leur, mais notre combat à tous.

Un programme varié et repensé spécialement pour cette édition, dans une grande ambiance festive tout au long des différents circuits de courses mais aussi et surtout dans le « Village sportif » créé à cet effet. La musique aussi, une composante importante de cet événement à travers la star du rap tunisien « SAMARA », qui a enflammé la scène en totale harmonie avec le public présent, qui a repris à l’unisson toutes ses chansons, sans oublier la performance exceptionnelle de « Zanfliga ».

Nos chers enfants, qui sont un élément essentiel de cet événement, cette soirée était aussi la leur. Ils ont pu vivre des moments inoubliables à travers de nombreuses activités telles que le « Cirque Paparouni ». Ils ont également participé à des ateliers de peinture et de maquillage et se sont régalés avec leurs familles dans les différents espaces de restauration du « Food Court » qui offrait une large palette de choix des diverses cuisines et plats au bonheur des milliers de Tunisiens qui ont envahi l’avenue Habib Bourguiba, submergée d’une merveilleuse ambiance tunisienne en famille et entre amis pour pratiquer une activité physique saine durant le mois sacré de Ramadan.

En plus de spectacles et animation, des surprises, concours et plus de 200 cadeaux de valeur étaient offerts par les partenaires d’Ooredoo, Xiaomi et Dechatlon, au public et coureurs.

A cet effet, Sylvester Huang, directeur commercial de Xiaomi Tunisie, a déclaré : « Nous avons été très heureux de voir des milliers de Tunisiens participer à cette soirée festive spéciale. Xiaomi sera toujours au premier rang aux côtés de Ooredoo afin de contribuer à créer une telle dynamique dans les rues de ce merveilleux pays, et « Ooredoo Night Run By Xiaomi » incarne pleinement et parfaitement la vision de notre entreprise. »

Ooredoo Night Run By Xiaomi, une formidable expérience qui a réussi le pari de réunir toutes les catégories, professionnels, amateurs et sportifs, dont 72 gagnants qui ont pu accéder au podium, ainsi que 6 enfants.

Ooredoo Night Run by Xiaomi est devenu une tradition ramadanesque prisée par des milliers de Tunisiens afin de vivre une expérience inoubliable dans une ambiance festive et enrichissante dans le cadre du programme « Tounes t3ich », devenu plus qu’un simple programme de responsabilité sociétale, mais une locomotive pour Ooredoo afin d’être plus proche des tunisiens et de leurs besoins, à travers une soirée inoubliable, pour l’une des plus nobles des causes.

Une grande édition qui restera certainement ancrée dans les esprits, mêlée à l’impatience des retrouvailles l’année prochaine pour la troisième édition d’Ooredoo Night Run By Xiaomi.