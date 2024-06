Ooredoo Tunisie est heureuse d’annoncer sa récente collaboration avec l’Association Diar El Amal, une organisation dévouée fournissant soin et soutien aux orphelins de la naissance à 2 ans. Lors d’une cérémonie émouvante tenue hier au siège de Ooredoo Tunisie, l’entreprise a fièrement présenté un don significatif à l’association, marquant une étape importante dans leur partenariat.

Ce don découle de la générosité des participants à la récente Ooredoo Night Run by Xiaomi, une célébration vibrante de l’athlétisme et de l’engagement communautaire.

Cette collaboration souligne l’engagement de Ooredoo Tunisie en matière de responsabilité sociale et ses efforts continus pour soutenir des initiatives qui ont un impact positif sur la société.

Sunil Mishra, le CMO de Ooredoo Tunisie, a souligné l’importance de redonner à la communauté, déclarant : « Notre partenariat avec l’Association Diar El Amal reflète notre engagement à mettre nos ressources au service du bien-être de la société. Nous sommes honorés de contribuer au travail inestimable qu’ils accomplissent en prenant soin et en soutenant les enfants orphelins. »

Alia Sbai, Directrice de l’Association Diar El Amal, a exprimé sa sincère gratitude pour le soutien de Ooredoo, notant : « Ce don fera une différence significative dans la vie des enfants sous notre garde. Nous exprimons nos plus sincères remerciements à Ooredoo et à tous les participants de la Ooredoo Night Run pour leur dévouement envers notre cause. »