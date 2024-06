Après une première édition organisée avec succès en 2023, le Démo day Growth’act by Wikistartup confirme son assise et revient pour une seconde édition prévue le 14 juin 2024 au Novotel Lac 2 de Tunis.

Cette année, le programme d’accélération Growth’Act accompagne 10 startups prometteuses désireuses de conquérir de nombreux marchés. Ces startups, sélectionnées préalablement, ont bénéficié d’une période d’accompagnement complet et personnalisé de 6 mois.

Conçu pour aider les startups tunisiennes prometteuses et innovantes à se développer à l’international, le programme Growth’Act by Wikistartup a pour objectif de fournir des ressources, des mentors expérimentés et des outils pour les aider à atteindre leur plein potentiel. L’ambition étant de ne pas stagner sur le marché local mais de viser une mise à niveau internationale (Afrique, Europe, Moyen-Orient…)

L’une des particularités du Demo Day de Growth’Act de cette édition est d’offrir une expérience immersive et collaborative aux invités à travers un concept innovant qui contraste avec les cérémonies de clôture classiques.

Des participants triés sur le volet, choisis en fonction de leur apport et du plus qu’ils peuvent proposer aux 10 startups leur permettront de continuer le chemin après le programme, tels que les experts du domaine, les business angels et autres organismes de financement des secteurs traités, les grands groupes open to innovation…

L’idée principale de la cérémonie consistera à répartir les 10 startups bénéficiaires en 3 salles suivant 3 thèmes spécifiques: Trust link Gate, E-creativity Gate, et Green & sustainable Gate.

Chaque salle met en avant un groupe de startups bénéficiaires, offrant ainsi aux invités l’opportunité de se plonger dans l’univers spécifique à chaque thématique et une visite efficace pour découvrir et interagir avec les différents projets.

Ces invités auront pour mission de décerner un visa symbolique aux startups en tamponnant leur passeport entrepreneurial, marquant ainsi leur avancée vers une croissance internationale prometteuse.

En définitive, l’événement “Crossing Borders For Growth” permet d’offrir une proximité, un contact direct “one to one” entre startups et les acteurs-clés de la croissance et de découvrir les projets innovants des 10 startups de manière approfondie.

Le déroulé de l’événement:

17h30 – 18h30 : Accueil et mot d’ouverture

18h30 – 19h30: Meet the Growth’act’s startups

19h30 – 20h30 : Cocktail et networking