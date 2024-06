Des représentants du ministère libyen des Affaires étrangères ont récemment été accueillis en Corée du Sud, symbolisant ainsi la volonté de la Libye de renforcer ses relations économiques avec ce pays.

Sous les auspices du gouvernement d’unité nationale, la Libye a pris des mesures proactives pour renforcer ses liens économiques avec la Corée du Sud. Reconnaissant l’importance de la collaboration internationale dans le redressement économique de la Libye, des efforts sont en cours pour renforcer les partenariats avec les principaux acteurs mondiaux.

L’un de ces partenariats concerne LG Electronics, qui a manifesté un vif intérêt pour la coopération économique avec la Libye. M. Ki Ok Jung, Directeur de la branche LG Electronics Libya & Tunisia markets, a participé activement aux discussions visant à favoriser une collaboration plus avancée entre LG et les entités libyennes.

Lors des dernières réunions ministérielles, comme la réunion ministérielle préparatoire dirigée par le ministre des Affaires étrangères par intérim, Al-Taher Salem Al-Baour, les discussions ont porté sur le renforcement des partenariats commerciaux, la facilitation des échanges technologiques et l’exploration d’initiatives conjointes dans des secteurs vitaux, tels que l’éducation et les soins de santé. L’objectif global est non seulement de soutenir la croissance économique de la Libye, mais aussi de contribuer à la stabilité politique de la région.

La priorité stratégique consistant à développer des relations bilatérales solides avec la Corée du Sud est très prometteuse pour la Libye. Ce partenariat devrait déboucher sur des possibilités de coopération dans divers secteurs, notamment la technologie, le développement des infrastructures et le commerce. En attirant les investissements et l’expertise de la Corée du Sud, la Libye entend accélérer ses efforts de reconstruction et de développement, ouvrant ainsi la voie à un progrès durable.

La participation active de LG Electronics souligne le potentiel d’une collaboration fructueuse, en particulier dans les secteurs de l’électronique grand public et de la technologie. Au-delà de la simple coopération économique, LG s’engage à soutenir les besoins de la Libye en matière de formation technique et de développement. Cet engagement s’étend à l’autonomisation des techniciens libyens locaux par le biais de programmes de formation spécialisés, les dotant des compétences nécessaires pour réussir dans un paysage technologique en évolution rapide.

Alors que la Libye réaffirme sa volonté d’entretenir des relations solides et mutuellement bénéfiques avec ses partenaires internationaux, des initiatives comme celles-ci illustrent l’approche proactive du gouvernement pour parvenir à un développement durable et à la prospérité.