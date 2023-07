Nous sommes en 2023 et nous attendons de nos smartphones qu’ils fassent bien plus que des appels, des SMS ou un défilement occasionnel sur les médias sociaux. Les jeunes utilisateurs, en particulier, veulent que leur téléphone ait un design éblouissant, un écran de première qualité, une batterie qui tienne le coup avec leur mode de vie nomade, et ainsi de suite. Tout cela semble bien difficile pour un téléphone moyenne gamme, n’est-ce pas ? Huawei a relevé le défi avec son dernier né de la célèbre série HUAWEI nova. Huawei a récemment lancé un nouveau smartphone qui allie sans effort style, performance et prix abordable, spécialement conçu pour les jeunes et les technophiles : le HUAWEI nova 11i.

Conception emblématique

Commençons par le design. Le HUAWEI nova 11i parvient à trouver un équilibre entre style et fonctionnalité grâce à son design accrocheur. Les anneaux en forme de double orbite étoilée qui ornent le panneau arrière créent un effet hypnotique et le font ressortir de la masse des autres smartphones. La coque arrière intègre également le Starry Flash AG Craft, qui non seulement ajoute une touche d’élégance, mais offre également une surface texturée et antidérapante pour une prise en main plus confortable.

Les bords ultrafins de 1 mm entourant l’écran de 6,8 pouces permettent d’obtenir un rapport écran/corps impressionnant de 94,9 %, ce qui signifie que vous bénéficiez d’un écran plus grand sans que le téléphone ne soit trop encombrant. Ce facteur de forme mince, associé à des lignes de conception élégantes, garantit une prise en main confortable et ergonomique. Les options de couleur vert menthe et noir étoilé répondent à différents goûts et personnalités, vous permettant de choisir la teinte qui convient le mieux à votre style.

Expérience visuelle agréable

L’écran HUAWEI FullView de 6,8 pouces du HUAWEI nova 11i mérite une mention spéciale. Les bords ultra-fins de l’écran renforcent l’attrait visuel, offrant un affichage bord à bord parfait pour regarder vos émissions préférées en boucle ou utiliser les jeux mobiles. Le rapport écran/corps de 94,9 % offre une expérience visuelle plus immersive. Tout, des vidéos aux jeux en passant par la navigation sur le web, est un plaisir. De plus, le téléphone est doté de fonctions bien pensées pour rendre l’écran agréable à regarder, comme le mode eBook. Ces options permettent de réduire la fatigue oculaire lors d’une utilisation prolongée de l’écran. Il est également doté d’algorithmes améliorés et d’une solution audio Histen 8.1 conçue pour optimiser le son sur toute la ligne, avec des basses riches, des aigus clairs, une plage dynamique et une perception spatiale améliorées.

Autonomie de la batterie

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, le HUAWEI nova 11i est équipé d’une grande batterie de 5000mAh qui est plus que capable d’alimenter le téléphone pendant une journée entière d’utilisation intensive. De plus, la technologie HUAWEI SuperCharge Turbo 40W vous permet de recharger la batterie en quelques minutes. Vous pouvez faire passer la batterie de vide à 60 % en seulement 30 minutes. Le HUAWEI nova 11i est capable d’identifier et de limiter l’énergie consommée par les applications non essentielles, afin de garantir qu’il reste de l’énergie lorsque vous en avez le plus besoin – que vous soyez en déplacement, sur le point de prendre l’avion ou sur le chemin du retour du travail.

Appareils photo qui font des merveilles

Voyons maintenant les capacités de l’appareil photo du HUAWEI nova 11i. La caméra selfie frontale de 16 MP est équipée de AI Beauty 5.1, qui ajuste intelligemment l’éclairage et les caractéristiques du visage pour des selfies améliorés. À l’arrière, l’appareil photo principal de 48 mégapixels permet de prendre des photos claires et détaillées dans diverses conditions d’éclairage. La technologie Super Night Shot 2.0 est particulièrement impressionnante, car elle utilise des algorithmes d’intelligence artificielle pour éclaircir les photos en basse lumière et réduire le bruit. Si vous prenez des photos dans des environnements faiblement éclairés, les résultats seront étonnamment bons, avec une exposition bien équilibrée et une perte de détails minimale.

La fonction AI Snapshot est un autre ajout utile, qui vous permet de capturer des moments fugaces avec un délai minimal. Elle est parfaite pour capturer les moments spontanés que vous ne voulez pas manquer. Dans l’ensemble, les capacités de l’appareil photo du HUAWEI nova 11i sont solides et offrent une gamme de fonctionnalités qui s’adressent aussi bien aux photographes occasionnels qu’aux photographes plus sérieux.

Un ample espace pour vos médias et vos fichiers

Parlons des options de stockage du HUAWEI nova 11i. Il est livré avec 128 Go de stockage interne, ce qui devrait être plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs. Vous pouvez stocker un grand nombre d’applications, de jeux, de photos et de vidéos sans craindre de manquer d’espace.

Verdict final

Comparé à d’autres smartphones dans la même gamme de prix, le HUAWEI nova 11i se distingue par son design haut de gamme, son grand écran, sa bonne autonomie et ses caractéristiques impressionnantes. Il offre un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui recherchent un appareil d’entrée de gamme qui ne lésine pas sur la qualité ou les fonctionnalités.

HUAWEI Band 8 : Plus de connectivité et plus d’optimisation de l’expérience utilisateur

Une experience plus optimisée avec le dernier bracelet intelligent, le HUAWEI Band 8, qui apporte au poignet des utilisateurs la nouvelle génération de design fin et léger, un suivi complet de la santé, des fonctions de fitness polyvalentes, une autonomie de batterie allant jusqu’à 2 semaines et des capacités intelligentes. Le HUAWEI Band 8 est marqué par quatre variantes de couleur : Midnight Black, Sakura Pink, Emerald Green et Vibrant Orange.

Huawei Consumer BG Tunisie a lancé une nouvelle ligne de produits : HUAWEI nova 11 Pro, HUAWEI nova 11, HUAWEI nova 11i, HUAWEI nova Y91, HUAWEI MatePad 11 (2023), ainsi que HUAWEI Freebuds 5 et HUAWEI Band 8. Ces produits sont disponibles en précommande du 06 au 10 juillets 2023. Les clients peuvent bénéficier des packs HUAWEI à l’occasion de cette précommande, marqués par un ensemble d’offres et cadeaux.

Pour plus d’informations, merci de consulter le lien : https://tinyurl.com/yc2775fy