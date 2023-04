LG Electronics enrichit son offre de cloud gaming sur ses téléviseurs 2023 en ajoutant le support 4K (3 840 x 2 160) pour NVIDIA GeForce NOW dans plus de quatre-vingts pays et en lançant le service Boosteroid dans plus de soixante pays…

Après les ajouts de Blacknut et Utomik en 2022, ces nouvelles options renforcent les services de cloud gaming disponibles pour les utilisateurs de téléviseurs LG.

Grâce à la Quick Card « Jeux » disponible sur WebOS 23, les joueurs disposent désormais d’un véritable Hub Gaming, directement depuis l’écran d’accueil de leur téléviseur, regroupant les fonctionnalités liées au gaming et leur permettant d’accéder à des services tels que GeForce NOW, Utomik, Blacknut, Boosteroid nouvellement lancés, ainsi que Twitch et YouTube Gaming.

Les joueurs peuvent aussi profiter d’une expérience de jeu ultime sur les téléviseurs LG OLED avec des actions ultra-fluide et rapide grâce à un temps de réponse de 0,1 milliseconde (gris à gris). Tous les téléviseurs LG 2023 offrent également une expérience de jeu personnalisée grâce à l’Optimiseur de Jeu, à une grande variété de fonctions de personnalisation et des paramètres d’image spécifiques au genre de jeu.

Les utilisateurs des téléviseurs LG 2023 peuvent désormais profiter des jeux sur GeForce NOW en 4K 60i/s sans téléchargement, installation ou matériel supplémentaire. GeForce Now est également disponible en Full HD (1 920 x 1 080) à 60i/s sur les téléviseurs LG (modèles 2020-2022) fonctionnant sous WebOS 5.0 et supérieur, tandis que la prise en charge des jeux en 4K sur GeForce NOW sera disponible ultérieurement sur certains modèles de téléviseurs 2022.

Boosteroid, le plus grand fournisseur indépendant de cloud gaming au monde avec quatre millions d’utilisateurs, vient compléter l’offre de services de cloud gaming sur les téléviseurs LG.

En se connectant simplement à leur compte Boosteroid, les propriétaires de téléviseurs LG 2021 à 2023 (WebOS 6.0 et supérieur) en Europe, Amérique du Nord et dans une partie de l’Amérique Latine ont désormais accès à des centaines de jeux vidéo PC de premier plan (y compris certains des titres AAA les plus populaires au monde) sans avoir besoin d’une console ou d’un PC. Avec 18 sites de serveurs dans le monde, le service offre une fluidité de jeu optimale et des heures de jeu immersif garanties.