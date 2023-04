Avec la fin du Ramadan, il est impératif de s’assurer que nous restons au meilleur de notre forme. La gamme des bracelets et montres intelligentes HUAWEI aident les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de fitness tout en gardant un œil sur leur santé grâce à des fonctionnalités avancées. En plus d’être élégante et à la mode, la gamme de wearables Huawei peut aider les utilisateurs à surveiller leur santé et leur bien-être pendant le Ramadan et au-delà. Par conséquent, que les utilisateurs essaient de garder un œil sur leur consommation d’énergie ou de surveiller leurs séances d’entraînement pour se renforcer, les wearables Huawei les couvrent. Découvrons la gamme des produits Huawei disponibles en Tunisie et plus particulièrement la HUAWEI Watch GT 3 SE.

Gestion de la santé tout au long de la journée

Lorsque les gens prennent l’habitude de jeûner tous les jours pendant le Ramadan et après, il n’est pas rare que leur niveau d’énergie commence à baisser. Heureusement, les bracelets et smartwatches HUAWEI peuvent vous aider grâce à leur technologie de surveillance de la SpO2 tout au long de la journée, qui suit les niveaux d’oxygène dans votre sang afin que vous puissiez obtenir des informations importantes sur votre système respiratoire. Votre fréquence cardiaque est tout aussi importante. Si elle est un peu trop élevée au cours d’une séance d’entraînement, c’est le signe qu’il faut passer en mode de refroidissement. Avec ces produits, les utilisateurs bénéficient d’une surveillance continue de la fréquence cardiaque grâce à la technologie HUAWEI TruSeen™.

Les habitudes de sommeil sont considérablement affectées pendant le Ramadan et après. Un manque de sommeil pendant une période prolongée peut avoir une influence négative sur notre santé et notre bien-être pendant la journée, mais c’est un problème qui peut être facilement négligé. Avec les wearables Huawei, ce n’est plus un problème puisque l’appareil suit vos habitudes de sommeil tout en fournissant des données et des informations sur la façon dont vous avez dormi.

Les wearables Huawei proposent un grand nombre de modes sportifs, dont 10 modes sportifs professionnels tels que la course à pied en extérieur, la course à pied en intérieur, la marche à pied en extérieur et la marche à pied en intérieur. De plus, il y a tellement d’options disponibles sur les wearables que vous serez toujours en mesure de garder les choses fraîches et, par conséquent, de rester motivé pour atteindre vos objectifs de fitness.

HUAWEI WATCH GT 3 SE : Une option puissante pour tous ceux qui recherchent leur première smartwatch

La HUAWEI WATCH GT 3 SE, la dernière smartwatch de la série HUAWEI WATCH GT 3, est disponible sur le marché tunisien. Cette smartwatch associe une batterie longue durée à des fonctions pratiques telles que les séances d’entraînement basées sur la science et la surveillance de la santé pendant le sommeil. La HUAWEI WATCH GT 3 SE répond aux besoins des explorateurs urbains, des amateurs de sport et de fitness et des personnes soucieuses de leur santé. La HUAWEI WATCH GT 3 SE répond aux besoins des utilisateurs et leur permet de voyager en toute légèreté pour embrasser la nature environnante grâce à un design léger.

La HUAWEI WATCH GT 3 SE offre une grande autonomie de batterie pour une utilisation prolongée, permettant 2 semaines d’utilisation continue avant d’être rechargée. En même temps, elle est marquée par la fonction charge rapide, permettant une utilisation d’une journée entière avec seulement 5 minutes de charge.

Pour aider davantage les utilisateurs dans leur entraînement, la HUAWEI WATCH GT 3 SE propose plus de 100+ modes sportifs, des plans de course intelligents et même le système TruSport™ Science-Based Research développé par Huawei, qui fournit des évaluations et des suggestions sportives perspicaces basées sur diverses données de course. La montre est disponible en deux couleurs, Graphite Black et Wilderness Green, avec une variété de cadrans de montre au choix.

La HUAWEI WATCH GT 3 SE offre une expérience intelligente et pratique. Qu’il s’agisse de répondre à des appels téléphoniques, de rechercher des informations ou de suivre sa forme physique, les utilisateurs peuvent tout faire à partir de leur poignet. La montre offre une fonction de navigation hors carte qui aide à s’orienter dans les rues inconnues. Elle prend en charge des fonctions d’assistant vocal intelligent telles que la lecture de musique, l’entraînement et la commande vocale pour régler les alarmes. Plus important encore, la HUAWEI WATCH GT 3 SE est compatible avec les appareils Huawei ainsi qu’avec d’autres appareils Android et iOS.