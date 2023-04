Équipé du système exclusif Aura Light Portrait System (Système de portrait à effet lumineux Aura), de couleurs élégantes, d’une puce de 4 nm haute performance et d’un écran 3D incurvé de 120 Hz, le V27 5G est le smartphone complet pour les utilisateurs qui cherchent à capturer le plaisir dans chaque portrait de leur vie passionnante.

« Vivo s’efforce constamment de développer des technologies de pointe telles que l’effet d’éclairage de niveau studio du système Aura Light Portrait System (Système de portrait à effet lumineux Aura) dans ses smartphones afin d’améliorer les performances et l’expérience utilisateur. Le dernier modèle V27 5G est doté d’une caméra haute résolution et de capacités vidéo exceptionnelles, ainsi que d’une puce de 4 nm haute performance qui aidera les utilisateurs menant une vie sociale active à capturer et à partager des moments spéciaux », a déclaré Spark Ni, vice-président senior et directeur du marketing chez Vivo. « Les smartphones de la série V sont réputés pour leur esthétique raffinée et Vivo a perpétué cette forte tradition en dotant le V27 5G d’un verre fluorite antireflet à effet de changement de couleur. À l’avenir, Vivo tend à repousser les limites de ses smartphones afin de garantir aux utilisateurs une expérience optimale.»

Réalisez des photos passionnantes grâce à la technologie de sa caméra de pointe

Les personnes menant une vie active ont besoin de caméras ou d’appareils photo dotés de spécifications matérielles et logicielles révolutionnaires. Le système Aura Light Portrait System (Système de portrait à effet lumineux Aura) du V27 5G permet de réaliser des portraits nocturnes naturels grâce à sa caméra arrière OIS à détection ultrasensible de 50 MP, à son effet d’éclairage doux digne d’un studio et à ses capacités d’amélioration des portraits. Dotée d’un Capteur Sony IMX766V et des algorithmes exclusifs Aura Light et Portrait fonctionnant en tandem, la caméra permet de réaliser des portraits de nuit sublimes. Avec la stabilisation d’image hybride (OIS + EIS), elle peut effectuer des calculs de stabilisation et des mouvements jusqu’à 10 000 fois par seconde, offrant aux utilisateurs des images plus fluides, plus stables et plus claires. Le V27 5G offre également la meilleure expérience selfie de sa catégorie, grâce à sa caméra selfie avec autofocus de 50 MP.

​En outre, la fonction Vision nocturne extrême en temps réel disponible en mode nuit permet aux utilisateurs de voir la luminosité de l’image en mode prévisualisation, offrant ainsi une vue en temps réel du niveau de luminosité de l’image finale.

Se démarquer par des couleurs dynamiques et un écran époustouflant

Fidèle à l’esthétique raffinée qui a fait la réputation de la série V, le V27 5G est doté d’un beau design qui lui confère une allure dynamique, artistique, simple et élégante. L’édition Magic Blue1 adopte le verre fluorite antireflet avec un effet de changement de couleur sous la lumière UV, ce qui lui confère une apparence à la fois gracieuse et distinctive. L’édition Noble Black utilise également le verre fluorite antireflet, mais avec une texture pailletée en relief sur la surface qui ressemble aux étoiles dans le ciel nocturne.

En outre, le V27 5G est doté d’un écran 3D incurvé de 6,78 pouces qui offre une expérience visuelle plus immersive et attrayante avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi qu’une luminosité et un contraste ultra-élevés. En outre, le V27 5G est le téléphone à écran 3D incurvé le plus fin de l’histoire de Vivo, avec une épaisseur de 7,36 mm et un poids de 180 g2, ce qui lui confère une prise en main confortable.

Puce haute performance permettant de passer d’une application à l’autre avec fluidité

Le V27 5G est doté d’un processeur de pointe de 4 nm, Dimensity 7200, d’une consommation d’énergie exceptionnellement faible, d’une vitesse de traitement plus élevée et d’une augmentation substantielle des performances par rapport à la génération précédente de puces MediaTek.

En outre, le V27 5G est équipé d’une mémoire étendue3 jusqu’à 8 Go, ce qui signifie, par exemple, qu’un téléphone doté d’une mémoire de 8 Go a une mémoire équivalente à 16 Go. Fonctionnant en tandem, la puce de 4 nm aide les utilisateurs à passer d’une application à l’autre et à stocker des données avec fluidité.

Une autonomie de batterie plus longue pour plus de fun

La batterie du nouveau modèle V27 5G permet aux utilisateurs de s’adonner à des activités telles que regarder des vidéos sur YouTube pendant 21 heures et jouer à des jeux pendant 8 heures lorsqu’elle est complètement chargée. Associé à la technologie FlashCharge 66W développée en interne par Vivo et à l’appui d’un système de refroidissement avancé, le téléphone peut être rechargé à 50 % en seulement 19 minutes lorsque l’écran est éteint4. La batterie permet aux utilisateurs de lire des vidéos, d’écouter de la musique, de jouer à des jeux ou simplement de rester connectés en continu plus longtemps, et a une durée de vie deux fois plus longue que la norme industrielle.

Dans l’ensemble, le V27 5G présente des caractéristiques inégalées, établissant une nouvelle norme pour les portraits photographiques sur smartphone et le design moderne des smartphones. Avec le V27 5G, vivo a une fois de plus démontré son engagement en faveur de l’innovation et de l’excellence, consolidant sa position de leader et de pionnier du secteur.