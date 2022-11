En tant qu’entreprise technologique mondiale leader, vivo a fièrement annoncé qu’elle était le Smartphone officiel et le seul Sponsor officiel dans l’industrie des smartphones de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022TM en septembre. Aujourd’hui, il ne reste plus que quelques semaines avant le début de l’événement sportif le plus regardé au monde.

Cette année, la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™ devrait attirer les fans de football international au Qatar pour regarder les matchs en direct, avec des milliards de téléspectateurs à travers le monde. Le coup d’envoi sera donné le 20 novembre, la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™ mettra en vedette 32 équipes internationales à travers 64 matchs.

Pendant des centaines d’années, le football a rassemblé des communautés de toutes les régions du monde avec un amour partagé du jeu. En tant que première Coupe du Monde de la FIFATM à se dérouler pendant les mois d’hiver dans l’hémisphère nord, ce tournoi quadriennal transcende les frontières et unit les gens à travers le monde, créant des liens sans distinction de race, de sexe, d’âge ou de nationalité. Cette joie et ce sentiment d’unité ne seront pas seulement appréciés par ceux qui seront présents au Qatar, mais par tous les fans du monde entier.

GIVE IT A SHOT, pour connecter les fans du monde entier et briser les frontières.

En s’appuyant sur le pouvoir de la technologie, vivo, une marque technologique de premier plan, va rapprocher les gens avec la campagne #vivogiveitashot .

La campagne représente un appel à l’action pour que les gens « donnent un coup » ensemble avec vivo, où qu’ils soient. Pendant la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, les fans sont encouragés à prendre des « clichés » de moments inoubliables, à participer à des défis de football en ligne et hors ligne pour faire des « shoots », à « donner un coup » pour se connecter avec de nouvelles personnes, à sortir de leur zone de confort et à embrasser de nouvelles aventures ou de nouveaux défis dans la vie.

En tant que société passionnée de football, la campagne #vivogiveitashot de vivo encouragera les supporters du monde entier à adopter l’esprit du football. Utilisant les plateformes sociales les plus populaires, telles que Facebook, Instagram et TikTok, la campagne sera lancée en deux vagues afin de s’assurer que tout le monde puisse profiter de l’expérience.

La première vague innovante s’étend d’aujourd’hui au 16 novembre et donne aux supporters la possibilité de poster un nombre illimité de photos ou de vidéos avec des éléments de vivo ou de football sur leurs comptes Instagram.

vivo fournira des actifs sociaux et offrira des cadeaux pour aider les fans à montrer au monde entier à quel point ils sont enthousiastes pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™.

La deuxième vague sera lancée le 14 novembre jusqu’au 31 décembre et vise à rassembler les gens sur Facebook, Instagram et TikTok pendant la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, pour partager des moments dignes d’être célébrés avec des filtres spéciaux de vivo. Ces filtres peuvent être utilisés pour filmer des défis sociaux avec de nouveaux amis du monde entier.

En outre, vivo lancera également la campagne #vAreHereToShare du 15 au 18 décembre pour susciter des conversations engageantes à l’approche de la grande finale du tournoi. En plus de fournir aux fans une plateforme pour discuter des demi-finales et de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, la campagne instillera des échanges transfrontaliers de souvenirs de la FIFA entre familles et amis, où qu’ils se trouvent dans le monde.

Vivo a annoncé en 2017 son accord avec la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) pour sponsoriser la Coupe du Monde de la FIFA™ pendant six ans, couvrant deux cycles de tournoi. Le moment est maintenant venu pour vivo et les fans de s’unir et de profiter de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™.

Les fans participant à la campagne #vivogiveitashot – première et deuxième vagues – doivent ajouter le hashtag #vivogiveitashot aux photos et vidéos pour avoir une chance de gagner des cadeaux officiels de la FIFA World Cup™ ou de vivo. Les conditions générales s’appliquent : https://www.vivo.com/en/activity/fifatnc