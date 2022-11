LG Electronics (LG), en collaboration avec Altair, fournisseur mondial de solutions de science informatique et d’intelligence artificielle (IA), a développé conjointement une plateforme de validation d’IA qui offre une vérification de fiabilité améliorée pour les composants de véhicules.

L’intégration de cette technologie de transformation numérique dans le processus de développement permet à LG de fournir aux constructeurs automobiles mondiaux des solutions d’infodivertissement avancées de la plus haute qualité et fiabilité.

Jusqu’à présent, le processus utilisé pour développer des composants de véhicules avancés reposait entièrement sur des tests physiques et tous les résultats des tests étaient validés manuellement. La récente numérisation des tests et de vérification par LG apportera des gains non seulement en termes d’efficacité, de coût et de temps, mais également en termes de fiabilité de données et de produits.

Capable de prédire et de mesurer avec précision les performances du produit dès les premières étapes du processus de validation de la conception, la nouvelle plate-forme s’appuie sur un algorithme d’apprentissage automatique pour effectuer une analyse des séries chronologiques, une visualisation de l’analyse des données et diverses autres fonctions qui améliorent encore le système de vérification des composants déjà rigoureux de LG.

Les rapports détaillés produits par la nouvelle plate-forme de validation de l’IA de LG couvrent les tests de développement des composants du véhicule et la prise en charge de la transition automatique des données, et permettront à l’entreprise d’évaluer la qualité des produits qui n’ont pas encore été commercialisés avec un degré de précision beaucoup plus élevé.

Grâce à une coopération étroite et continue entre LG et Altair, la plate-forme avancée devrait garantir un taux de fiabilité du produit de 90 % ou plus.