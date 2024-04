LG Electronics (LG) a été nommé partenaire ENERGY STAR® de l’année 2024 – Excellence durable par l’Agence américaine de protection de l’environnement et le ministère américain de l’énergie. Cet honneur reconnaît l’engagement exemplaire de LG dans la lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement grâce à son leadership en matière de produits et de promotions certifiés ENERGY STAR. C’est la 11ème fois depuis 2012 que LG est nommé partenaire de l’année.

ENERGY STAR soutient la mission de la marque LG « Innovation for a Better Life, qui consiste à créer une meilleure vie pour les gens et un meilleur avenir pour notre planète grâce à des solutions de vie intelligentes », a déclaré Chris Jung, président et chef de la direction de LG Electronics North America.

Il a précisé : « 2023 a marqué un point d’inflexion pour la stratégie de LG visant à aider à conduire le mouvement d’électrification à travers l’Amérique avec des produits certifiés ENERGY STAR – des systèmes CVC à pompe à chaleur, des chauffe-eaux et des sèche-linges aux tables de cuisson à induction et aux chargeurs de VE, ainsi que des systèmes de stockage et de gestion de l’énergie – tous permettant d’atteindre des objectifs plus larges de décarbonisation ».

L’EPA a récompensé LG pour sa forte participation à diverses campagnes et promotions ENERGY STAR, contribuant à sensibiliser des dizaines de millions de consommateurs américains à un mode de vie plus écologique grâce à LG et à ENERGY STAR, avec un nombre record de 8,3 milliards d’impressions de la part des consommateurs. Le prix du partenaire de l’année 2024 reconnaît un certain nombre de réalisations clés de LG ENERGY STAR l’année dernière.

LG a été le premier à certifier les tables de cuisson et les cuisinières à induction selon les nouvelles spécifications de cuisson ENERGY STAR finalisées en octobre 2023. LG a également été le partenaire ENERGY STAR à certifier les lave-vaisselles selon les spécifications de la version 7 d’ENERGY STAR, et tous les nouveaux modèles ont obtenu la désignation « ENERGY STAR Most Efficient 2023 ».

L’administrateur de l’EPA, Michael S. Regan, a félicité LG et les autres lauréats du prix ENERGY STAR pour « l’innovation et le leadership dont ils ont fait preuve en proposant des solutions rentables en matière d’efficacité énergétique qui créent des emplois, luttent contre le changement climatique et contribuent à un environnement plus sain pour tous ». Il a ajouté : « Le programme Investing in America du président Biden crée une opportunité sans précédent de construire une économie de l’énergie propre, et les partenaires du secteur privé, par le biais de programmes tels qu’ENERGY STAR, ouvrent la voie ».

Chaque année, le programme ENERGY STAR récompense un groupe sélectionné d’entreprises et d’organisations qui ont apporté une contribution exceptionnelle à l’efficacité énergétique et à la transition vers une économie fondée sur les énergies propres. Les lauréats ENERGY STAR sont à la pointe de leur secteur en ce qui concerne la production, la vente et l’adoption de produits, de maisons, de bâtiments, de services et de stratégies à haute efficacité énergétique. Ces efforts ont permis d’économiser plus de 5 000 milliards de kilowattheures d’électricité au cours des 30 dernières années.