Samsung Electronics, partenaire olympique et paralympique mondial, a lancé une nouvelle série documentaire conçue pour mettre en lumière le skateboard, le break et le surf sur la route de Paris 2024. La série, produite en collaboration avec la Street League Skateboarding (SLS), Pro Breaking Tour ( PBT) et la World Surf League (WSL) présenteront trois courtes séries documentaires : « Concrete Dreams », « Breaking Boundaries » et « The Next Wave ».

Le premier de la série, « Concrete Dreams », qui met en lumière le parcours de la communauté du skateboard jusqu’aux Jeux olympiques, est désormais en direct sur la chaîne YouTube de Samsung et sera projeté pour les fans lors de la tournée du championnat SLS de San Diego le 20 avril. La série sortira respectivement le 25 avril et le 21 mai et sera présentée en première lors de l’événement PBT à Atlanta et de l’événement WSL à Tahiti.

Mettant en vedette les légendes du sport Shaun Tomson, Eric Koston et David « Kid David » Shreibman aux côtés des athlètes olympiques Johanne Defay (Surf, France), Sky Brown (Skateboard, Grande-Bretagne), Grace « Sunny » Choi (Breaking, États-Unis) et bien d’autres, le Le projet célèbre les communautés qui sont au cœur de chaque sport alors qu’elles s’apprêtent à s’ouvrir au monde cet été.

Ce nouveau projet est un élément clé de la campagne de Samsung pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, « L’ouverture gagne toujours », qui affirme qu’avec un esprit ouvert, tout est possible – une devise que ces communautés vivent au quotidien. Produite en collaboration avec la SLS, la PBT et la WSL, la série documentaire explore les sous-cultures emblématiques de chaque sport, leur croyance commune en l’ouverture et l’impact de la participation aux Jeux Olympiques sur leurs communautés – passées, présentes et futures.

Le synopsis du documentaire sur le skateboard dévoilé est le suivant :

Concrete Dreams :De la naissance du street skateboard dans les années 1980 à sa consécration aux Jeux Olympiques de Paris 2024, c’est l’histoire d’une communauté bâtie sur une règle tacite : le respect. Il vous encourage à voir le monde autrement, à aller créer et à toujours vous relever, peu importe la fréquence à laquelle vous tombez.

Les synopsis des prochains documentaires de la série sont les suivants :

Briser les frontières : alors que les casseurs se préparent pour leurs débuts aux Jeux Olympiques de Paris 2024, voici l’histoire d’une communauté mondiale née de la rue et visant les étoiles. C’est une célébration du break comme une explosion d’énergie et d’âme qui vous donne un sentiment d’expression et d’appartenance et vous encourage à faire quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant.

alors que les casseurs se préparent pour leurs débuts aux Jeux Olympiques de Paris 2024, voici l’histoire d’une communauté mondiale née de la rue et visant les étoiles. C’est une célébration du break comme une explosion d’énergie et d’âme qui vous donne un sentiment d’expression et d’appartenance et vous encourage à faire quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant. The Next Wave :des légendes et des icônes du surf en devenir partagent leur histoire alors qu’ils se lancent dans leur voyage vers Paris 2024. C’est l’histoire d’amour ultime entre eux et l’océan alors qu’ils se préparent à faire ce grand saut et une célébration du surf comme moyen de vie, transmise de génération en génération, et une culture qui a non seulement survécu mais s’est renforcée.

« Samsung est ravi de soutenir les communautés du skateboard, du break et du surf dans leur incroyable voyage vers Paris 2024 », a déclaré Stephanie Choi, vice-présidente exécutive et responsable du marketing de l’activité Mobile eXperience chez Samsung Electronics. « Nous sommes honorés de raconter leurs histoires et de contribuer à mettre en lumière ces communautés auprès d’un public plus large grâce à cette série documentaire. Nous espérons qu’ils inspireront de nombreuses personnes à repousser les limites, à se soutenir mutuellement et à toujours rester ouverts. « Nous étions vraiment ravis de nous associer à Samsung sur cette série documentaire et de partager notre histoire et notre culture avec le monde entier », a déclaré Tim Greenberg, vice-président exécutif de WSL, stratégie de contenu et production. « Le surf ne ressemble à aucun autre sport sur la planète. C’est une formidable opportunité d’ouvrir notre communauté et de célébrer ce qui nous rassemble tous. « C’est une grande année pour nous et pour notre sport. L’avenir des surfeuses est vraiment prometteur et les Jeux Olympiques nous donnent cette vision à long terme », a déclaré Johanne Defay (Surf, France). « C’est l’occasion pour nous de vraiment montrer au monde ce qu’est le surf. Non seulement nos compétences sur les vagues, mais aussi ce que nous défendons en tant que communauté – déterminé à redonner à notre sport et à notre planète – et « The Next Wave » honore véritablement cela. « Tout le monde veille les uns sur les autres, c’est la particularité d’avoir cette petite communauté », a déclaré John John Florence (Surf, États-Unis). « C’est passionnant de pouvoir ouvrir notre communauté sur le monde avec ce documentaire. » « Découvrir le skateboard, c’était comme tomber amoureux pour la première fois », a déclaré Rayssa Leal (Skateboarding, Brésil). « Je suis tellement excitée de partager notre histoire avec ce documentaire et de montrer aux jeunes filles ce qu’est le skateboard. » « Le skateboard est une chance pour les gens de se montrer à 100% et de vraiment repousser leurs propres limites », a déclaré Jagger Eaton (Skateboarding, États-Unis). « Et si vous étiez à un matin de réaliser tous vos rêves ? On ne sait jamais à quel point on est proche du succès. J’espère que vous aimerez le documentaire autant que moi ! Je suis ravi de partager notre voyage avec vous. « Le skateboard, c’est avant tout une question de liberté, vous pouvez simplement prendre votre planche et aller n’importe où. C’est comme redevenir un enfant », a déclaré Aurélien Giraud (Skateboard, France). « J’espère que notre histoire vous incitera à prendre ce skateboard et à profiter de la balade. » « Le break est spécial. Quand je danse, c’est comme si rien n’avait d’importance au monde, sauf que je sois simplement moi-même », a déclaré Grace « Sunny » Choi (Breaking, États-Unis). « Les Jeux Olympiques vont offrir de nombreuses opportunités formidables grâce à une prise de conscience accrue et, espérons-le, à davantage de parents souhaitant inscrire leurs enfants au break. J’espère que ce documentaire vous rendra aussi enthousiaste que nous à l’idée de partager cette culture avec le monde. « C’était un projet tellement excitant auquel participer », a déclaré l’icône américaine du skateboard et entrepreneur, Eric Koston, qui a donné son point de vue à « Concrete Dreams ». « Notre sport a un lien si profond avec le cinéma. Voir ces voix s’unir pour célébrer notre sport, notre parcours et notre héritage est immense.

En plus des projections lors des événements SLS, PBT et WSL, la série documentaire sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de Samsung. Visitez ici pour regarder « Concrete Dreams » et découvrir les bandes-annonces des prochains documentaires.