OPPO, la marque leader sur le marché mondial des appareils connectés, vient d’annoncer l’arrivée sur le marché tunisien, à partir du 29 avril 2024, de son dernier smartphone, Reno11 F 5G.

Une semaine avant sa mise en vente, OPPO a lancé une offre spéciale et avantageuse, du 22 au 28 avril 2024, pour toute commande de ce dernier modèle de la célèbre série Reno.

Ainsi, les fans des produits technologiques OPPO peuvent réserver leurs nouveaux appareils, Reno11 F 5G, en bénéficiant d’une gratuité sur les écouteurs sans fil, Enco Buds 2 (d’une valeur de 129 dinars).

A travers son large réseau de revendeurs établis sur tout le territoire tunisien et dans les agences des opérateurs téléphoniques partenaires, OPPO dévoilera son nouveau bijou technologique, le Reno11 F 5G, au prix public conseillé de 1499 dinars tunisiens, en deux couleurs inédites : bleu océan et vert palmier.

Des caractéristiques uniques

Fin et élégant, le nouveau Reno11 F 5G ne mesure que 7,54 mm d’épaisseur et pèse 177 g malgré sa grande batterie de 5 000 mAh avec une charge flash SUPERVOOCTM de 67 W.

OPPO a créé ce smartphone avec un écran plat d’une bordure parmi les plus fines, créant une vue plus immersive de tous les côtés.

Le Reno11 F 5G est aussi conçu pour durer et résister à toutes les conditions (chaleur, chute, poussière, pluie…) grâce à son indice de protection IP65, le meilleur de sa catégorie.

Avec un style vibrant et accrocheur, une triple caméra ultra-claire de 64 MP et un écran AMOLED Borderless de 120 Hz, le Reno11 F 5G est une combinaison gagnante de look frais et d’expériences intelligentes. Streaming, prise de photos, navigation et vie au maximum, c’est un compagnon durable qui dure toute la journée et se recharge rapidement.

L’appareil photo principal ultra-clair de 64 MP capture des photos d’une grande netteté. Et avec le mode nuit intelligent d’OPPO et un grand angle polyvalent de 25 mm, c’est une caméra polyvalente sur laquelle vous pouvez vous appuyer quel que soit l’éclairage. Pour les vastes paysages, la caméra ultra-large de 8 MP couvre un champ de vision panoramique de 112º.

L’appareil photo du Reno11F 5G amène l’imagerie de portrait au-delà du matériel grâce au Portrait Expert Engine d’OPPO. Ce processus capture de belles photos de bon goût, combinant une reconnaissance faciale avancée et une détection du sujet, une protection du teint et une amélioration des fonctionnalités pour créer un équilibre gagnant entre clarté et flou artistique.

Plus qu’un appareil photo polyvalent, le Reno11 F 5G capture également des vidéos ultra claires 4K à partir de l’appareil photo principal et de l’appareil photo selfie 32 MP, afin que vous puissiez enregistrer, vloger, publier et vous exprimer sans sacrifier la qualité.

Nous y reviendrons avec plus de détails, lors de son lancement officiel.