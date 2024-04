LG Electronics (LG) a présenté ses appareils électroménagers de pointe et les technologies de base connexes lors de l’Appliance & Electronics World Expo (AWE), organisé du 14 au 17 mars 2024 à Shanghai – Chine.

En collaboration avec Jingdong (JD), l’une des plus grandes sociétés chinoises de commerce électronique, LG a présenté une gamme d’appareils électroménagers haut de gamme que les consommateurs locaux pourront acheter sur la boutique en ligne de JD, et a animé une session de diffusion en direct le jour de l’ouverture de l’exposition.

Sous le thème « Améliorez votre style de vie avec LG », l’entreprise a présenté le style de vie domestique amélioré rendu possible par ses appareils innovants. La vaste exposition comprend la zone LG x JD Alliance, la zone LG Innovation Tech, la zone Upgrade Your Lifestyle, ainsi que la zone LG ThinQ™ Home, MoodUP™ Bridge, Air Solution Lounge et la zone Laundry Solution & Trendy Kitchen.

La zone LG x JD Alliance a mis en avant les appareils révolutionnaires qui seront disponibles sur JD, ainsi que les technologies avancées qui ont aidé LG à devenir un acteur majeur sur le marché mondial de l’électroménager. Le premier jour d’AWE, LG et JD a fait équipe pour des diffusions en direct présentant des solutions domestiques, telles que les derniers réfrigérateurs WashTower™, LG Styler™, InstaView™, les climatiseurs, les téléviseurs OLED de 77 et 83 pouces.

Dans la zone « Upgrade Your Lifestyle », LG a illustré son concept harmonieux « Fix & Max », avec des appareils électroménagers parfaitement intégrés dans des environnements de cuisine, de bureau et de salon réalistes et élégants. Les visiteurs ont pu également voir par eux-mêmes comment les superbes appareils électroménagers de l’entreprise concrétisent la vision d’une meilleure vie à la maison en aménageant un espace résidentiel avec des produits électroménagers, des produits d’écran de style de vie et des produits informatiques, y compris la cuisine, le salon, le bureau à domicile, le dressing et le balcon.

La zone « LG ThinQ Home » a présenté l’expérience de gestion intelligente et élégamment simple des appareils électroménagers rendue possible par le révolutionnaire LG ThinQ UP. Intuitive, la dernière plateforme ThinQ UP facilite le contrôle et la gestion des appareils, qu’il s’agisse de les allumer ou de les éteindre ou de sélectionner l’un des nombreux cycles spécialisés disponibles sur les appareils intelligents de LG.

Avec ses couleurs vives et dynamiques, le MoodUP Bridge n’a pas manqué d’attirer l’attention des visiteurs du stand LG à l’AWE 2024. Introduits pour la première fois en 2023, les réfrigérateurs LG avec MoodUP sont dotés de panneaux de porte LED à couleur changeante qui peuvent être gérés à l’aide de l’application LG ThinQ.

En se déplaçant dans le salon Seamless Air Solution, les visiteurs ont pu découvrir la gamme complète des appareils de traitement de l’air de LG, notamment PuriCare AeroTower™, AeroFurniture et LG PuriCare Objet Collection HydroTower.

La zone « LG Innovation Tech » présentant la technologie Artificial Intelligence Direct Drive (AI DD), s’est concentré sur les lave-linge et sèche-linge de LG équipés de la dernière technologie Direct Drive Motor™. Prenant intelligemment soin du linge des utilisateurs, l’AI DD détecte le poids et la douceur du tissu de chaque charge et les types de tissus lavés, puis détermine automatiquement le cycle idéal pour une performance de nettoyage améliorée et la protection de vos vêtements. Pendant ce temps, les visiteurs ont pu voir l’histoire de LG Styler, ainsi que les solutions améliorées d’entretien des vêtements du nouveau LG Styler.

La zone « Laundry Solution & Trendy Kitchen » est l’endroit où les visiteurs ont pu trouver les solutions intégrées et intelligentes de LG pour le soin des vêtements et les appareils de cuisine à haute performance. Dans la zone des solutions de blanchisserie, les visiteurs ont pu découvrir les solutions intelligentes de LG pour l’entretien des vêtements : lave-linge, sèche-linge, solution d’entretien des vêtements et repassage. La zone « Trendy Kitchen » a présenté plusieurs gammes de réfrigérateurs InstaView avec des finitions sobres et faciles à décorer, notamment Essence White et Matte Black.

Les visiteurs ont pu poursuivre leur visite du stand de l’entreprise dans la zone LG Objet Collection™, qui présente l’esthétique unique et captivante de la gamme LG Objet Collection.

Pour cibler les jeunes clients, l’entreprise a mis en place des zones uniques où les visiteurs ont pu découvrir pleinement les produits LG en personne. La « IT Gaming Zone » a offert aux visiteurs la possibilité de jouer à de véritables jeux sur les moniteurs de jeu LG UltraGear OLED et les ordinateurs portables LG gram Pro. Et pour attirer l’attention des jeunes visiteurs, la zone de camping et de relaxation a été un espace interactif de vie en plein air présentant des produits, notamment le LG StanbyMe Go et le LG CineBeam Q, qui sont lancés en Chine pour la première fois. En outre, LG MAGNIT, un Micro LED de 163 pouces, ne captive pas seulement les visiteurs par son image de haute qualité, mais offre également des écrans à grande échelle personnalisables pour répondre aux besoins des clients B2B.