Samsung Electronics Co., Ltd. vient de lancer les Galaxy A55 et Galaxy A35, sur les marchés tunisiens. Deux smartphones qui témoignent de l’engagement constant de Samsung à mettre le meilleur des innovations mobiles à la disposition de tous. Les deux appareils sont dotés de fonctions de sécurité avancées, de nouvelles fonctionnalités en photo et vidéo, inspirées des innovations phares des iconiques Galaxy S, ainsi que d’un écran immersif et lumineux avec des couleurs vibrantes.

« Avec la série Galaxy A, nous démocratisons nos dernières technologies au plus grand nombre », a déclaré Yasmine Ben Slimane, Corporate Marketing à Samsung Electronics Tunisie. « Nous sommes ravis d’offrir encore plus de possibilités sur la série Galaxy A cette année. Nous sommes fiers de permettre aux utilisateurs de la série Galaxy A de profiter en toute sécurité et fiabilité d’expériences mobiles exceptionnelles. »

Un hub de divertissement et de créativité grâce à une expérience photo & vidéo polyvalente

Le Galaxy A55 prend des photos nettes, précises et lumineuses, même en basse lumière grâce à l’Intelligence Artificielle notamment. En complément, le mode Portrait de nuit garantit une superbe qualité d’image, quel que soit le niveau de luminosité.

Les Galaxy A55 et A35 bénéficient tous les deux de l’expertise de Samsung en matière de photographie. C’est notamment le cas avec la stabilisation optique de l’image (OIS) et la stabilisation numérique en vidéo (VDIS), qui permettent de conserver la netteté des photos et des vidéos, même en mouvement. En vidéo, les 2 modèles peuvent désormais filmer en 4K et Super HDR tout en bénéficiant d’une stabilisation de l’image. C’est une première sur la série des Galaxy A.

Les Galaxy A55 et A35 sont équipés d’un triple module photo comprenant un capteur principal de 50 MP, un utra grand angle de respectivement 12 et 8 MP, et un macro de 5 MP. Le capteur avant est quant à lui doté d’un capteur de 32 MP pour le Galaxy A55 et de 13 MP sur le Galaxy A35.

Les deux modèles sauront transporter les utilisateurs dans une expérience immersive avec leurs écrans Super AMOLED de 6,6’’ en Full HD+. Avec une luminosité maximale de 1000 nits et grâce à la fonction Vision Booster, ils garantissent une expérience confortable même dans les environnements lumineux. La fluidité n’est pas en reste, avec un taux de rafraichissement pouvant atteindre 120 Hz. Résistants, les écrans des deux modèles sont composés de Gorilla Glass Victus+, de quoi les protéger des petits chocs et accidents du quotidien. En complément, les Galaxy A55 et A35 sont prêts à défier les éléments grâce à leur certification IP67.

Démocratiser les innovations de Samsung en matière de sécurité pour une protection renforcée

Les Galaxy A55 5G et Galaxy A35 5G bénéficieront de 4 générations de mises à jour du système d’exploitation Android et de One UI, ainsi que de 5 années de mises à jour de sécurité. Ils seront respectivement équipés d’un processeur Exynos 1480 (Galaxy A55) et Exynos 1380 (Galaxy A35). A l’instar des autres modèles de la série Galaxy A, les Galaxy A55 et Galaxy A35 bénéficient d’une autonomie longue durée, pouvant atteindre 2 jours dans leur cas Les utilisateurs pourront également compter sur la charge rapide (25W)

Ecosystème connecté Galaxy

Les Galaxy A55 et Galaxy A35 sont intégrés à l’écosystème Galaxy, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience fluide et intégrée sur une large gamme d’appareils Galaxy. Ils pourront ainsi suivre et atteindre leurs objectifs fitness en connectant leur montre Galaxy Watch à leur Galaxy A. La fonction Auto Switch permet quant à elle de basculer les appels entrants automatiquement sur des Galaxy Buds FE connectés par exemple, pour un confort optimal.

Design et disponibilité

Les Galaxy A55 et A35 arborent un design moderne et contemporain, avec un dos en verre sur les 2 modèles et des bordures plates. Le Galaxy A55 se démarque avec des bordures en métal brossé. Ils sont déclinés en 4 coloris pop et tendances : Light blue, Lavender, Yellow, Black avec une mémoire de 8+128 GB pour le Galaxy A35 et 8+256GB pour le Galaxy A55.