Pour célébrer le début des championnats de Tennis, Wimbledon 2023, et sa cinquième année consécutive en tant que partenaire officiel de l’événement, OPPO apporte cette année ses derniers smartphones phares au court central du tournoi pour capturer des moments inspirants et les partager avec les fans du tennis dans le monde entier.

Depuis le début de son partenariat officiel avec Wimbledon, en 2019, OPPO utilise les technologies professionnelles d’imagerie et de réalité augmentée de ses appareils intelligents pour offrir une expérience inégalée qui permet aux fans du monde entier de s’immerger pleinement dans l’excitation de ce sport. Cette année, grâce à l’incroyable puissance d’imagerie de ses derniers appareils phares – y compris l’OPPO Find N2 Flip – OPPO espère permettre aux fans de capturer et de partager des moments remarquables tout au long de l’événement.

Considérés comme l’un des événements majeurs et les plus prestigieux du tennis, les championnats de Wimbledon 2023 se dérouleront du 3 au 16 juillet à Londres. Dans le cadre de son partenariat, OPPO continuera de se joindre au All England Lawn Tennis Club, le club sportif privé connu par l’organisation du tournoi de Wimbledon sur gazon, en offrant le prix OPPO Breakthrough Inspiration.

Créé pour récompenser les jeunes joueurs qui ont fait des percées dans leur carrière à Wimbledon et les encourager davantage à atteindre de nouveaux sommets, le prix OPPO Breakthrough Inspiration a été décerné trois fois depuis son introduction en 2019. Après avoir remporté le prix l’année dernière, Carlos Alcaraz est devenu le premier adolescent et le plus jeune joueur à être classé n ° 1 au classement ATP du simple masculin. Les précédents lauréats du prix incluent également la championne du Grand Chelem Emma Raducanu et l’actuelle n°4 mondiale Coco Gauff. Les fans de Wimbledon auront la chance de sélectionner le gagnant de cette année en votant sur les réseaux sociaux de Wimbledon tout au long de l’événement.

Avec son crédo « À la poursuite de la grandeur », OPPO vise à inspirer la positivité et la confiance via sa proposition de marque « Inspiration Ahead ». OPPO travaillera en étroite collaboration avec le All England Club pour renforcer sa connexion et son engagement avec les fans du tennis du monde entier, car cela inspire plus de gens à apporter des changements positifs dans la vie et à se rapprocher de l’action à Wimbledon 2023.