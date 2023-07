Lors de la journée d’ouverture du MWC Shanghai 2023 aujourd’hui, Sabrina Meng, présidente tournante et directrice financière de Huawei, a présenté un discours intitulé « Embrasser la transformation 5G ».

Mme Meng a souligné que la 5G est utilisée commercialement dans le monde entier depuis quatre ans. Elle est à l’origine d’une nouvelle création de valeur, et La 5.5G est la prochaine étape de la 5G. La science et la technologie évoluent vers de grands systèmes complexes. Pour cela, il faut adapter la technologie à des scénarios spécifiques et procéder à l’ingénierie des systèmes, afin d’ouvrir la voie au succès continu de la 5G.

La 5G crée de la valeur sur trois fronts différents

La 5G est utilisée commercialement depuis quatre ans. Dans tous les secteurs d’activité et dans d’innombrables foyers du monde entier, il modifie notre façon de travailler et de vivre, créant une valeur économique, industrielle et sociale considérable.

Pour les consommateurs, la 5G, le cloud et l’IA ont déclenché une réaction en chaîne, de nouvelles formes d’entreprises apparaissent en grand nombre et un effet multiplicateur est facilement perceptible.

Pour les industries, pour devenir un moteur de productivité, la 5G doit devenir un composant des systèmes de production. C’est la seule façon pour la 5G de trouver une application industrielle à grande échelle. La patience stratégique, la compréhension approfondie des scénarios industriels et les améliorations constantes du retour sur investissement ont permis à la 5G de s’implanter dans les applications industrielles.

À l’avenir, la 5G donnera naissance à de nouveaux appareils et applications qui offriront une expérience plus immersive, comme la 5G New Calling et la 3D à l’œil nu. La 5G ouvre également une nouvelle ère de super-connectivité entre les objets, en renforçant les réseaux IdO et en favorisant de nouvelles formes de productivité.

La 5.5G est la prochaine étape de la 5G. La 5.5G offrira des vitesses de liaison descendante 10 gigaoctets, des vitesses de liaison montante de gigoctets, la capacité de prendre en charge 100 milliards de connexions et l’IA native. Il ne se contentera pas de mieux connecter les gens – il créera également d’incroyables nouvelles opportunités commerciales grâce à un soutien plus ciblé des besoins industriels dans des domaines tels que l’IdO, la détection et la fabrication avancée.

Faire passer la 5G à la vitesse supérieure et ouvrir la voie à un succès durable

L’échelle du succès n’est pas construite sur des progrès continus avec une seule technologie. Il s’agit d’adapter la technologie à des scénarios spécifiques et à des besoins réels. L’ingénierie des systèmes est essentielle pour passer à l’étape suivante.

Le déploiement commercial de la 5G a suscité un appétit croissant pour des innovations plus révolutionnaires et plus rapides. Comment pouvons-nous donc ouvrir la voie à un succès durable de la 5G ?

Cela nécessitera de trouver la bonne technologie pour les différents scénarios et de réaliser une ingénierie des systèmes plus complète. Il faudra également approfondir les scénarios industriels, comprendre véritablement les problèmes des clients et adopter un état d’esprit plus holistique en matière d’ingénierie des systèmes.

L’industrie doit collaborer plus étroitement en amont et en aval de la chaîne de valeur – avec les pairs et les partenaires, les clients et les développeurs – tout au long du cycle de vie du produit, de la R&D à l’approvisionnement et à la commercialisation, en passant par l’achat. L’industrie doit ouvrir la voie au succès continu de la 5G en travaillant sur la modélisation et l’optimisation des solutions, ainsi que sur les outils et les méthodologies.

Renforcer les capacités intégrées et explorer l’avenir des communications

L’infrastructure numérique du futur monde intelligent sera profondément intégrée dans tous les aspects de la vie des gens, de l’industrie et de la société. Elle ne reposera pas sur les progrès des technologies individuelles, mais plutôt sur des systèmes incroyablement massifs et complexes – la convergence de multiples éléments. Cela nécessitera une réflexion et une conception au niveau des systèmes.

Lorsqu’on regarde une partie d’échecs, on peut avoir une vue d’ensemble. Mais quand on joue aux échecs, on se concentre sur les détails. De même, les capacités systématiques d’intégration de la technologie et de transformation de la gestion sont essentielles pour le succès futur de la 5G.

Mme Meng a parlé de deux types spécifiques de capacités intégrées. « La première consiste à intégrer différentes technologies. Nous pouvons obtenir une plus grande synergie entre le nuage, les réseaux, la périphérie et les appareils grâce à une conception systématique et à une innovation inter-domaine. Associés à l’optimisation des logiciels, du matériel, des puces et des algorithmes, nous pouvons relever les défis liés au développement de solutions complexes pour des scénarios industriels très différents ».

« Le second », poursuit-elle, « est la capacité à intégrer différentes approches de la gestion. La transformation numérique et intelligente ne concerne pas seulement la technologie elle-même. Il s’agit plutôt de transformer votre approche de la gestion. Le passage au numérique nécessite de redéfinir les relations entre les personnes, les événements, les objets et la théorie, et d’adopter une approche de gestion plus ouverte et tournée vers l’avenir afin de relever les défis futurs ».

Mme Meng a conclu : « Les technologies de l’information telles que la 5G, la 5.5G, l’IA et l’informatique dématérialisée nous aideront à suivre le mouvement et à évoluer vers un monde intelligent. Le meilleur paysage est toujours devant nous. Créons ensemble un bel avenir ».

Le MWC Shanghai 2023 se déroulera du 28 au 30 juin à Shanghai, en Chine. Huawei présentera ses produits et solutions aux stands E10 et E50 dans le hall N1 du Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). En collaboration avec des opérateurs mondiaux, des professionnels du secteur et des leaders d’opinion, nous nous penchons sur des sujets tels que l’accélération de la prospérité de la 5G, la progression vers l’ère de la 5.5G et la transformation numérique intelligente. La 5.5G crée une nouvelle valeur commerciale dans des domaines tels que la connexion des personnes, l’Internet des objets (l’IdO) et l’Internet des véhicules (l’IdV), soutenant d’innombrables industries dans leur évolution vers un monde intelligent. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023.