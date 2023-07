Anghami, la principale plateforme de streaming musical et de divertissement de la région MENA, et Samsung Electronics, le célèbre géant de la technologie, ont uni leurs forces dans un partenariat passionnant visant à redéfinir l’expérience de divertissement audio pour les consommateurs du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Dans le cadre de cette collaboration d’un an, les clients de Samsung dans la région MENA auront un accès exclusif à une offre exceptionnelle d’Anghami. Avec l’achat d’une Smart TV ou d’un appareil audio Samsung, comme une barre de son ou des enceintes, les clients recevront un bon de 3 mois pour Anghami Plus*. Cette offre spéciale permet aux utilisateurs de profiter de l’accès à plus de 100 millions de chansons et de podcasts internationaux et arabes grâce à une expérience de streaming audio améliorée sur leurs appareils Samsung, enrichissant ainsi leurs choix de divertissement.

Le partenariat entre Anghami et Samsung est une convergence stratégique de deux leaders importants de l’industrie. En exploitant l’écosystème solide de Samsung, qui comprend des technologies de pointe telles que Dolby Atmos, une expérience TV inégalée et des applications mobiles riches en fonctionnalités, ainsi que le vaste catalogue audio d’Anghami et ses services de streaming personnalisés, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience audio inégalée qui transcende les frontières.

Cette collaboration met en évidence non seulement l’engagement d’Anghami et de Samsung à offrir des solutions innovantes à leurs clients, mais renforce également leur vision commune de fournir un divertissement audio fluide et immersif au public de la région MENA.

« Nous sommes ravis de nous associer à Samsung, un leader mondial de l’industrie de la technologie, pour offrir des expériences audio exceptionnelles à nos précieux utilisateurs de la région MENA », a déclaré Choucri Khairallah, vice-président du développement commercial chez Anghami. « Cette collaboration s’inscrit dans notre mission de fournir des options de divertissement exceptionnelles et d’offrir à nos utilisateurs une expérience de streaming fluide sur une gamme d’appareils Samsung. » « Nous sommes ravis de fournir à nos utilisateurs de Smart TV le meilleur service musical grâce à notre partenariat avec Anghami », a déclaré Mustafa Sadick, responsable du groupe Visual Display chez Samsung Electronics Moyen-Orient et Afrique du Nord. « Les capacités des Smart TV évoluent constamment avec l’ajout d’applications innovantes, et nous nous engageons à offrir en permanence une technologie avancée et les dernières expériences grâce à des partenariats avec des entreprises comme Anghami. »

Ce partenariat marque une étape remarquable dans l’industrie régionale du streaming audio et marque le début d’un voyage passionnant pour les deux entreprises alors qu’elles s’efforcent de redéfinir le paysage du divertissement audio.

*La disponibilité et la durée de l’offre varient d’un pays à l’autre et s’appliquent à certains modèles de téléviseurs Samsung dans certains pays de la région MENA. Des conditions générales s’appliquent.