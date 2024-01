Samsung Electronics Co. Ltd. annonce le lancement des nouveaux moniteurs de jeu Odyssey OLED au CES® 2024, le plus grand événement technologique au monde créé et organisé par la Consumer Technology Association (CTA)®, qui se tiendra à Las Vegas la semaine prochaine.

Les nouveaux modèles OLED incluent l’Odyssey OLED G9 G95SD, l’Odyssey OLED G8 G80SD et l’Odyssey OLED G6 G60SD qui possèdent les performances et la qualité visuelle recherchées par les joueurs.

L’Odyssey OLED G9 G95SD est un moniteur Gaming ultra-large incurvé de 49 pouces avec une résolution DQHD (5 120 x 1 440), un format 32:9 et d’autres fonctionnalités améliorées. L’Odyssey OLED G8 G80SD est le premier moniteur Gaming Samsung OLED écran plat de 32 pouces avec une résolution 4K UHD (3 840 x 2 160) au format 16:9. Ces deux moniteurs ont un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse GTG de 0,03 ms[1]. L’Odyssey OLED G6 G60SD, quant à lui, est un moniteur QHD (2 560 x 1 440) de 27 pouces, format 16:9 avec un taux de rafraîchissement de 360 Hz et un temps de réponse GTG de 0,03 ms.

« Comme les catégories de jeux, les plateformes de jeux se diversifient de plus en plus », a déclaré Hoon Chung, Vice-Président Exécutif de l’activité Visual Display chez Samsung Electronics. « Les nouveaux moniteurs Odyssey OLED de Samsung offriront aux joueurs des environnements de jeu plus immersifs et une technologie innovante qui personnalise leurs expériences – en répondant et dépassant leurs besoins en constante évolution. »

Des technologies au service d’une nuance délicate

Les trois nouveaux modèles embarquent la technologie OLED Glare-Free qui minimise les reflets pour une expérience visuelle améliorée, sans aucun équipement supplémentaire. Les utilisateurs peuvent ainsi jouer à des jeux profitant d’une luminosité et de couleurs constantes dans presque toutes les conditions d’éclairage.

Avec VESA DisplayHDR™ True Black 400, les moniteurs offrent un niveau de détails incroyable et des couleurs vives indépendamment du jeu ou du contenu affiché. De plus, ils prennent en charge AMD FreeSync™ Premium Pro pour des jeux HDR ultra fluides et à faible latence.

Dotés de deux ports HDMI 2.1, d’un hub USB et d’une entrée DisplayPort 1.4, ces trois nouveaux moniteurs proposent une connectivité physique complète. Les utilisateurs bénéficient également d’un meilleur confort grâce à la compatibilité avec les supports VESA[2] mais aussi grâce à un support réglable en hauteur (HAS) équipé de points de contrôle d’inclinaison et de rotation[3].

Des expériences connectées grâce à un écosystème complet

L’Odyssey OLED G9 G95SD et l’Odyssey OLED G8 G80SD possèdent désormais la nouvelle fonctionnalité Multi Control fluidifiant la connectivité des appareils pour une expérience améliorée. Avec Multi Control les utilisateurs transfèrent en toute simplicité à l’aide de leur souris ou de leur clavier[4] des images et du texte entre le moniteur et leurs autres appareils Samsung, comme leur Galaxy Book, leur tablette ou leur téléphone.

De plus, l’Odyssey OLED G9 et l’Odyssey OLED G8 incluent Samsung SmartThings Hub. Grâce à ce hub intégré, les utilisateurs ont la possibilité de se connecter à divers appareils connectés compatibles avec Matter et la Home Connectivity Alliance (HCA), pour le contrôle de leurs appareils[5].

L’Odyssey OLED G9 et l’Odyssey OLED G8 sont des moniteurs tout-en-un, idéals pour le travail comme pour les loisirs. Equipés de la plateforme Samsung Smart TV et du Samsung Gaming Hub, ils offrent un accès aux services de streaming et de cloud gaming sans aucun téléchargement, sans contraintes de stockage ni même d’un.e PC/console[6].

Un design élégant pour s’harmoniser avec tous les intérieurs

Pour la première fois, Samsung propose un écran OLED plat dans sa gamme Odyssey avec un format 16:9 aux Odyssey OLED G8 G80SD et Odyssey OLED G6 G60SD. Leur design fin en métal est unique pour la gamme Odyssey OLED. De plus, ces moniteurs incluent également le nouveau Core Lighting+ parfaitement adapté à son cadre fin (3,9 mm).

Grâce à Core Lighting+, qui émet une lumière ambiante à l’arrière du moniteur, les utilisateurs sont encore un peu plus immergés dans leurs jeux et divertissements préférés. Le cercle d’éclairage est quatre fois plus fin que le modèle précédent (G95SC) pour un design plus élégant. Son pied tout en métal de 3 mm est également aminci pour renforcer le design et se monte sans outil.

Avec l’arrivée de ces nouveaux modèles, Samsung renforce sa gamme OLED et assure sa position de leader sur le marché des moniteurs de jeu. Ensemble, les innovations Odyssey OLED et les progrès continus de la série Odyssey Neo offrent des fonctionnalités et des performances qui aideront à redéfinir l’avenir du jeu.