Samsung a partagé hier, lors du CES® 2024, sa vision sur la manière dont l’intelligence artificielle (IA) permet aux utilisateurs de vivre une expérience plus intuitive avec leurs appareils.

“Avec l’avènement de l’intelligence artificielle, des expériences plus intelligentes et meilleures redéfiniront notre mode de vie”, déclare Jong-Hee (JH) Han, Vice-Président, PDG et responsable de la division Device eXperience (DX) chez Samsung. “La large gamme d’appareils Samsung, combinée à notre engagement en faveur de la collaboration ouverte, contribuera à rendre l’IA et la connectivité accessibles à tous.”

IA dans les téléviseurs, les projecteurs et les barres de son

L’IA transforme également les téléviseurs de Samsung. Par exemple, le Samsung Neo QLED 8K QN900D est équipé d’un processeur IA intégré appelé NQ8 AI Gen 3. Ce processeur améliore automatiquement tout contenu de faible résolution pour offrir une expérience visuelle pouvant atteindre une qualité 8K. De plus, l’AI Motion Enhancer Pro affiche des images en mouvement rapide de manière plus nette. Le Samsung Neo QLED 8K est également doté de l’Active Voice Amplifier Pro, qui analyse les voix et les bruits de fond à l’aide de l’IA pour optimiser l’expérience d’écoute télévisuelle. Tizen OS Home, ajouté également au Samsung Neo QLED 8K, propose les dernières applications, services, contenus personnalisés et recommandations pour enrichir l’expérience de divertissement.

Samsung propose également de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité, comme la fonction langue des signes. Disponible sur le Samsung Neo QLED, cette fonctionnalité est très facile à utiliser pour les personnes malentendantes.

The Premiere 8K est un projecteur avec un écran de 150 pouces et la première transmission 8K sans fil au monde, offrant une expérience cinématographique à domicile.

Samsung a également lancé Music Frame, un haut-parleur avec une couverture personnalisable qui s’intègre parfaitement dans tout intérieur. Grâce à la fonction Q-Symphony, Music Frame se synchronise avec les téléviseurs et les barres de son Samsung, permettant d’installer facilement un son surround avec double caisson de basse à domicile.

Ballie 2.0

Ballie, le robot IA présenté pour la première fois au CES 2020, a été significativement amélioré. Ballie a évolué pour devenir un compagnon IA et peut maintenant communiquer avec d’autres appareils intelligents pour faciliter des tâches difficiles, projeter des images et afficher des vidéos sur les murs, par exemple. Cela permet aux utilisateurs de consulter des informations importantes du quotidien, telles que la météo ou d’autres contenus pertinents, où qu’ils soient.

Maison intelligente

La technologie IA de Samsung s’étend aux appareils au-delà de la cuisine. La nouvelle Bespoke AI Laundry Combo™, une machine à laver et séchoir tout-en-un, est équipée du Hub IA[1], un écran LCD de 7 pouces agissant comme un centre de contrôle intuitif pour la gestion du linge, offrant aux utilisateurs une expérience de lavage et de séchage simplifiée. Elle personnalise les cycles de lavage et de séchage en se souvenant des habitudes des utilisateurs et en utilisant l’apprentissage automatique pour faire des suggestions. Le nouveau robot aspirateur et serpillère de Samsung, le Bespoke Jet Bot Combo™[2], utilise quant à lui la technologie IA pour offrir une expérience de nettoyage plus pratique et efficace. Avec une reconnaissance d’objet améliorée par rapport à la précédente gamme de robots, il peut distinguer davantage d’objets, ainsi que repérer des taches et des espaces[3]. Le Bespoke Jet Bot Combo™ reconnaît également le type de sol et ajuste ses paramètres en conséquence, y compris la longueur du tapis.

Samsung lance la série d’ordinateurs portables la plus ouverte à l’IA

Samsung a étendu les capacités d’un PC et collabore avec Microsoft pour créer de nouvelles expériences connectées encore plus fluides. Ces expériences sont maintenant améliorées avec de nouvelles fonctionnalités de connectivité qui rendent la série Galaxy Book4 plus fluide, plus intelligente et plus flexible, renforçant ainsi l’engagement de Samsung et Microsoft à offrir la meilleure expérience PC possible.

À l’aide des capacités intelligentes et intuitives de l’IA, Microsoft Copilot[4] connecte la série Galaxy Book4 au smartphone Samsung Galaxy pour les faire fonctionner ensemble de manière transparente, donnant l’impression de n’être qu’un seul appareil. Microsoft Copilot peut rechercher, lire ou résumer des messages texte du smartphone Galaxy d’un utilisateur et même créer et envoyer automatiquement des messages au nom de l’utilisateur, directement depuis le PC.

Avec la série Galaxy Book4, la puissante caméra des smartphones Samsung Galaxy peut désormais servir de webcam[5]. Les utilisateurs peuvent passer librement de la caméra avant à arrière, et d’un simple clic, les fonctionnalités telles que le flou d’arrière-plan et le cadrage automatique peuvent être activées, mettant l’accent sur l’utilisateur dans n’importe quel environnement.

Samsung et Microsoft travaillent en étroite collaboration pour rendre ces fonctionnalités intelligentes -et bien d’autres encore- disponibles dès le mois de mars sur la série Galaxy Book4. Cette série peut non seulement être appareillée avec des smartphones, mais aussi avec d’autres appareils Galaxy. Ainsi, la Tab S9 Ultra peut servir de moniteur PC supplémentaire, et les utilisateurs peuvent profiter d’un son cristallin avec un minimum de latence grâce aux Galaxy Buds2 Pro.

Comment l’IA affecte SmartThings

Jaeyeon Jung, Vice-présidente exécutive et responsable de SmartThings, met en avant les nouvelles façons dont la technologie de l’IA influence SmartThings : à mesure qu’un client utilise davantage d’appareils Samsung, ces dispositifs deviennent plus intelligents et sont mieux capables de soutenir la vie quotidienne.

L’intelligence spatiale aide les appareils à comprendre l’espace de vie et les routines de l’utilisateur, permettant une expérience plus personnalisée. SmartThings utilise le LiDAR[6] sur les appareils connectés, tels que les aspirateurs robots, pour créer des plans numériques, permettant aux utilisateurs de vérifier facilement l’état et l’emplacement de tous leurs appareils. En mars prochain, SmartThings déploiera la vue en 3D Map View améliorée sur les smartphones et téléviseurs Samsung. De plus, les utilisateurs peuvent facilement ajouter des membres de la famille et des amis à leur écosystème SmartThings grâce à un simple code QR, permettant ainsi à chaque membre du ménage de créer ses propres routines.

En utilisant des capteurs intelligents et l’IA, SmartThings peut détecter des conditions inhabituelles, telles qu’une chute, et envoyer une alerte à la famille et aux soignants. Grâce au Galaxy SmartTag2, les utilisateurs peuvent également suivre les activités de leurs animaux domestiques et stocker des informations numériquement en fixant l’étiquette à un collier ou un harnais.

De plus, Bixby a reçu un système AI amélioré pour rendre les maisons intelligentes plus dynamiques. Bixby peut désormais automatiquement transmettre des commandes aux appareils en fonction de la compréhension de la localisation et des activités de l’utilisateur. Grâce à des technologies clés telles que Multi Device Wakeup, Bixby peut écouter les commandes de tous les appareils dans une pièce, pour ensuite exécuter uniquement l’action demandée sur l’appareil le plus pertinent. Ainsi, si un utilisateur regarde une vidéo de recettes sur son Family Hub™ dans la cuisine, il peut crier : “Hé, Bixby ! Joue de la musique !” La musique sera alors diffusée depuis l’enceinte intelligente de l’utilisateur, mais la vidéo de recettes se poursuivra sans interruption sur le Family Hub™.

La télévision, avec le service Samsung Daily+, agira de plus en plus comme une centrale pour différentes fonctionnalités de maison intelligente, offrant un accès à divers services supplémentaires. Cela inclut notamment les appels vidéo via ConnecTime, les services de consultation vétérinaire[7] et Workout Tracker, qui permet de synchroniser les données d’entraînement avec les montres intelligentes de Samsung. Samsung a également annoncé le nouveau service Samsung Now+, qui affiche des informations utiles sur les maisons des utilisateurs, telles que la météo ou un flux en direct d’une caméra de sécurité. Tout comme avec les fonctionnalités SmartThings, les utilisateurs peuvent également accéder à ces informations par le biais de commandes vocales.

La maison et la voiture plus proches grâce aux possibilités Home-to-Car

Samsung a également annoncé des développements dans l’industrie automobile, commençant par un partenariat avec le groupe Hyundai Motor. Samsung et Hyundai ont signé un memorandum of understanding (MOU), annoncé en préparation du CES 2024. En vertu de cet accord, les utilisateurs auront accès aux services Home-to-Car et Car-to-Home grâce à la connectivité SmartThings.

Via SmartThings, les utilisateurs peuvent utiliser des commandes vocales pour effectuer à distance des fonctions dans leur voiture, telles que le préchauffage de la voiture ou l’ouverture et la fermeture des fenêtres. La connectivité de SmartThings fonctionne également dans l’autre sens, permettant aux utilisateurs de contrôler les fonctions domestiques depuis leur voiture. Les utilisateurs peuvent automatiquement ouvrir et fermer les portes de garage en fonction de la localisation de la voiture et réguler la température à la maison. Toutes ces actions peuvent être effectuées via des commandes vocales.

De plus, Samsung a approfondi sa collaboration à long terme avec HARMAN pour améliorer l’expérience de conduite des utilisateurs. Michelle Gattuso, vice-présidente de la gestion des produits chez HARMAN, a discuté de la manière dont les deux entreprises développent de nouvelles technologies pour améliorer l’expérience de conduite. “Le leadership de Samsung dans la technologie grand public, associé à l’expertise de HARMAN dans l’industrie automobile, a ouvert la voie à des expériences révolutionnaires telles que HARMAN Ready Care, Ready Vision et Ready Display,” a déclaré Gattuso.

Ready Care de HARMAN, axé sur la sécurité du conducteur, utilise des techniques de réseau neuronal avec apprentissage profond pour surveiller les mouvements et l’attention cognitive du conducteur et peut fournir des rappels et des avertissements personnalisés. De plus, Ready Care peut désormais identifier si les passagers sont des adultes ou des enfants et ajuste les paramètres d’activation des airbags en conséquence.

Ready Vision apporte un affichage intuitif directement sur le pare-brise grâce à la réalité augmentée, précisément lorsque le conducteur en a besoin. Par exemple, les conducteurs ont accès à une carte mise à jour en temps réel en fonction des itinéraires, ainsi qu’à des recommandations pour le trajet le plus rapide ou où s’arrêter pour prendre un café.

Un autre produit HARMAN, Ready Upgrade, permet aux constructeurs automobiles de mettre régulièrement à jour le matériel et le logiciel de leurs véhicules, maintenant ainsi les véhicules plus pertinents, modernes et efficaces.

Sécurité et confidentialité pour tous les appareils

Dans ce futur d’appareils totalement connectés, Shin Baik Mobile Experience Security Team reconnaît l’importance cruciale de la sécurité et de la confidentialité. Il a discuté des solutions de sécurité de l’entreprise en tant que fondement de l’ère hyperconnectée.

L’une de ces solutions est Samsung Knox Matrix, qui offre désormais un chiffrement de bout en bout pour de nombreux smartphones Samsung Galaxy et téléviseurs intelligents. Cette technologie permet aux appareils de se surveiller mutuellement pour identifier et isoler les risques de sécurité. Knox Vault, qui aide à sécuriser les données des utilisateurs sur certains des appareils les plus populaires de Samsung, s’étend à davantage d’appareils connectés via SmartThings, tels que les téléviseurs Samsung Neo QLED 8K. De plus, les partenariats de Samsung avec de grandes entreprises technologiques garantissent aux utilisateurs une expérience de sécurité et de confidentialité adaptée à leurs besoins spécifiques.

Samsung fait des progrès en matière de matériaux responsables, de gestion de l’énergie et d’accessibilité

Samsung intègre des matériaux recyclés dans divers produits, tels que du plastique recyclé provenant de filets de pêche abandonnés dans les appareils Galaxy[8], du plastique recyclé dans les téléviseurs et de l’aluminium recyclé dans les réfrigérateurs Bespoke[9]. Galaxy Upcycling donne aux consommateurs la possibilité de réutiliser ou de réinventer de manière créative leurs anciens téléphones. L’entreprise prévoit également des extensions dans le domaine du recyclage et de l’upcycling.

En matière de durabilité, Samsung utilise l’IA pour optimiser la consommation d’énergie de ses produits grâce à des fonctionnalités telles que le mode énergétique SmartThings AI. Ces fonctionnalités démontrent comment la technologie de l’IA facilite non seulement la vie quotidienne, mais permet également aux consommateurs de vivre de manière écologique et économiquement responsable. Grâce à un nouveau partenariat avec Tesla, SmartThings Energy devient encore plus puissant, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. La collaboration intègre SmartThings Energy avec les produits Tesla, y compris les véhicules électriques (VE), la batterie domestique Powerwall, l’onduleur solaire et la solution de charge pour VE Wall Connector. Les utilisateurs de SmartThings Energy peuvent également bénéficier de la fonction “Storm Watch” de Powerwall de l’application Tesla, qui signale les intempéries à la fois dans l’application Tesla et sur les téléviseurs et téléphones Samsung connectés via SmartThings.

Samsung ajoute de nouvelles fonctionnalités pour accroître l’accessibilité des appareils, telles que des appareils numériques réagissant à des gestes sans contact. Les appareils mobiles génèrent automatiquement des sous-titres pendant les appels, et les téléviseurs et écrans introduisent une nouvelle fonctionnalité de synthèse vocale compatible avec l’IA qui transforme les sous-titres en audio parlé. Pour les personnes malvoyantes, Relumino Together est un nouveau mode de visionnage sur les téléviseurs Samsung qui permet aux utilisateurs de tous niveaux de regarder la télévision ensemble, avec ou sans ajustements visuels. Cela rend le divertissement à domicile accessible à tous.